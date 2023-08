Ve finále neporazitelná. Brenda Fruhvirtová si v Lipsku došla pro 11. titul

Brenda Fruhvirtová loni vyhrála osm antukových podniků ITF W25 a letos už sbírá zkušenosti i na větších turnajích. Dokonce prošla kvalifikací Australian Open a Roland Garros a získala další tři trofeje.

V březnu na akci ITF W40 v indickém Bengalúru získala první triumf na tvrdém povrchu a v uplynulých dvou týdnech vyhrála dvě antukové akce v Německu. Na podniku s dotací 60.000 dolarů v Hechingenu zaznamenala dosud nejcennější triumf a na turnaji s dotací 25.000 v Lipsku dokráčela pro celkově 11. titul.

Šestnáctiletá Češka znovu potvrdila roli nasazené jedničky a v pěti duelech ztratila dohromady jen 23 gamů. S nejtěžší soupeřkou si poradila v nedělním finále, v němž po setech 6:3, 6:3 přehrála o pět let starší 254. hráčku světa Darju Astachovovou.

120. hráčka světa Fruhvirtová soupeřce nabídla jediný brejkbol až za stavu 6:3 a 4:0. Sice ho neodvrátila, ale víc komplikací si už nenapáchala a před zraky své maminky a zároveň trenérky vyhrála 10. zápas v řadě se ztrátou jediného setu.

Česká teenagerka znovu, že finálové zápasy jsou její parketa. Vyhrála všech 11 soubojů o titul a ztratila přitom pouhé dva sety. Nyní už by se měla přesunout do USA, poprvé zkusit štěstí v kvalifikaci US Open a případně i zabojovat o posun do TOP 100.

Leipzig Champion



2nd title in a row✨

9th win in a row✨ pic.twitter.com/m4zr15DqcQ — Brenda Fruhvirtova Life (@Fruhvirtova) August 13, 2023

• ITF W25 LIPSKO •

Německo, antuka, 25.000 dolarů

nedělní výsledky (13. 08. 2023) • Dvouhra - finále • B. Fruhvirtová (1-ČR) - Astachovová (2) 6:3, 6:3