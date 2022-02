V Dauhá dojde znovu po roce na finále Basilašviliho s Bautistou

Nikoloz Basilašvili v Dauhá opět po roce dává zapomenout na nepovedený vstup do sezony.



Loni do Kataru dorazil se sérií pěti porážek, nakonec ale porazil čtyři hráče Top 50 včetně Rogera Federera, které předtím 14 měsíců neporazil, a došel si pro čtvrtý titul.



V úvodu letošní sezony, před kterou ho výrazně oslabil Covid-19, prohrál všech šest zápasů. První výhru v roce 2022 oslavil až v Kataru a po dnešku má na kontě už tři vítězství během tří dnů.



29letý Gruzínec porazil Švéda Eliase Ymera, Maďara Mártona Fucsovicse a v dnešním semifinále si poradil s Francouzem Arthurem Rinderknechem.







22. hráč světa Basilašvili postoupil do svého celkově 9. finále, v němž bude usilovat o 5. titul. Stejně jako loni se ve finále střetne s Robertem Bautistou (h2h 2-3), kterého v obou střetnutích na tvrdém povrchu porazil.



33letý Španěl Bautista dnes po obratu zdolal 2-6 6-3 7-5 Rusa Karena Chačanova, s nímž si mimo antuku poradil i pošesté, a třetí start po sobě v Kataru proměnil v postup do finále. Loni nestačil na Basilašviliho, před třemi lety triumfoval a získal svůj poslední 9. titul.

• ATP 250 DAUHÁ •

Katar, tv. povrch, 1.176.595 dolarů

páteční výsledky (18. 02. 2022) • Dvouhra - semifinále • Basilašvili (3-Gruz.) - Rinderknech (Fr.) 6-4 6-2 Bautista (2-Šp.) - Chačanov (6-Rus.) 2-6 6-3 7-5 • Čtyřhra - finále • Koolhof/Skupski (3-Niz./Brit.) - Bopanna/Shapovalov (Indie/Kan.) 7-6(4) 6-1