Valentová přežila české derby. Je poprvé ve třetím kole grandslamu a čeká ji debut v TOP 50
Valentová – Fruhvirtová 7:5, 2:6, 6:3
Na začátku českého derby ve druhém kole Australian Open si obě hráčky prohrály úvodní podání. Fruhvirtová byla od druhé hry lepší hráčkou, která dělala výrazně méně chyb. Žebříčkovou favoritku Valentovou přehrávala a po dlouhém gamu odskočila do vedení 4:1.
V deváté hře podávala Fruhvirtová na zisk sady. V napínavém gamu plném dlouhých výměn však nevyužila čtyři setboly a celkově čtvrtý brejkbol už odvrátit nedokázala. Valentová po boji snížila na 4:5 a nastartovala obrat. V následujících třech hrách ztratila jen tři míčky a první sadu urvala pro sebe.
Bývalá hráčka TOP 50 se ale nevzdala, po pauze mezi sety začala znovu sebevědomě a dostala se do vedení 2:0. Náskok sice znovu neudržela, ale zápas jako na houpačce stále pokračoval. Další brejk už Fruhvirtová potvrdit dokázala a zvýšila na 5:2. V osmém gamu opět využila slabšího podání Valentové a poslala zápas do rozhodující sady.
Začátek třetího setu se více vydařil o dva roky mladší Valentové, která přestala zbytečně chybovat a díky odvrácení tří brejkbolů v druhém gamu si dlouho držela podání. Poprvé na něm zaváhala až za stavu 4:1. Fruhvirtová se dostala zpátky do zápasu a snížila na rozdíl jediné hry. Závěr už si ale teenagerka utéct nenechala a po dvou a tři čtvrtě hodinách boje poprvé postoupila do třetího kola na grandslamu. V živém žebříčku se díky výhře posunula na 44. místo a po skončení Australian Open ji čeká debut v TOP 50.
Valentová v Melbourne překvapila především v prvním kole, ve kterém přehrála ve dvou setech nasazenou domácí favoritku Mayu Jointovou. O osmifinále si zahraje proti Jeleně Rybakinové, s kterou padla na US Open, nebo Varvaře Gračovové.
Fruhvirtová má za sebou jeden z mála pozitivních turnajů za poslední roky. Po třech vybojovaných duelech prošla kvalifikací, v hlavní soutěži porazila snadno Lulu Sunovou a následně velmi trápila i favorizovanou krajanku.
