Už se to nedalo vydržet. Sinner přiznal, že pomýšlel o pauze od tenisu

Světová jednička Jannik Sinner (23) uvažoval o pauze od tenisu ještě předtím, než v únoru po dohodě se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) přijal tříměsíční distanc za pozitivní test na steroidy. Třiadvacetiletý Ital se na okruh vrátí příští týden na domácím turnaji Masters v Římě.

Jannik Sinner před udělením trestu za doping dokázal v lednu obhájit titul na Australian Open a v úterním rozhovoru pro televizi RAI uvedl, že už tehdy přemýšlel o dobrovolné pauze. "Ano, vzpomínám si na to, že období před Australian Open nebylo moc veselé, protože stále probíhal můj dopingový případ," uvedl Ital.

Rodák z Innichenu měl pozitivní test na anabolický steroid klostebol loni v březnu v Indian Wells, ale oproti zvyklostem za to neměl ani předběžně zastavenou činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ navíc vyšel najevo až na konci srpna. WADA se proti postupu Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu, jež Sinnera nepotrestala, odvolala k arbitráži CAS. Slyšení se mělo uskutečnit letos v dubnu, po dohodě tenisty s WADA k němu však nakonec nedošlo.

"Necítil jsem se (v Austrálii) moc dobře v šatně, kde jsem jedl. Měl jsem pocit, že někteří hráči na mě koukají jinak, a to se mi vůbec nelíbilo. Říkal jsem si, že takhle se to dá těžko vydržet. Necítil jsem se příjemně a pomyslel jsem si, že po Austrálii by mi mohlo trochu volna, malá přestávka, udělat dobře," vracel se Sinner k pro něj složitému období.

Dohoda a relativně mírný trest, během něhož Sinner nepřišel o start na žádném grandslamovém turnaji, vyvolal hodně kritiky. Na příklad bývalá hvězda Serena Williamsová uvedla, že kdyby porušila antidopingová pravidla podobným způsobem jako italský tenista, dostala by distanc na dvacet let a přišla by o všech 23 grandslamových titulů.

"Ani se mi na to nechce reagovat. Každý člověk si může říkat, co chce, každý může soudit, ale to je v pořádku. Pro mě je důležité, že vím, co se stalo, a také že vím, čím jsem si prošel, a že to bylo náročné," uvedl Sinner.

Během distance se Ital udržel v čele světového žebříčku a při návratu tak bude nasazenou jedničkou příští týden na antuce v Římě. "Pomalu se dostávám zpět do rytmu skutečného tréninku. Někdy to jde hodně dobře, někdy je tam propad a já nevím proč. Každopádně po zápasech se mi stýskalo a jsem šťastný, že je tahle fáze už za mnou," uvedl trojnásobný grandslamový šampion.