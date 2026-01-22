Valentová přežila české derby. Je poprvé ve třetím kole grandslamu a čeká ji debut v TOP 50

AUSTRALIAN OPEN - Tereza Valentová (18) ve druhém kole Australian Open ovládla české derby a zastavila rozjetou Lindu Fruhvirtovou (20). Česká teenagerka přežila v první sadě čtyři setboly a po téměř třech hodinách boje uspěla poměrem 7:5, 2:6, 6:3. Slaví tak premiérový postup mezi dvaatřicítku nejlepších na grandslamu a čeká ji debut v TOP 50! Ve třetím kole si může střihnout odvetu za US Open s Jelenou Rybakinovou.
Tereza Valentová zvládla lépe české derby (@ ČTK / AP / Dita Alangkara)

Valentová – Fruhvirtová 7:5, 2:6, 6:3

Na začátku českého derby ve druhém kole Australian Open si obě hráčky prohrály úvodní podání. Fruhvirtová byla od druhé hry lepší hráčkou, která dělala výrazně méně chyb. Žebříčkovou favoritku Valentovou přehrávala a po dlouhém gamu odskočila do vedení 4:1.

V deváté hře podávala Fruhvirtová na zisk sady. V napínavém gamu plném dlouhých výměn však nevyužila čtyři setboly a celkově čtvrtý brejkbol už odvrátit nedokázala. Valentová po boji snížila na 4:5 a nastartovala obrat. V následujících třech hrách ztratila jen tři míčky a první sadu urvala pro sebe.

Bývalá hráčka TOP 50 se ale nevzdala, po pauze mezi sety začala znovu sebevědomě a dostala se do vedení 2:0. Náskok sice znovu neudržela, ale zápas jako na houpačce stále pokračoval. Další brejk už Fruhvirtová potvrdit dokázala a zvýšila na 5:2. V osmém gamu opět využila slabšího podání Valentové a poslala zápas do rozhodující sady.

Začátek třetího setu se více vydařil o dva roky mladší Valentové, která přestala zbytečně chybovat a díky odvrácení tří brejkbolů v druhém gamu si dlouho držela podání. Poprvé na něm zaváhala až za stavu 4:1. Fruhvirtová se dostala zpátky do zápasu a snížila na rozdíl jediné hry. Závěr už si ale teenagerka utéct nenechala a po dvou a tři čtvrtě hodinách boje poprvé postoupila do třetího kola na grandslamu. V živém žebříčku se díky výhře posunula na 44. místo a po skončení Australian Open ji čeká debut v TOP 50.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová v Melbourne překvapila především v prvním kole, ve kterém přehrála ve dvou setech nasazenou domácí favoritku Mayu Jointovou. O osmifinále si zahraje proti Jeleně Rybakinové, s kterou padla na US Open, nebo Varvaře Gračovové.

Fruhvirtová má za sebou jeden z mála pozitivních turnajů za poslední roky. Po třech vybojovaných duelech prošla kvalifikací, v hlavní soutěži porazila snadno Lulu Sunovou a následně velmi trápila i favorizovanou krajanku.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Georgino
22.01.2026 10:52
Výsledek je i obrazem současné formy obou děvčat. Klidnější mladá dáma Linda a bojovnější dělnice kurtu Tereza. Pro obě dobrý turnaj.
Serpens
22.01.2026 11:18
Dělnice Ano, dnes to tak bylo, ale jinak je celou kariéru dělnicí spíš Fruhvirtová Ne že by Terka nedřela, ale talent má větší.
