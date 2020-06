V Nice pokračuje UTS. Tsitsipas vyhrál i potřetí, Goffin má první bod, Thiem prohrál

Ultimate Tennis Showdown odstartoval minulý týden prvními dvěma koly. Dnešní program v Nice začal domácím derby mezi Benoitem Pairem a jednadvacetiletým Corentinem Moutetem, který nahradil zraněného krajana Lucase Pouillea. Z vítězství 3-1 na sety se radoval 'rebel' Paire, jenž tak zaznamenal celkově druhý bod.



David Goffin se po porážkách s Gasquetem a Berrettinim dočkal premiérové výhry. Připsal si ji proti australskému mladíkovi Alexeji Popyrinovi, kterého smetl jednoznačně 20-9 21-6 13-11 15-10 a jako první v soutěži tak zaznamenal výhru 4-0.



I svůj třetí zápas na Ultimate Tennis Showdown vyhrál Stefanos Tsitsipas. Dnes si řecký tenista poradil 3-1 (12-14 18-13 16-11 15-10) s Němcem Dustinem Brownem.







38letý Španěl Feliciano López na Azurovém pobřeží překvapivě snadno porazil světovou osmičku Mattea Berrettiniho, s nímž si pod umělým osvětlením poradil 4-0 na sety (14-12 14-8 12-11 16-13) a připravil mu první porážku.



Dnes se poprvé na UTS představil i třetí hráč světa Dominic Thiem, který minulý týden chyběl kvůli účasti na Adria Tour v Bělehradu, kde triumfoval. Rakušan při své premiéře nestačil na Francouze Richarda Gasqueta, kterému podlehl 1-3 (10-16 12-15 12-16 17-14).



Zítra je na programu 4. kolo, kdy má ve večerních hodinách dojít na šlágr dvou hráčů Top 10 mezi Tsitsipasem a Thiemem.



STANDINGS UPDATE



After testing out the match format last weekend and discussing with the players, we decided to get rid of the quarterfinal playoffs.



Through #UTShowdown Day 3, Tsitsipas, Lopez, Gasquet and Paire are virtually qualified for the semifinals. pic.twitter.com/r78KulvyMy