Úžasná série končí. Bejlek po 15 vítězných zápasech padla v semifinále
Bejlek – Udvardyová 6:7, 3:6
Naposledy v polovině září odcházela Bejlek z kurtu jako poražená tenistka. Od té doby zvítězila v 15 zápasech za sebou a s tímto vědomím vstupovala i do druhého vzájemného duelu s Udvardyovou.
Ani jedna z tenistek na své cestě do semifinále neztratila set, a to se potvrzovalo i ve vyrovnaném úvodním dějství. Bejlek do zápasu nevstoupila dobře, když ztratila své úvodní podání a nabrala ztrátu 0:2. V šesté hře však i ona poprvé připravila Maďarku o servis a bylo vyrovnáno.
V divoké druhé polovině prvního setu si každá z tenistek už jen jednou udržela vlastní podání a o vítězce musela rozhodnout zkrácená hra.
Tu začala mnohem lépe o osm let starší rodačka z Kaposváru, když se dostala do vedení 4:1. Češka ještě stáhla na 4:5, Udvardyová si ale už sadu ujít nenechala a po hodině a čtrnácti minutách získala první set 7:6
I ve druhém setu nebyl pro hráčky servis žádnou výhodou. Od stavu 1:0 pro Maďarku v následujících pěti gemech vždy slavily úspěch tenistky na returnu. Třikrát však o servis přišla rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou a prohrávala už 2:4.
Udvardyová už žádné další drama nepřipustila, sadu dovedla k vítěznému konci a mohla slavit postup do finále po výhře 7:6, 6:3.
Bejlek se díky semifinálové účasti posune už na 75. místo, letošní sezonu začínala jako 114. hráčka světa. Na svém kontě má letos rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou již tři tituly z kategorie 125.
Udvardyová o pár hodin později nastoupila k finálovému duelu proti Sinje Krausové. Na rakouskou soupeřku už ale unaveně působící Maďarka absolutně nestačila a podlehla jednoznačně 2:6, 0:6.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře