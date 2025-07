V derby zvítězila zkušenost. Bouzková zastavila parádní sérii Valentové a je ve finále

WTA PRAHA - První semifinálový duel letošního ročníku Livesport Prague Open nabídl české derby, v němž měla navrch zkušenější Marie Bouzková (27). Šampionka z roku 2022 přetlačila po bezmála dvou hodinách boje 6:4, 7:5 osm zápasů neporaženou Terezu Valentovou (18). O druhý kariérní titul se Bouzková porve s Lindou Noskovou, nebo Xinyu Wang.

Bouzková – Valentová 6:4, 7:5

Valentová od minulého úterý odehrála už devátý zápas a musela hrát svou obvyklou agresivní hru, jinak by byla proti mnohem odpočatější Bouzkové bez šance. Zkušenější z českých tenistek si toho byla velmi dobře vědoma a snažila se vrátit co nejvíce míčů na druhou stranu kurtu, přičemž vynikající obranu prokládala občasnými útoky.

Bouzková po většinu úvodního dějství vedla, přestože dvakrát ztratila servis. Pro tento set byl klíčový devátý game, v němž Valentová na brejkbol krajanky vyrobila dvojchybu. Bouzková poté sadu uzavřela suverénně čistou hrou.

Na Valentové bylo vidět, že jí po náročných výměnách ubývají síly. Šance na obrat ale byla. Česká teenagerka si vypracovala vedení 5:3, ovšem set nedopodávala a Bouzková nakonec proti unavené soupeřce získala čtyři gamy v řadě.

První finalistkou turnaje v Praze se stává Marie Bouzková! pic.twitter.com/HfGZsH9Q8z — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 25, 2025

"Rozhodlo strašně málo. Ona byla blízko v tom druhém setu. Snažila jsem se do toho trochu více jít a rozběhat ji. Není to jednoduché, protože hraje strašně přesně, dlouhé míče. A z toho se těžko něco dělá. Měly jsme to dnes nahoru dolů. Když jsem ji dnes dala jakýkoliv krátký míč, tak ho hned ztrestala. Je hodně bojovná a moc pozitivní člověk. To se mi na ní líbí," uvedla Bouzková na adresu Valentové v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Bouzková si tak zahraje své první finále přesně po roce, loni bojovala o titul na souběžně hrané pětistovce ve Washingtonu. V letošní sezoně absolvovala své první semifinále a ve finálových duelech na nejvyšší tour má mizernou bilanci 1:6.

Její zajímavá historie na Livesport Prague Open pokračuje. Pět z předchozích šesti startů uzavřela v kvalifikaci či prvním kole, ale v roce 2022 získala v pražské Stromovce svůj jediný dosavadní titul na této úrovni. V sobotu narazí na turnajovou jedničku Noskovou, nebo Číňanku Wang.

"Každý den jsou úplně jiné podmínky. Dneska vyloženě jen pod mrakem. Myslím si, že když nebylo 30 stupňů, tak mi pomohlo si síly schovat na zítřek," řekla Bouzková pro Livesport Zprávy.

Livesport Prague Open pořádá 11. ročník a podeváté se do finále dostala alespoň jedna domácí zástupkyně. Výjimkami jsou pouze ročníky 2020 a 2024.

Valentová si hned dvakrát vylepšila své maximum. V hlavních soutěžích na nejvyšší tour se představila teprve podruhé v kariéře, na nedávném French Open si odbyla debut na dospělých grandslamech a došla z kvalifikace do druhého kola.

Její vítězná série zahrnující nedělní triumf na hardovém podniku 125k v portugalském Portu se zastavila na čísle osm. Postup do semifinále v Praze znamená, že se v pondělí poprvé posune do elitní stovky žebříčku.

