V deštivém Miami došlo ke zrušení programu. Nenastoupí Bejlek, Fruhvirtová ani Valentová
Letošnímu ročníku prestižního turnaje v Miami počasí nepřeje. Pořadatelé bojovali s deštěm i v předchozích dnech, a dokonce museli kompletně zrušit nedělní program, během něhož měla odstartovat kvalifikace ženské dvouhry.
Několik přeháněk ovlivnilo floridskou metropoli i dnes. Ve středu měl hrací plán odstartovat v 16:00 našeho času, ale kvůli přetrvávajícím problémům s počasím museli organizátoři program stále posouvat a nakonec téměř všechny zápasy zrušili. Zřejmě se odehrají jen dva duely na Grandstandu.
Ve středu měly jít do akce také tři české tenistky. Vstup do hlavní soutěže měly absolvovat Valentová, kvalifikantka Fruhvirtová a také Bejlek. Teď už je jisté, že se dnes na kurt žádná z nich nedostane a jejich zápasy byly zrušeny.
Otazník stále visí i nad zítřejším programem. Předpověď na další dny má k ideálu daleko a není jasné, kolik se toho v následujících dnech stihne odehrát. Už tak jsou ale pořadatelé v pořádném skluzu. Mimo deště je komplikací také stále zatažená obloha, která vytváří vysokou vlhkost, což představuje pro povrch kurtů další problém.
Preview středečního programu
Člověk se těší, že uvidí mládí v akci a houno. Sáru můžu rovnou odpískat Linda FruFru je na hraně, snad tu Terku možná uvidím.