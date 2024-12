V neděli začne extraliga s Noskovou, Macháčem nebo Lehečkou. Prostějov zaútočí už na 21. titul

Tenisté Prostějova budou od pondělí usilovat v extralize smíšených týmů o čtvrtý titul po sobě a 21. celkově. Pomoci jim mohou i Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Hlavními vyzyvateli jsou hráči TK Sparta Praha s Kateřinou Siniakovou či I. ČLTK Praha, kteří mají na soupisce Karolínu Muchovou. Nováčkem bude tým Plíšková Tennis Academy. Soutěž otevře nedělní předkolo mezi Jihlavou a Pardubicemi. Finále se odehraje 20. prosince v Prostějově.

Prostějovští svěřenci bývalého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila porazili vloni ve finále Spartu jasně 5:1 na zápasy. Jubilejním 20. titulem tehdy vylepšili vlastní rekord.

Moravský celek by měl mít letos vedle Macháče s Lehečkou k dispozici také Víta Kopřivu, Adama Pavláska či Gabrielu Knutsonovou. Další jejich hráč Jakub Menšík se účastní Turnaje mistrů do 20 let v saúdskoarabské Džiddě.

V semifinálové skupině, která se bude hrát v Prostějově od 16. do 18. prosince, narazí domácí na Přerov a vítěze předkola. Za Přerov by mohla hrát 26. hráčka světa Linda Nosková či slovenský reprezentant Lukáš Klein.

V pražské skupině budou bojovat Sparta, I. ČLTK Praha a nováčkovský klub Plíšková Tennis Academy. Lonští finalisté ze Sparty usilují o 11. titul a mají vedle deblové světové jedničky Siniakové na soupisce Dominiku Šalkovou, Sáru Bejlek, Terezu Valentovou či Jiřího Veselého. V týmu Plíšková Academy jsou nahlášeny bývalá světová jednička Karolína Plíšková nebo Švýcarka Jil Teichmannová.

