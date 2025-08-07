Utrápený výkon a rychlý konec. Kopřiva na Kolumbijce nestačil
Galán – Kopřiva 6:2, 6:4
Kopřiva vstoupil do zápasu s Galánem tím nejhorším možným způsobem. Chybující Čech si nebyl schopen udržet ani jeden z úvodních tří gamů na podání, sám na returnu uspěl jen jednou a rychle prohrával 1:5.
V sedmé hře byl navíc velmi blízko i čtvrtému ztracenému servisu, brejk a setbol v jednom ale zažehnal. Na osudu první sady to však nic změnit nemohlo. Kolumbijský tenista si výborně rozehranou úvodní sadu utéct nenechal, za 46 minut hry ji získal 6:2 a šel do zaslouženého vedení.
Rodák z Bílovce se prvním dějstvím doslova protrápil na servisu, po kterém získal pouhých 44 % výměn. Na vítězné míče dominoval Galán 9:4, český tenista se dopustil i více nevynucených chyb v poměru 21:19.
Ve druhém setu si za stavu 2:2 jako první neudržel podání znovu český reprezentant, vzápětí se mu ale podařilo uspět na returnu a srovnal krok. Další ztracené podání trápícího se Kopřivy určilo i ráz zbytku utkání.
Galán už žádné problémy nedopustil, sadu získal poměrem 6:4 a po hodině a 40 minutách se tak mohl radovat z postupu.
Galán, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace, přehrál českého tenistu jednoznačným poměrem ve statistice vítězných míčů 16:8, úspěšnější byl i co do počtu nevynucených chyb v poměru 40:43.
Dalším soupeřem kolumbijského tenisty bude světová jednička Jannik Sinner. Galán se s italskou hvězdou zatím potkal na okruhu dvakrát, oba duely prohrál.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Zajímalo by mě, koho by si jako Vítek představoval za soupeře, aby dokázal uspět. Dneska by prohrál i se Šalkovou.