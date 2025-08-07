Utrápený výkon a rychlý konec. Kopřiva na Kolumbijce nestačil

DNES, 21:45
Aktuality 8
ATP MASTERS CINCINNATI - Vít Kopřiva (28) skončil na turnaji v Cincinnati hned v prvním kole, když nestačil na kolumbijského soupeře Daniela Galána (29) a prohrál ve dvou setech 2:6, 4:6. Český tenista si tak připsal třetí porážku v řadě, s Galánem prohrál druhý ze tří vzájemných zápasů. Dalším soupeřem kolumbijského tenisty bude úřadující světová jednička Jannik Sinner.
Profily hráčů
Galan Daniel Elahi
Kopřiva Vít
Vít Kopřiva v Cincinnati dohrál (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Galán – Kopřiva 6:2, 6:4

Kopřiva vstoupil do zápasu s Galánem tím nejhorším možným způsobem. Chybující Čech si nebyl schopen udržet ani jeden z úvodních tří gamů na podání, sám na returnu uspěl jen jednou a rychle prohrával 1:5.

V sedmé hře byl navíc velmi blízko i čtvrtému ztracenému servisu, brejk a setbol v jednom ale zažehnal. Na osudu první sady to však nic změnit nemohlo. Kolumbijský tenista si výborně rozehranou úvodní sadu utéct nenechal, za 46 minut hry ji získal 6:2 a šel do zaslouženého vedení.

Rodák z Bílovce se prvním dějstvím doslova protrápil na servisu, po kterém získal pouhých 44 % výměn. Na vítězné míče dominoval Galán 9:4, český tenista se dopustil i více nevynucených chyb v poměru 21:19.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu si za stavu 2:2 jako první neudržel podání znovu český reprezentant, vzápětí se mu ale podařilo uspět na returnu a srovnal krok. Další ztracené podání trápícího se Kopřivy určilo i ráz zbytku utkání.

Galán už žádné problémy nedopustil, sadu získal poměrem 6:4 a po hodině a 40 minutách se tak mohl radovat z postupu.

Galán, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace, přehrál českého tenistu jednoznačným poměrem ve statistice vítězných míčů 16:8, úspěšnější byl i co do počtu nevynucených chyb v poměru 40:43.

Dalším soupeřem kolumbijského tenisty bude světová jednička Jannik Sinner. Galán se s italskou hvězdou zatím potkal na okruhu dvakrát, oba duely prohrál.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
Kandinsky1
07.08.2025 22:12
Jak ten se dostal na to osmdesáté místo
Reagovat
Dobry-den
07.08.2025 21:59
Úžasný los, ale neuvěřitelný propadák.

Zajímalo by mě, koho by si jako Vítek představoval za soupeře, aby dokázal uspět. Dneska by prohrál i se Šalkovou.
Reagovat
Trojchyba_Mat
07.08.2025 21:54
Utrápení výkon a utrápení titulek
Reagovat
pantera1
07.08.2025 21:57
Ani titulek mu správně nenapíšou .
Reagovat
Dobry-den
07.08.2025 22:00
AI ještě úplně neovládá češtinu.
Reagovat
pantera1
07.08.2025 21:53
No Vítku, já se toho dalšího kola snad nedočkám. Šoupli tě na periferii, nikdo tam nebyl. No koho by to bavilo .
Reagovat
Fandina
07.08.2025 22:12
Ale bylo to v televizi s českým komentářem. Takže pár lidí to vidělo. Bohužel, Vítkovi se nedařilo.
Reagovat
pantera1
07.08.2025 22:13
Jj, viděla jsem první set.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist