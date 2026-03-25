Skvěle! Lehečka zastavil senzaci turnaje. V Miami vyrovnal své maximum na Masters

VČERA, 20:45
MIAMI - Jiří Lehečka ve čtvrtfinále tisícovky v Miami potvrdil roli favorita, vyřadil senzaci turnaje Martína Landaluceho a využil obrovskou šanci. Český tenista mladého Španěla přehrál ve dvou vyrovnaných setech 7:6, 7:5 a postoupil do semifinále, čímž vyrovnal své maximum na turnajích Masters. O životní finále si zahraje proti Francouzi Arthuru Filsovi, nebo domácímu Tommymu Paulovi.
Jiří Lehečka předvádí v Miami výborné výkony (@ Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Landaluce – Lehečka 6:7, 5:7

Lehečka si hned v úvodním gamu vypracoval při podání Landaluceho brejkbolovou možnost, nevynucenou chybou ale o šanci přišel a Španěl si svůj úvodní servis podržel. Český tenista, který na turnaji až do této doby nepřišel o své podání, si počínal při svém úvodním servírovacím gamu jistě a bylo vyrovnáno.

Mladý Španěl měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy čelil další hrozbě jeho ztráty. I tentokrát si ale dokázal poradit. Lehečka byl v úvodu utkání lepším hráčem především v delších výměnách. V dlouhé páté hře si vypracoval další dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ale bez nervů hrající Landaluce byl znovu úspěšný a šel do vedení 3:2.

Utkání nenabídlo v první polovině úvodní sady příliš kvalitní tenis. Oba hráči se dopouštěli řady nevynucených chyb, více ze hry však měl přece jen favorizovaný Čech, který svého soupeře k žádné brejkbolové možnosti nepouštěl.

Bývalá juniorská světová jednička postupem času zlepšila podání. Landaluce zpřesnil především první servis, podobně si ale vedl i Lehečka, a set za stavu 5:5 mířil do dramatické koncovky. Ani jeden z tenistů už nezaváhal, o osudu úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V ní už měl jednoznačně navrch svěřenec Michala Navrátila. Landaluce svému soupeři pomohl několika lehčími chybami, Lehečka tak zkrácenou hru získal s přehledem 7:1 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Druhou sadu začal Lehečka čistou hrou na servisu. Ve druhém gamu trefil dva vítězné míče z bekhendu a dostal se ke svému celkově pátému brejkbolu. Tuto šanci Španěl odvrátil vítěznou smečí. Následně si český hráč vytvořil další výhodu a tentokrát byl velmi blízko k jejímu využití. Přechod na síť mu ale nevyšel a chvíli nato bylo srovnáno na 1:1.

Ani v dalším gamu na podání Čech neztratil žádný bod. Landaluce následně vyrovnal, když trefil své třetí eso. Komplikace pro Lehečku nastaly až v páté hře, ve které zahodil vedení 40:15. Španěl si pomohl i vítězným bekhendem po lajně a po hodině a půl se dostal k premiérovému brejkbolu. Favorizovaný Čech si ale s touto situací zkušeně poradil a dlouhý game nakonec získal.

Lehečkovi se ve druhé polovině druhého dějství absolutně přestalo dařit na příjmu. Při podání svého soupeře neuhrál ve třech po sobě jdoucích gamech ani jeden míček. Bod na returnu si po dlouhé době připsal až ve dvanácté hře po forhendové chybě Landaluceho. Španělova úroveň značně klesla. Český hráč se dostal na shodu a vytáhl famózní forhendový prohoz, kterým si připravil první mečbol. Ten ale outsider odvrátil vítězným forhendem.

Po skvělém returnu se Lehečka dostal k druhému mečbolu. I tentokrát ale Landaluce zahrál velmi agresivně. Vzápětí ale přišel další parádní prohoz, tentokrát z bekhendu, a 22. hráč žebříčku si vypracoval třetí mečbol. Nakonec využil až čtvrtou šanci a zápas po dvou hodinách a dvou minutách urval pro sebe.

Mohl tak slavit využití obrovské šance a postup do semifinále, čímž vyrovnal své maximum na turnajích Masters. Mezi čtyřku nejlepších se dostal i na antuce v Madridu v roce 2024. O životní finále si zahraje proti Francouzi Arthuru Filsovi, nebo domácímu Tommymu Paulovi.

"Dneska to bylo velmi těžké. Je složité hrát s někým, kdo nemá co ztratit. Hrál agresivně v důležitých momentech a zasloužil si je vyhrát," komentoval Lehečka úroveň svého soupeře. "Čekal jsem na šanci na příjmu, která přišla až v posledním gamu a jsem moc rád, že jsem ji využil," řekl v rozhovoru na kurtu.

"Každý vyhraný zápas je pro mě skvělý. Jsem na sebe hrdý, že jsem zvládl tolik těžkých duelů a věřím, že tohle nebyla poslední výhra. Udělám, co bude v mých silách, abych se dobře připravil a nechám na kurtu všechno," dodal český tenista, který si cestou do semifinále neprohrál servis a ztratil set pouze v osmifinále se světovou sedmičkou Taylorem Fritzem.

Výsledky mužské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Diabolique
25.03.2026 23:09
Slehacka je borec. Ale ten los mu vysel dobre. Doufam, ze finale se Sinnerem.

To Karolina vcera porazila TOP souperku v TOP forme.
frenkie57
25.03.2026 23:15
Já bych raději Zvíře Řetězova. Ale ještě tam nikdo z nich není, tak nepředbíhejme, hezky popořádku.
Dobry-den
25.03.2026 23:03
Gratulka Jirko.
Suverénní česká jednička
jacksomm
25.03.2026 23:02
Ta jeho bývalá atletka vypadá s rim makeupem, jak nějaká poslední štětka. A ještě k tomu pěkně opuchlá. Ta už si vybrala budoucnost. A atletika to rozhodně není.
aligo
25.03.2026 23:05
Jsi pěkný kre*én, to je zase tvoje budoucnost
frenkie57
25.03.2026 23:13
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 23:18
asi nějaký boomer s lahváčem v ruce
aape
25.03.2026 23:33
Neurážej
Je to naopak sympaťanda a moc jí to sluší Jirka má štěstí
frenkie57
25.03.2026 23:35
Také si myslím, že je to úplně v pohodě holka.
Vlk-v-trave
25.03.2026 23:01
Za mne skvele zvladnuty zapas se souperem, ktery nebyl rozhodne jednoduchy orisek. Jirka opet potvrdi skvele servisgemy.. no dobre az pak na nejake vyjimky...a krpy ve druhem, ale potesil tim zaverem. Bylo videt ze hodne chtel. Velka gratulace...

Rozhodne jsem nadseny, ze jsme nesli do tretiho...;-)))

No do SF muze dostat zlate francouzske dite...;-)
Ale budu verit v Tommyho... (z mnoha duvodu)

Jirka po zapase:
Hodne tezky zapas, hlavne hrat proti hraci, ktery nema co ztratit, ale jeho uroven hry byla opravdu skvela, a mnoho fiftynu si opravdu zaslouzil vyhrat jeho skvelou hrou... jsem hrdy, ze jsem to zvladl... atd. atd. Pripravim se na dalsi zapas a doufam, ze nebude posledni! My take, a hlavne jak zase Martina navstivi kurt a prinese trochu i toho stesti... ;-))
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 23:02
Jirka dokonce v ani jednom ze čtyř zápasů neztratil servis, což je masakr.
Diabolique
25.03.2026 23:10
frenkie57
25.03.2026 23:16
To je opravdu co říci. A kolik to dodá sebevědomí, o tom se ani nemusíme bavit.
Vlk-v-trave
25.03.2026 23:20
Tak doufejme, ze neztrati az do konce...;-)
Diabolique
25.03.2026 23:39
Kapitan_Teplak
25.03.2026 23:00
Tak desátý BB konečně proměnil.
Snad své druhé SF na tisícovce dohraje.
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 22:53
jooo! Skvělý Jirko!
The_Punisher
25.03.2026 22:56
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 22:53
Jupííí. Těžká výzva zvládnutá. Martín fakt velkej talent, hrozně nepříjemná hra. Jirka celej zápas svázanej... Bylo vidět, jak strašně moc chce a role velkýho favorita takhle daleko na tak velkém turnaji mu evidentně neseděla. O to je důležitější, že tuhle zkušenost zvládl. Myslím si, že vlastně byla úplně první ve čtvrtfinále na takhle velkém turnaji.

frenkie57
25.03.2026 22:58
Utkání jsem neviděl, jenom posledních pár míčů, ale podle skóre si myslím, že to musela být obr šichta. Ten kluk, jestli nepoleví, tak ho čeká skvělá budoucnost.
Jsem rád, že to jiřina zvládnul a zahraje si SF. Jestli to bude Paul nebo Fils je celkem jedno, těžké to bude tak či tak, ale je tam!
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 22:59
Já bych preferoval Paula. Ten není na takové vlně jako Fils, kterej navíc Jirku nedávno přejel v Dauhá. O Paulovi se navíc pořád říká to, že není stoprocentně fit.
Vlk-v-trave
25.03.2026 23:03
Jo nektere ty jeho momenty v turnaji... to jsem koukal... fit asi fakt uplne jeste neni...
Bude to tezke aby toho Artura dal, ale trebas dostane nejaky black out...;-)
frenkie57
25.03.2026 23:04
No a přesně pro tohle si myslím, že soupeřem Jirky bude Fils. Tommy je prostě až moc hodnej, není to takovej dravec jako Arthur a navíc, jak říkáš, není úplně ok.
No, uvidíme, ale myslím, že to bude Arthur "gagsta" Fils.
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 23:05
Arthur mi přijde po tý zdravotní pauze ještě hladovější než obvykle. Je strašně nebezpečnej, za mě obrovský talent.
frenkie57
25.03.2026 23:11
Určitě, nebál bych se ho vidět v brzký době v top10.
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 23:01
vyšší avg speed fh než Jirka. To je co říct. A při té hře na vysoké riziko nedělal zas až tolik UE. Oba byli v mínusu, ale nijak hrozně.
Skvěle zvládnuté od Jirky. Ale bál jsem se, aby proměnil jeden z těch MP.
frenkie57
25.03.2026 23:06
Proměnil až čtvrtý, také jsem měl obavy, aby to nešlo do TB, to je vždycky tak trochu loterie.
com
25.03.2026 22:51
španělská kometa vyhasla
frenkie57
25.03.2026 23:00
Neřekl bych, že vyhasla, pouze momentálně pohasla. O tomhle klukovi ještě uslyšíme, něco mi říká, že mnohem více, než např, o zázračném brazilském dítěti.
Enjoj Lehečka!
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 23:22
brazilský zázrak má chronický problém se zády
frenkie57
25.03.2026 23:33
V takhle nízkém věku, to je na pováženou.
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:44
"Kdyz bude hrat dvojku, tak pod do toho"...., tak uvidime, jestli Jirka do toho pujde...;-))
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:53
sel...;-))
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 22:55
byla to jednička
com
25.03.2026 22:55
a Lucinka šla šla až přišla do jinyho stavu
The_Punisher
25.03.2026 22:56
To bylo od tebe pěkně zákeřný
Vlk-v-trave
25.03.2026 23:04
Ode mne? Jen jsem preklepl co na nej rval iz boxu..;-)
Kreuz
25.03.2026 22:10
Deset spanelu povzbuzuje vic nez celej stadion pegulu.. v tom jsou dobry, jako francouzi
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 22:56
úplně trapný byli včera při Janek vs Michelsen. Přišlo mi, že se víc fandilo Jankovi...
The_Punisher
25.03.2026 22:59
Tak přece i Coco si stěžovala, že Amíci moc nefandí (:
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 23:25
má pravdu. Oni jen, když jde o nějakou senzaci, o které si cvrdlikají vrabci v TV
frenkie57
25.03.2026 23:33
Tohle mi nejde do hlavy, i když hrála Pegula proti Rybce, tak žádné velké povzbuzování nebylo slyšet. Letos jsou diváci nějací zabrždění.
Kreuz
25.03.2026 21:55
V TB ho dobre rozlozil, pohoda!
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 21:53
Sleduju po očku, pojď Jirko! Landaluce rozhodně nepříjemnej a sebevědomej, ale Jirka teda zatím nehraje tak dobře jako v posledních dvou zápasech. Menší intenzita ve výměnách. Pokud by ji trochu zvednul, mohlo by to být snadnější.
com
25.03.2026 22:27
sleduje po očku Lehečku a na očku Naked attraction
hanz
25.03.2026 22:53
Rači si pust Esmeraldu... tohle není pro tvý voči
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:39
Tak nevim, co myslis tou intenzitou...;-)

Zatim hraje Jirka velmi dobre, jen v te me predstave jak muze Martin Jirku vyndat z pavouka bylo, ze to dostane Martin do tretiho setu... tak hlavne aby se to tam nedostalo... to by pak mohlo byt hodne po tyci...jestli vubec... koukl jsem na ty jeho trisetove zapasy, hlavne treti sety... a on ten Martin ma tu intenzitu fh furt stejnou - je proste v laufu, a tim, ze on rozhodne nema problem se sakem, tak si tim vynucuje vic ten prechod bliz k saku, nebot z druhe strany intenzita uderu vadne...

Taaakze... pocitat s tim, ze bude vic unaven, to bych vubec nepocital. Je to jeho turnaj, uz evidentne po tom Kordovi... (uvidime, jestli bude schopny na tohle navazat, trebas skonci jak Eala...)

Doufam v tb, a ze ho Jirka zvladne... nebot ted uz na nejaky brejk spolehat,... nevim...

Jinak se mne Jirka fakt libi, hlavne nedava cas Martinovi si ten fh obihat,... ;-) Proste jiny souper... verim ve vyhrany tb Jirky... nebot do tretiho setu bych se nechtel dostat ani naaahodou...;-) uz ted je pomalu videt, ze intenzita uderu Martina je stale stejna a Jirka uz neni tolik svezi uderove jak v prvnim setu a zacatku druheho...
sojka1
25.03.2026 22:45
neni to zas az tak leskly, ale do TB bych nesla, ta kabelka laka.... :-)) boze, cist to tady je snad za trest.... :-))
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:46
Tak hlavne jeho box by nerad tb...;-))
Ale ja mu na tb verim... ikdyz... ted ten obhoz...
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:51
Hele ani Jirka ten tb nechce...;-))
Ctvrty MB.
sojka1
25.03.2026 22:53
super, jsem za nas vsechny moc rada, pojd do semi...... :-))
Vlk-v-trave
25.03.2026 23:24
;-))
...hlavne ze se to neprotahlo, nebot kdo vi co bychom se jeste o tom boxu tady nedovedeli...;-))
sojka1
25.03.2026 23:53
ale slo by to do netusene hloubky.... nic se totiz tak dobre neresi, nez cizi boxy.... :-))
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 22:45
Landaluce hraje výborně. Ale Jirka je celej zápas takovej staženej, hodně nervózní. Je to vidět i z jeho reakcí na prohrané body, které takhle často normálně neukazuje. Kdyby se víc uvolnil, určitě by víc a líp švihal a hrál s vyšší intenzitou. V zápase s Fritzem se mi líbil mnohem víc, hlavně ve třetím setu.
EllNino
25.03.2026 22:47
Jina pozice komplet
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 22:48
Jasný, já vím. Proto chápu, že je Jirka hodně nervózní celej zápas. Strašně moc chce, je to těžký.
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:49
Nevim... nerad to srovnavam... kvuli souperum... co jeden trochu vic povoli... druhy nejen nemusi...
...me se libi, ze fakt nedava jak Sebastian Martinovi toho prostoru moc, diky tomu si ten fh ani moc neobiha, a faaakt to umi pekne...;-) (kdyz to srovnam s Kordou, neb je tam ten stejny souper)
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 22:50
Škoda toho třetího mečbolu, tam zahrál dvakrát po sobě zbytečně na střed. Ty první dva byly bez šance.
HAJ
25.03.2026 22:58
Nakonec to Jirka zvládl. UFFFF, ale byl to boj. Španěl je fakt dobrý. Na druhé straně se mi zdálo, že Jirka dost kazil a nechával se zatlačovat do defenzívy. Ale SF velký úspěch.
Ondřej.Jirásek
25.03.2026 23:01
Vidím to stejně. Byl takovej staženej, neuvolněnej. Hodně se i vztekal na svoje poměry. Prostě pozice favorita ve čtvrtfinále takhle velkého turnaje, to ještě nezažil. Byl trochu přemotivovanej. Ale naštěstí to ustál výborně.
HAJ
25.03.2026 23:06
Přesně tak. Ono hrát z pozice jasného favorita je těžké. Viz Korda dá Alcaraze a následně vypadne s hráčem 2. stovky.
Tomas_Smid_fan
25.03.2026 23:07
kdyby ten druhý na střed byl tvrdší, možná by to klaplo. Nevadí, hlavně že to klaplo napočtvrté...
The_Punisher
25.03.2026 21:52
TB se Jiřímu povedl na jedničku!
frenkie57
25.03.2026 23:09
Jaké bylo skóre?
Kreuz
25.03.2026 21:36
Je slyset cestinu, trener mu tam myslim radil aby to nerval jen rukou pri delsich vymenach, i naka holka tam brebenti
sojka1
25.03.2026 21:54
holka brebentila "vyborne" a mela pravdu.... za stavu "pěd jedna" ;-)) se mi ulevilo, zatim.... :-))
EllNino
25.03.2026 21:56
Pěd jedna

Klárka je mistr současné české komentátorské enklávy
sojka1
25.03.2026 21:58
:-))) Andy to bohuzel skripe, doslova.... ;-)
Oin
25.03.2026 22:00
Má vážně skřípavý hlas.
com
25.03.2026 21:57
pšouk
tenisman1233
25.03.2026 22:12
Lucka Neumannová se ho snaží povzbuzovat co to jde.
Kapitan_Teplak
25.03.2026 22:16
,,Hejbni prdelí, ať je na novou kabelku´´.
com
25.03.2026 22:26
Influencerka, dcera olympijské medailistky
jacksomm
25.03.2026 23:05
Zlatokopka spíš
Pe3k
25.03.2026 21:35
Ten Landa působní hodně sebevědomě, což vidím jako průser...Vypadá to, že Jodar a tento Landa (oba produkty Rafa academy) budou další mladí co půjdou raketově nahoru.
Krisboy
25.03.2026 21:42
Komety.
Vlk-v-trave
25.03.2026 22:42
No uvidime...;-)
Mozne to je... ale nepredbihejme... jinak ten Martin na fh hodne nadstandartni... celkem mne prekvapil s tim Kordou, ze si tu intenzitu a kvalitu uderu udrzel i ve tretim setu...
Snad to dnes Jirka zvladne ve dvou...
Mac
25.03.2026 21:31
na příjmu lehoš úplně neskodnej, snad se probere...
Kreuz
25.03.2026 21:27
Nak mu to moc lita ven.. zpresnit!!
com
25.03.2026 21:31
vámos
Kreuz
25.03.2026 21:24
Mladej vypada nabuzene ale Lehoun ma pro strach udelano
sojka1
25.03.2026 21:31
zatim je to o chybach, ale o servis bojuje jen ten Landa, to pude.... :-))
com
25.03.2026 20:49
Španělská kometa tam vlítne jak uragán a o Lehe se bude psát jen o jako další oběti v Miami
com
25.03.2026 21:13
v každým gamu má brejkbolovou šanci, ale on je odmítá
