Valentová zametla se zkušenou Běloruskou a je ve čtvrtfinále. V Aténách ji čeká ruská kometa
Valentová – Sasnovičová 6:3, 6:2
Úvod souboje mezi Valentovou a Sasnovičovou byl ve znamení naprosté dominance na servisu. Za pouhých 12 minut bylo srovnáno 2:2 a česká hráčka ztratila na vlastním podání jen jeden bod, přičemž její běloruská soupeřka dva.
První komplikace na servisu přišly až v pátém gamu, v němž se Valentová i díky chybám Sasnovičové propracovala ke dvěma brejkbolům. Běloruská soupeřka ovšem obě hrozby zlikvidovala vítěznými údery. Po další chybě Sasnovičové však měla Valentová třetí příležitost a ta už byla po dlouhé výměně, kterou Češka zakončila u sítě, vítězná.
Valentová však okamžitě náskok odevzdala a na brejkbol udělala dvojchybu. Sasnovičová naopak mohla brejk snadno potvrdit. Nestačilo jí však ani luxusní vedení 40:0. Česká hráčka se dotáhla na shodu a po chybě bývalé členky TOP 30 žebříčku slavila nečekaný brejk.
V tomto případě už Valentová nezaváhala, a dokonce zapsala čistou hru na podání. V tu chvíli byla jeden game od zisku prvního setu a v zádech měla náskok 5:3. Pražská rodačka byla i nadále mnohem jistější od základní čáry a set zavřela i s pomocí dalších chyb Sasnovičové již na returnu.
Vstup do dalšího dějství měla Valentová hodně nepovedený a čistou hrou si prohrála servis. Sasnovičová však už počtvrté v řadě zaváhala na vlastním podání, dovolila srovnání skóre a následně Češka s přehledem vývoj úvodu druhého setu otočila na svou stranu.
Valentová po rebrejku znovu nastolila dominanci. Sasnovičová opět začala hodně chybovat, udělala několik špatných rozhodnutí a stejně jako v koncovce úvodní sady ztratila tři hry po sobě. Tato série se protáhla po dalším gamu pro Češku, která vedla už 4:1 a byla kousek od postupu.
Sasnovičová nebyla příliš schopná vzdorovat ani ve zbytku utkání. Běloruska dál kupila zbytečné nevynucené chyby a Valentové v podstatě stačilo držet míč v kurtu. Soupeřka jedné z nejvýraznějších komet loňské sezony snadno ztratila další servis a česká favoritka měla možnost zápas dopodávat. To se jí sice nepovedlo, nicméně hned vzápětí uspěla na returnu.
Valentová si tak zajistila své čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu a vyrovnala svůj počet těchto účastí z loňské průlomové sezony. V předchozím roce se podívala mezi nejlepší osmičku v Praze a Ósace, kde hrála své zatím jediné finále, a letos prošla do této fáze před pár týdny na trávě v Eastbourne a nyní v Aténách.
Ve čtvrtfinálových zápasech má bilanci 2:1, neuspěla pouze nedávno v Eastbourne proti zkušené veteránce Tatjaně Mariaové. V pátek ji v řecké metropoli čeká pikantní souboj mladých talentů s vrstevnicí Alinou Kornějevovou.
Mladá Ruska prožívá výborné období, má v letošní sezoně bilanci 31:12 a v Aténách deklasovala Aoi Itóovou i nasazenou dvojku Ann Liovou. Na profesionální tour se Valentová, která ve čtvrtfinále doplnila Sáru Bejlek, a Kornějevová utkají poprvé.
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sosna to ale nakonec sama pojistila...
Jinak začal překlad titulků páte řady Faudy. Těším se jak malé dítě. Radost kalí ale to, že má jenom pět dílů. Asi jim to dost ovlivnila ta palestinská invaze. Snad to nebude závěrečná sezóna.
Fauda je pecka, to jsem taky jela non stop. Myslím, že někdo z toho osazenstva při tom konfliktu zahynul.
Ano, něco takového se tam stalo. Ale myslím, že šlo o člena štábu, nikoliv herce, ale jistě to nevím.