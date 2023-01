V prosinci společné turné, teď krach v Austrálii. Shoda okolností, hájil Ruud exhibice s Nadalem

Den poté, co zraněním limitovaný obhájce titulu a nasazená jednička Rafael Nadal vypadl v Melbourne s Mackenziem McDonaldem, prohrál rovněž ve druhém kole i druhý nasazený Casper Ruud 3-6 5-7 7-6 2-6 s jiným Američanem Jensonem Brooksbym.

V přípravě na novou sezonu Ruud v prosinci absolvoval dvoutýdenní turné s Nadalem, s nímž odehrál exhibice v Buenos Aires, Belo Horizonte, Quitu, Bogotě a Mexiku. Loňský poražený finalista Roland Garros a US Open poté v Austrálii absolvoval dva zápasy v United Cupu a následně prohrál hned první duel v generálce v Aucklandu.

"Bylo by hodně jednoduché tady teď tvrdit, že to turné bylo špatné pro nás oba s Rafou, protože jsme tu brzy vypadli," uvedl Ruud, jenž v prvním kole Australian Open vyřadil ve čtyřech setech Tomáše Macháče. "Na druhou stranu nevím, proč bychom tu bývali nemohli uhrát lepší výsledky. Myslím, že to je spíš shoda okolností," řekl čtyřiadvacetiletý Nor.

Na konec letošního roku si možná Ruud připraví jiný program. "Určitě se budeme s týmem bavit o tom, co budeme dělat v prosinci a zda tohle byla nejlepší příprava na Australian Open. Možná to teď vypadá, že nebyla, ale ve hře je vždycky hodně faktorů. Udělal jsem to, o čem jsem myslel, že je správné, ale asi jsem neudělal dost pro to, abych tu podal dobrý výkon," přiznal rodák z Osla.