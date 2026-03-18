V deštivém Miami došlo ke zrušení programu. Nenastoupí Bejlek, Fruhvirtová ani Valentová

VČERA, 16:15
MIAMI - Také středeční program na turnaji Masters v Miami významně poznamenal déšť. Start programu byl původně naplánován na 16:00 našeho času a první kolo měly absolvovat mimo jiné Tereza Valentová, Linda Fruhvirtová a Sára Bejlek. Pořadatelé však kvůli přetrvávajícímu dešti museli téměř celý program zrušit. Žádná z Češek se tak na kurt nedostane a odehrají se zřejmě jen dva duely na Grandstandu.
Středeční program v Miami narušuje déšť (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.

Několik přeháněk ovlivnilo floridskou metropoli i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale kvůli přetrvávajícím problémům s počasím museli organizátoři program stále posouvat a nakonec téměř všechny zápasy zrušili. Zřejmě se odehrají jen dva duely na Grandstandu.

Ve středu měly jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Teď už je jisté, že se dnes na kurt žádná z nich nedostane a jejich zápasy byly zrušeny.

Otazník stále visí i nad zítřejším programem. Předpověď na další dny má k ideálu daleko a není jasné, kolik se toho v následujících dnech stihne odehrát. Už tak jsou ale pořadatelé v pořádném skluzu. Mimo deště je komplikací také stále zatažená obloha, která vytváří vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.

Preview středečního programu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Krisboy
18.03.2026 22:00
https://www.youtube.com/watch?v=giFhuRI3j_0
Ela-fon-isi
18.03.2026 21:52
Má pršet několik hodin, zítra míň a pak pořád až do soboty, takže
TSP
18.03.2026 19:55
Je to v .......i. V poušti, kde téměř vždy v historii bylo a dále mělo být jen sucho, teplo a slunečno, prší a prší. Ostatně letos i loni pršelo a sněžilo i na Sahaře. V dnešní době už prostě na nic nedá spolehnout. Ani na to sucho v poušti....
sojka1
18.03.2026 20:12
jen klid, uz nejsme v Kalifornii, ale na Floride... :-)
frenkie57
18.03.2026 20:29
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 20:30
Já jsem chtěl taky reagovat, ale říkal jsem si, že asi blbě vidím nebo čtu
Kreuz
18.03.2026 20:22
Mas to nak popleteny, na floride neni poust.. co to kouris za travu?
frenkie57
18.03.2026 20:30
Zřejmě dobrej matroš.
Kapitan_Teplak
18.03.2026 18:23
Hlavně že musela Siniaková hrát jako jedna z prvních

PS: Proč sem člověk nemůže napsat repliku dědy Komárka
jih
18.03.2026 19:18
Slušně může... prší a prší.
frenkie57
18.03.2026 17:49
To je Sunshine Tournament jak noha, tedy. Ze čtyř hracích dnů pánbu dva pročůrá. Dejte mu někdo plínu nebo něco na inkontinenci.
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 17:29
Sunshine single
