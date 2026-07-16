Valentová zametla se zkušenou Běloruskou a je ve čtvrtfinále. V Aténách ji čeká ruská kometa

DNES, 17:56
Aktuality 27
WTA ATÉNY - Tereza Valentová si na turnaji v Aténách úspěšně poradila se zrádnou výzvou favoritky proti bývalé člence TOP 30 žebříčku. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony přehrála 6:3, 6:2 zkušenou Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou a zapsala čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu.
Profily hráčů
Sasnovich Aliaksandra
Valentova Tereza
Tereza Valentová prošla do čtvrtfinále v Aténách (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Valentová – Sasnovičová 6:3, 6:2

Úvod souboje mezi Valentovou a Sasnovičovou byl ve znamení naprosté dominance na servisu. Za pouhých 12 minut bylo srovnáno 2:2 a česká hráčka ztratila na vlastním podání jen jeden bod, přičemž její běloruská soupeřka dva.

První komplikace na servisu přišly až v pátém gamu, v němž se Valentová i díky chybám Sasnovičové propracovala ke dvěma brejkbolům. Běloruská soupeřka ovšem obě hrozby zlikvidovala vítěznými údery. Po další chybě Sasnovičové však měla Valentová třetí příležitost a ta už byla po dlouhé výměně, kterou Češka zakončila u sítě, vítězná.

Valentová však okamžitě náskok odevzdala a na brejkbol udělala dvojchybu. Sasnovičová naopak mohla brejk snadno potvrdit. Nestačilo jí však ani luxusní vedení 40:0. Česká hráčka se dotáhla na shodu a po chybě bývalé členky TOP 30 žebříčku slavila nečekaný brejk.

V tomto případě už Valentová nezaváhala, a dokonce zapsala čistou hru na podání. V tu chvíli byla jeden game od zisku prvního setu a v zádech měla náskok 5:3. Pražská rodačka byla i nadále mnohem jistější od základní čáry a set zavřela i s pomocí dalších chyb Sasnovičové již na returnu.

Vstup do dalšího dějství měla Valentová hodně nepovedený a čistou hrou si prohrála servis. Sasnovičová však už počtvrté v řadě zaváhala na vlastním podání, dovolila srovnání skóre a následně Češka s přehledem vývoj úvodu druhého setu otočila na svou stranu.

Valentová po rebrejku znovu nastolila dominanci. Sasnovičová opět začala hodně chybovat, udělala několik špatných rozhodnutí a stejně jako v koncovce úvodní sady ztratila tři hry po sobě. Tato série se protáhla po dalším gamu pro Češku, která vedla už 4:1 a byla kousek od postupu.

Sasnovičová nebyla příliš schopná vzdorovat ani ve zbytku utkání. Běloruska dál kupila zbytečné nevynucené chyby a Valentové v podstatě stačilo držet míč v kurtu. Soupeřka jedné z nejvýraznějších komet loňské sezony snadno ztratila další servis a česká favoritka měla možnost zápas dopodávat. To se jí sice nepovedlo, nicméně hned vzápětí uspěla na returnu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová si tak zajistila své čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu a vyrovnala svůj počet těchto účastí z loňské průlomové sezony. V předchozím roce se podívala mezi nejlepší osmičku v Praze a Ósace, kde hrála své zatím jediné finále, a letos prošla do této fáze před pár týdny na trávě v Eastbourne a nyní v Aténách.

Ve čtvrtfinálových zápasech má bilanci 2:1, neuspěla pouze nedávno v Eastbourne proti zkušené veteránce Tatjaně Mariaové. V pátek ji v řecké metropoli čeká pikantní souboj mladých talentů s vrstevnicí Alinou Kornějevovou.

Mladá Ruska prožívá výborné období, má v letošní sezoně bilanci 31:12 a v Aténách deklasovala Aoi Itóovou i nasazenou dvojku Ann Liovou. Na profesionální tour se Valentová, která ve čtvrtfinále doplnila Sáru Bejlek, a Kornějevová utkají poprvé.

Výsledky turnaje WTA v Aténách

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

27
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tommr
16.07.2026 17:54
Tereza vede 6:3 5:1 a stejně se rozsype když má zápas dopodávat ...
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frenkie57
16.07.2026 17:59
Podání bylo dnes pro obě spíše na obtíž...
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tommr
16.07.2026 18:11
jj hlavně servis Sasnovich je dobrá komická vložka ...
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frenkie57
16.07.2026 18:26
Už jsem jí viděl několikrát a vždycky se u toho komického servisu dost bavím. Nejdřív to vypadá, že chce zakleknout do běžeckých strtovních bloků, pak se celá pootočí a bum...síť.
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Diabolique
16.07.2026 19:28
Ty startovni bloky, to je presny
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Mac
16.07.2026 18:02
to protoze jsem si to zrovna zapnul...
sosna to ale nakonec sama pojistila...
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paprikovygulas.
16.07.2026 18:05
Senílny dedo hodnoti psychiku českých milionarok na uprdenom gauči. Call an ambulance
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Georgino
16.07.2026 17:44
Ondro, fakt katastrofa, jeden prohraný servis
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Ondřej.Jirásek
16.07.2026 17:45
Nejde o prohraný servis, šlo o předvedenou hru :)
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pantera1
16.07.2026 17:42
Terka by to měla zvládnout, má slušnej náskok .
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pantera1
16.07.2026 17:46
A podle kurzu Bára by se měla dneska jen tak protáhnout a lehce potrénovat .
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frenkie57
16.07.2026 18:05
Když to bude dle předpokladu, tak budeme mít v Athenách v Qf tři playerky. A to se vyplatí!
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pantera1
16.07.2026 18:07
Že by zase české finále
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frenkie57
16.07.2026 18:30
To už by Hagerty dostal tiky jak nervní Iga.
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pantera1
16.07.2026 18:32
Jedno finále nestačí . Pořád to svádí pokračovat po bondovskou dál .
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frenkie57
16.07.2026 18:38
To jo , na USO by to chtělo ale vymyslet nový filmový rámec. Budeme se muset zamyslet.
Jinak začal překlad titulků páte řady Faudy. Těším se jak malé dítě. Radost kalí ale to, že má jenom pět dílů. Asi jim to dost ovlivnila ta palestinská invaze. Snad to nebude závěrečná sezóna.
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pantera1
16.07.2026 18:44
To jo to se budeme muset zamyslet. To bude bolet . Nic mě nenapadá, jako Bond nic takovýho není. Leda Austin Powers, Tenista, který mě vojel . To se bude líbit panu PTP .
Fauda je pecka, to jsem taky jela non stop. Myslím, že někdo z toho osazenstva při tom konfliktu zahynul.
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frenkie57
16.07.2026 18:55
Tenista, který mě vojel...dost dobrý, tomu by zatleskal i Mike Myers. No, bude to složitý. Možná by šlo použít parafrázovaný repliky ze známých filmů.
Ano, něco takového se tam stalo. Ale myslím, že šlo o člena štábu, nikoliv herce, ale jistě to nevím.
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PTP
16.07.2026 20:05
Woody Allen 90 let a spousty filmů, New York, Scorsese, CBGB, De Niro, tam toho je...
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tommr
16.07.2026 18:09
a naděje na české finále stále žije ...
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frenkie57
16.07.2026 18:28
V podstatě tam straší jenom Sekkyrka a Zchang. To je hratelné, ale ne jednoduché.
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tommr
16.07.2026 18:31
Tauson bude taky problém ...
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frenkie57
16.07.2026 18:32
Tu jsem přehlédl jak širé lány...
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Mony
16.07.2026 17:28
Trochu mrzí,že se VV vystavuje raději Turkům, než Pražákům, ale stejně galantně gratuluji..Číňanka zase nějaké ořezávátko nebyla.
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tommr
16.07.2026 17:55
Gao včera vyřadila Lindu Fruhvirtovou ...
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com
16.07.2026 16:56
Živě a jenom pro mě To se vyplatí
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frenkie57
16.07.2026 18:06
Prominente!
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