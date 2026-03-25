V klíčových momentech Jirka ukázal své zkušenosti, ocenil Lehečku mladý Španěl
Landaluce během svého tažení porazil několik výborných soupeřů, včetně Luciana Darderiho, Karena Chačanova a Sebastiana Kordy, a podle svých slov prokázal, že má schopnosti konkurovat nejlepším hráčům okruhu.
V rozhovoru pro Ubi Tennis zdůraznil, že Masters v Miami pro něj představuje zlomový moment. „"Byl to neuvěřitelný týden. V posledních měsících jsem věřil, že na těchto turnajích můžu něčeho dosáhnout, ale nepřemýšlel jsem ve velkém jako tady. Věřím, že hraji na velmi vysoké úrovni," uvedl.
Ve čtvrtfinálovém zápase proti Lehečkovi Landaluce připustil, že měl problémy s rychlostí a přesností vracení servisu soupeře. "On si svá podání vyhrával v pohodě, zatímco já jsem měl určité potíže. Snažil jsem se hodně využít podpory z publika a dostat se na co nejvyšší úroveň. Ve druhém setu jsem i měl své šance," komentoval. "Jirka v klíčových momentech prodal své zkušenosti a byl lepším hráčem," přiznala bývalá juniorská světová jednička.
Landaluce ocenil význam turnaje pro své sebevědomí. "Tento týden mi toho přinesl hodně a kromě bodů a zápasů, které jsem vyhrál. To mi ukázalo, že moje hra je opravdu kvalitní a můžu porážet i ty nejlepší hráče. Jsem blízko elitní stovky, za to jsem rád. Ale chci mnohem víc," uvedl.
V rozhovoru zmínil i podporu rodiny a možnost sdílet úspěchy s týmem a blízkými. Poznamenal také, že jej těší zájem Rafaela Nadala, který sledoval některá jeho utkání a poskytl zpětnou vazbu k jeho hře. Landaluce vstupoval do turnaje jako 151. hráč světa, v novém vydání žebříčku by mu měla patřit zhruba 105. pozice.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře