Valentová začala sezonu porážkou. V Brisbane prohrála vyrovnaný duel s Kalinskou
Valentová – Kalinská 4:6, 4:6
Valentová utkání začala dobře, když získala hned první servis soupeřky. Náskok ale rychle ztratila, nechala Kalinskou srovnat a v sedmé hře znovu přišla o servis. Češka se sice po brejku v osmé hře na chvíli vrátila do zápasu. Následně ale předvedla nepovedený game, který Ruska zakončila vítězným bekhendem a znovu šla do vedení o brejk. Sadu už díky velmi agresivní hře bez problému dopodávala.
V úvodu druhé sady byly k vidění tři prohraná podání v řadě. Jako první uhájila svůj servis Kalinská, která tak proti chybující Valentové zvýšila na 3:1. Česká naděje už další zaváhání nepředvedla a s někdejší 11. hráčkou světa držela krok. Na příjmu se jí však nedařilo a proti favoritce po více než hodině a půl prohrála. Rusku v dalším kole čeká turnajová čtyřka Jessica Pegulaová.
Valentová tak ve druhém kole nedoplnila Marii Bouzkovou, která zvítězila v neděli a nasazené Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou. O postup se dnes pokusí ještě Vondroušová, který vyzve Polku Magdalenu Frechovou.
Pro osmnáctiletou Češku se jednalo o úplně první zápas na australském kontinentu. Ještě před rokem byla totiž až ve třetí stovce žebříčku a objížděla menší podniky ITF. Během loňské sezony se však vyšplhala až na 55. místo a bez problému se tak dostane do hlavních soutěží na nejvyšším okruhu WTA. V Austrálii ji čeká ještě minimálně grandslam v Melbourne, kde poprvé nebude muset do kvalifikace na majorech.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nepříjemná úvodní facka. A asi jich přijde ještě hodně. Teď si budeme muset těžce zvykat, že stroj na výhry Tereza tím strojem nějakou dobu nebude. Po dnešním zápase mám celkem obavy, jak si bude Terka na nejvyšší úrovni vést s tím svým podáním. Loni se to ještě dalo přehlížet, teď už to půjde do naha. Jestli si s tím (i s prvním servisem) bude každá ranařka dělat prakticky, co chce, tak jako dneska Kalinská, má Terka problém.