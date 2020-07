V Kitzbühelu pokračuje Thiemova exhibice. Domácí hvězda a Ital Berrettini už slaví postup

Na antuce v rakouském Kitzbühelu pokračovaly skupinové souboje exhibičního turnaje s názvem Thiem's Seven. Do akce opět zasáhlo všech osm účastníků v čele s Dominicem Thiemem, který si výhrou nad Rusem Andrejem Rubljovem zajistil postup do semifinále. Postup z druhé skupiny má jistý Ital Matteo Berrettini, který si dnes poradil se Španělem Robertem Bautistou.