Útok na Nadalův rekord. Chci kariérní grandslam, říká Alcaraz

DNES, 09:30
V neděli v New Yorku zvedl nad hlavu už šestý grandslamový titul a zpomalit nechce ani v příští sezoně. Plán pro rok 2026 má Carlos Alcaraz jednoznačný. Ovládnout v Austrálii první turnaj velké čtyřky v ročníku a zkompletovat tak kariérní grandslam. Pokud by se mu to podařilo, téměř o dva roky by překonal rekord svého krajana Rafaela Nadala, který je nejmladším mužským vítězem všech čtyř velkých turnajů.
Alcaraz Carlos
Carlos Alcaraz s vítěznou trofejí za triumf na US Open (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Alcaraz v New Yorku porazil svého hlavního rivala Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a získal svůj druhý titul na US Open. Pokud by v lednu v Melbourne zvedl nad hlavu trofej, stal by se nejmladším mužem, který ovládl všechny čtyři grandslamy.

"Upřímně, je to můj hlavní cíl," řekl dvaadvacetiletý Alcaraz, který se v Austrálii zatím nikdy nedostal dál než do čtvrtfinále. "Když začíná příprava na sezonu a přemýšlím, co chci zlepšit a čeho chci dosáhnout, Australian Open je vždy na seznamu. Dokončit kariérní Grand Slam, případně kalendářní Grand Slam, bylo by to skvělé."

Pokud by Alcaraz v Melbourne neuspěl, na překonání Nadala by měl ještě jeden pokus na začátku roku 2027, cíl pro příští sezonu je však jasný. "Samozřejmě se o to pokusím už příští rok, ale pokud to nevyjde, doufám, že to zvládnu za dva, tři nebo čtyři roky. Udělám vše pro to, abych to dokázal," dodal Alcaraz.

Mladý Španěl se po newyorském triumfu v pondělí vrátí na pozici světové jedničky, kterou převezme od poraženého finalisty Sinnera. Na tenisovém trůnu usedne poprvé od září 2023. "Když se vám podaří splnit cíle, které jste si na začátku roku stanovili, je to úžasný pocit," řekl Alcaraz.

"Od chvíle, kdy jsem měl možnost znovu získat post jedničky, byl návrat na vrchol jedním z hlavních cílů sezony. Pro mě je to splněný sen. A když se to povede vítězstvím na grandslamu, je to ještě lepší," radoval se Alcaraz, jenž na turnaji ztratil jediný set.

"Carlosův dnešní výkon byl perfektní," zářil po finále Alcarazův trenér Juan Carlos Ferrero. Někdejší světový hráč číslo jedna věří tomu, že před Alcarazem leží velká budoucnost. "Potenciál vyhrát spoustu titulů, včetně mnoha grandslamů, tam je, ale nic není samozřejmé. Nic není automatické, musíte si to vybojovat."

Alcaraz a Sinner jsou hlavními tvářemi současné generace. Rozdělili si mezi sebou posledních osm grandslamů a získali jich deset z posledních třinácti. Zdá se, že na okruhu navíc není nikdo, kdo by jejich dominanci mohl ohrozit.

Ferrero o Alcarazovi: Hra bez slabin? Nemůžeme si myslet, že je dokonalý

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

David Parkes, TenisPortal.cz
Nola
08.09.2025 10:45
vyhral sympaticky chalan, moze sa ostrihat kludne dohola aj tak vyzera fajn, jeho super za normalnych okolnosti by este v Tirolsku pasol kravy, tak ako Masha trebars, vycuchla doba, ktora podporuje pomazanych podvodnikov.... konecne prava NO1, tak ako u zien, klamari nemaju mat miesto na trone
