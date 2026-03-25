Skvěle! Lehečka zastavil senzaci turnaje. V Miami vyrovnal své maximum na Masters
Landaluce – Lehečka 6:7, 5:7
Lehečka si hned v úvodním gamu vypracoval při podání Landaluceho brejkbolovou možnost, nevynucenou chybou ale o šanci přišel a Španěl si svůj úvodní servis podržel. Český tenista, který na turnaji až do této doby nepřišel o své podání, si počínal při svém úvodním servírovacím gamu jistě a bylo vyrovnáno.
Mladý Španěl měl problémy i při svém dalším gamu na podání, kdy čelil další hrozbě jeho ztráty. I tentokrát si ale dokázal poradit. Lehečka byl v úvodu utkání lepším hráčem především v delších výměnách. V dlouhé páté hře si vypracoval další dvě možnosti na prolomení soupeřova podání, ale bez nervů hrající Landaluce byl znovu úspěšný a šel do vedení 3:2.
Utkání nenabídlo v první polovině úvodní sady příliš kvalitní tenis. Oba hráči se dopouštěli řady nevynucených chyb, více ze hry však měl přece jen favorizovaný Čech, který svého soupeře k žádné brejkbolové možnosti nepouštěl.
Bývalá juniorská světová jednička postupem času zlepšila podání. Landaluce zpřesnil především první servis, podobně si ale vedl i Lehečka, a set za stavu 5:5 mířil do dramatické koncovky. Ani jeden z tenistů už nezaváhal, o osudu úvodního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní už měl jednoznačně navrch svěřenec Michala Navrátila. Landaluce svému soupeři pomohl několika lehčími chybami, Lehečka tak zkrácenou hru získal s přehledem 7:1 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Druhou sadu začal Lehečka čistou hrou na servisu. Ve druhém gamu trefil dva vítězné míče z bekhendu a dostal se ke svému celkově pátému brejkbolu. Tuto šanci Španěl odvrátil vítěznou smečí. Následně si český hráč vytvořil další výhodu a tentokrát byl velmi blízko k jejímu využití. Přechod na síť mu ale nevyšel a chvíli nato bylo srovnáno na 1:1.
Ani v dalším gamu na podání Čech neztratil žádný bod. Landaluce následně vyrovnal, když trefil své třetí eso. Komplikace pro Lehečku nastaly až v páté hře, ve které zahodil vedení 40:15. Španěl si pomohl i vítězným bekhendem po lajně a po hodině a půl se dostal k premiérovému brejkbolu. Favorizovaný Čech si ale s touto situací zkušeně poradil a dlouhý game nakonec získal.
Lehečkovi se ve druhé polovině druhého dějství absolutně přestalo dařit na příjmu. Při podání svého soupeře neuhrál ve třech po sobě jdoucích gamech ani jeden míček. Bod na returnu si po dlouhé době připsal až ve dvanácté hře po forhendové chybě Landaluceho. Španělova úroveň značně klesla. Český hráč se dostal na shodu a vytáhl famózní forhendový prohoz, kterým si připravil první mečbol. Ten ale outsider odvrátil vítězným forhendem.
Po skvělém returnu se Lehečka dostal k druhému mečbolu. I tentokrát ale Landaluce zahrál velmi agresivně. Vzápětí ale přišel další parádní prohoz, tentokrát z bekhendu, a 22. hráč žebříčku si vypracoval třetí mečbol. Nakonec využil až čtvrtou šanci a zápas po dvou hodinách a dvou minutách urval pro sebe.
Mohl tak slavit využití obrovské šance a postup do semifinále, čímž vyrovnal své maximum na turnajích Masters. Mezi čtyřku nejlepších se dostal i na antuce v Madridu v roce 2024. O životní finále si zahraje proti Francouzi Arthuru Filsovi, nebo domácímu Tommymu Paulovi.
"Dneska to bylo velmi těžké. Je složité hrát s někým, kdo nemá co ztratit. Hrál agresivně v důležitých momentech a zasloužil si je vyhrát," komentoval Lehečka úroveň svého soupeře. "Čekal jsem na šanci na příjmu, která přišla až v posledním gamu a jsem moc rád, že jsem ji využil," řekl v rozhovoru na kurtu.
"Každý vyhraný zápas je pro mě skvělý. Jsem na sebe hrdý, že jsem zvládl tolik těžkých duelů a věřím, že tohle nebyla poslední výhra. Udělám, co bude v mých silách, abych se dobře připravil a nechám na kurtu všechno," dodal český tenista, který si cestou do semifinále neprohrál servis a ztratil set pouze v osmifinále se světovou sedmičkou Taylorem Fritzem.
Výsledky mužské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
To Karolina vcera porazila TOP souperku v TOP forme.
Suverénní česká jednička
Je to naopak sympaťanda a moc jí to sluší Jirka má štěstí
Rozhodne jsem nadseny, ze jsme nesli do tretiho...;-)))
No do SF muze dostat zlate francouzske dite...;-)
Ale budu verit v Tommyho... (z mnoha duvodu)
Jirka po zapase:
Hodne tezky zapas, hlavne hrat proti hraci, ktery nema co ztratit, ale jeho uroven hry byla opravdu skvela, a mnoho fiftynu si opravdu zaslouzil vyhrat jeho skvelou hrou... jsem hrdy, ze jsem to zvladl... atd. atd. Pripravim se na dalsi zapas a doufam, ze nebude posledni! My take, a hlavne jak zase Martina navstivi kurt a prinese trochu i toho stesti... ;-))
Snad své druhé SF na tisícovce dohraje.
Jsem rád, že to jiřina zvládnul a zahraje si SF. Jestli to bude Paul nebo Fils je celkem jedno, těžké to bude tak či tak, ale je tam!
Bude to tezke aby toho Artura dal, ale trebas dostane nejaky black out...;-)
No, uvidíme, ale myslím, že to bude Arthur "gagsta" Fils.
Skvěle zvládnuté od Jirky. Ale bál jsem se, aby proměnil jeden z těch MP.
Enjoj Lehečka!
Zatim hraje Jirka velmi dobre, jen v te me predstave jak muze Martin Jirku vyndat z pavouka bylo, ze to dostane Martin do tretiho setu... tak hlavne aby se to tam nedostalo... to by pak mohlo byt hodne po tyci...jestli vubec... koukl jsem na ty jeho trisetove zapasy, hlavne treti sety... a on ten Martin ma tu intenzitu fh furt stejnou - je proste v laufu, a tim, ze on rozhodne nema problem se sakem, tak si tim vynucuje vic ten prechod bliz k saku, nebot z druhe strany intenzita uderu vadne...
Taaakze... pocitat s tim, ze bude vic unaven, to bych vubec nepocital. Je to jeho turnaj, uz evidentne po tom Kordovi... (uvidime, jestli bude schopny na tohle navazat, trebas skonci jak Eala...)
Doufam v tb, a ze ho Jirka zvladne... nebot ted uz na nejaky brejk spolehat,... nevim...
Jinak se mne Jirka fakt libi, hlavne nedava cas Martinovi si ten fh obihat,... ;-) Proste jiny souper... verim ve vyhrany tb Jirky... nebot do tretiho setu bych se nechtel dostat ani naaahodou...;-) uz ted je pomalu videt, ze intenzita uderu Martina je stale stejna a Jirka uz neni tolik svezi uderove jak v prvnim setu a zacatku druheho...
Ale ja mu na tb verim... ikdyz... ted ten obhoz...
Ctvrty MB.
...hlavne ze se to neprotahlo, nebot kdo vi co bychom se jeste o tom boxu tady nedovedeli...;-))
...me se libi, ze fakt nedava jak Sebastian Martinovi toho prostoru moc, diky tomu si ten fh ani moc neobiha, a faaakt to umi pekne...;-) (kdyz to srovnam s Kordou, neb je tam ten stejny souper)
Klárka je mistr současné české komentátorské enklávy
Mozne to je... ale nepredbihejme... jinak ten Martin na fh hodne nadstandartni... celkem mne prekvapil s tim Kordou, ze si tu intenzitu a kvalitu uderu udrzel i ve tretim setu...
Snad to dnes Jirka zvladne ve dvou...