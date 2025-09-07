Ferrero o Alcarazovi: Hra bez slabin? Nemůžeme si myslet, že je dokonalý
"Carlitos udělal pro náš společný cíl naprosté maximum," prohlásil Ferrero na tiskové konferenci. "Jeho výkon byl velmi kvalitní s minimem chyb. Neustále vyvíjel tlak na Jannika, a to byl jeden z klíčů úspěchu.“
Mladík z Murcie po wimbledonské porážce svou hru posunul na novou úroveň, když marně hledali přemožitele jak v Cincinnati, tak především právě ve Flushing Meadows. Podle Ferrera stojí za úspěchy jeho svěřence především psychická odolnost a víra ve své schopnosti.
Na otázku o Alcarazově budoucnosti a dalších ambicích odpověděl Ferrero opatrně: „Nemůžu přemýšlet o tom, jestli vyhraje dvacet grandslamů. Musíme žít den po dni. Potenciál tam je, ale nic nebereme jako samozřejmost. Na všechno musíme tvrdě pracovat."
Podle Ferrera je největším rozdílem oproti roku 2022 zkušenost. „Tehdy hrál velmi impulzivně, dnes už ví přesně, jak má ve finále postupovat. Přistupuje k tomu s větším klidem a rozvahou,“ vysvětlil trenér, který byl v září roku 2003 světovou jedničkou.
Sinner se po finálové bitvě na US Open o Alcarazovi vyjádřil jako o hráči bez slabin, což Ferrero koriguje. "Samozřejmě je má, ale je velmi komplexní. Jeho obrovskou výhodou je přizpůsobivost. Požádáte ho, aby na něčem zapracoval, a on to během deseti dnů zvládne. To je ta nejúžasnější věc." A zároveň varuje: „Je mu teprve 22. Nemůžeme si myslet, že je dokonalý. Stále má na čem pracovat – podání, forhendy, bekhendy. Pokud bychom si mysleli opak, dělali bychom chybu."
Ferrero ocenil i celý tým kolem Alcaraze: "Všichni odvedli skvělou práci. Carlos dorazil na US Open odpočinutý a připravený. Vítězství v Cincinnati i tady v New Yorku je pro nás všechny speciální. Víme, jak těžké je grandslam vyhrát."
Samotná příprava na finále byla podle trenéra klíčová. "Sledovali jsme soupeřovy zápasy, zaměřili se na konkrétní detaily a Carlos je převedl do praxe na sto procent. To se snadno řekne, ale udělat to je mnohem těžší," uzavřel Ferrero.
Finálový šlágr na US Open ovládl Alcaraz, získal šestý grandslam a bude světovou jedničkou
