UTS v Nice: Bez porážky zůstávají po dvou kolech Tsitsipas, Berrettini a Popyrin

Dnešní program začal výhrou jednadvacetiletého Francouze Elliota Benchetrita, který si připsal cenný skalp krajana Lucase Pouillea. Až 207. hráč světa, jenž v prvních dvou kolech nastoupil jako náhradník za Dominica Thiema, zdolal bývalou světovou desítku 16-11 11-14 12-14 15-10 3-1.



První bod do tabulky si připsal také Benoit Paire, jenž v útočně laděném utkání porazil 18-19 17-14 18-15 21-12 Němce Dustina Browna.



Jako první se z druhého vítězství na turnaji radoval Matteo Berrettini. Dnes si italský tenista poradil 13-12 20-8 18-9 11-12 s Belgičanem Davidem Goffinem a navázal na včerejší výhru proti Brownovi.



Podobně si vede také dvacetiletý Australan Alexei Popyrin, který porazil 13-11 14-17 14-13 15-12 o osmnáct let staršího Španěla Feliciana Lópeze.



Zatím asi nejdramatičtější bitvu na Ultimate Tennis Showdown svedli Stefanos Tsitsipas a Richard Gasquet. Po velkém boji v nočním utkání zvítězil řecký mladík, který zdolal zkušeného Francouze po odvrácení mečbolu 17-12 14-15 15-12 13-15 5-3.

EPIC



An incredible sudden death finale between @StefTsitsipas and @richardgasquet1.



Did your heart stop too?#UTShowdown pic.twitter.com/0UTSqCdY5l — UTS | Ultimate Tennis Showdown (@UTShowdown) June 15, 2020



Turnaj s netradičními pravidly

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina a fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se koná v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a má netradiční pravidla, která mají podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dávají tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více fiftýnů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vede rozdílem dvou bodů.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.



Do turnaje se zapojuje deset tenistů, přičemž se utkává každý s každým. Hrát by se mělo vždy o víkendu, každý tenista během něj odehraje dva zápasy. První dva hráči ve skupině si zajistí postup do semifinále, tenisté na 3. až 6. místě postoupí do čtvrtfinále.