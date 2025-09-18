V pátek startuje Laver Cup v San Franciscu. Poprvé jsou v týmu dva čeští tenisté
Menšík s Macháčem absolvují Laver Cup týden po úspěšném vystoupení v Davis Cupu, kde Češi porazili ve floridském Delray Beach domácí výběr USA 3:2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Stali se dalšími českými účastníky prestižní akce, před nimi ji hrál jen Tomáš Berdych v premiérovém ročníku 2017.
"Je to obrovská pocta a čest, že jsem se dostal mezi šest nejlepších Evropanů a že můžu reprezentovat nejen Česko, ale dokonce i Evropu. Celkově víme, jaká je v tenise konkurence. Jedu si to tam užít. Moc se těším," řekl českým novinářům Menšík.
Nechybí ani Alcaraz či Zverev
Vedle Menšíka a Macháče budou evropský výběr reprezentovat první hráč světa Španěl Carlos Alcaraz, Němec Alexander Zverev (3.), Dán Holger Rune (11.), Nor Casper Ruud (12.) a Ital Flavio Cobolli (25.). V týmu světa jsou Američané Taylor Fritz (5.), Alex Michelsen (32.) a Reilly Opelka (62.), doplní je Australan Alex de Minaur (8.), Argentinec Francisco Cerúndolo (21.) a Brazilec Joao Fonseca (42.). Náhradníkem je Američan Jason Brooksby, tým povede jako kapitán Andre Agassi.
"Proto je ta akce tak speciální. Jsem na to zvědavý. Od kluků z Evropy i ze světa jsem slyšel, že to je sranda a že tam je spousta různých momentů, které si člověk užije. I rady a gauč u kurtu k tomu budou patřit. Bude to pro mě nová zkušenost," uvedl Menšík.
V každý den turnaje budou na programu tři dvouhry a jedna čtyřhra. Hrát se bude na dva vítězné sety a místo třetí sady přijde na řadu super tie-break. V pátek je za každý vyhraný zápas bod, v sobotu dva a nedělní duely jsou za tři body. Program začíná v pátek a sobotu ve 22:00, v neděli startuje o hodinu dříve.
Evropané zatím vedou v soutěži 5:2. Vloni vyhráli v Berlíně 13:11, o čemž rozhodli díky obratu v závěrečných dvouhrách. Zverev nejprve porazil Francese Tiafoea 6:7, 7:5, 10:5 a Alcaraz následně zvítězil nad Fritzem 6:2, 7:5.
Jako dítě sledoval Berdycha, Federera a Nadala. Teď si sám zahraje. Neskutečné, těší se Menšík
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře