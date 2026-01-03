Věk je jen číslo! Neuvěřitelný Wawrinka urval maratonskou bitvu a pomohl k výhře
Francie – Švýcarsko 0:3
Francouzský tým už před startem dalšího ročníku United Cupu přišel o svou ženskou žebříčkovou jedničku Lois Boissonovou. Za Švýcary naopak nastupuje jejich největší naděje Belinda Bencicová a proti až 103. hráčce světa Léolii Jeanjeanové to měla dle očekávání snadné.
Hotovo bylo za hodinu a půl s výsledkem 6:2, 6:4. Aktuálně 11. žena pořadí dominovala na vlastním servisu, o který přišla pouze jednou. Francouzské outsiderce ho naopak sebrala celkem čtyřikrát a poslala Švýcarsko do vedení.
Očekávalo se, že duel bude rozhodovat smíšená čtyřhra. Veterán a hrající kapitán Wawrinka ovšem exceloval a zvládl v náročných australských podmínkách bitvu trvající tři hodiny a 19 minut. Trojnásobný grandslamový šampion, který absolvuje svou poslední sezonu v kariéře, se dokonce nenechal rozhodit ani prohraným úvodním setem, v němž nevyužil čtyři brejkboly.
Druhý set naopak žádnou šanci na brejk nenabídl a rozhodoval tie-break, který Wawrinka urval poměrem 7:5. Rinderknech pak v závěrečné sadě prolomil podání soupeře, jenže brejk nepotvrdil a poprvé v utkání si prohrál servis. Také tento set nakonec dospěl do zkrácené hry a i ta skončila vítězstvím 7:5 ve prospěch bývalé světové trojky.
Švýcarsko tak v Perthu rozhodlo o vítězství nad Francií už po dvouhrách, ujalo se vedení ve skupině a Bencicová s Jakubem Paulem pak uspěli v mixu. Postup do čtvrtfinále si může zajistit v neděli, pokud porazí Itálii.
Belgie – Čína 1:2
Překvapení nabídl úvodní sobotní duel v Sydney. Čína si totiž po obratu vyšlápla na favority z Belgie a výrazně zvýšila své šance na postup ze skupiny, ve které se utká ještě s Kanadou.
Toto střetnutí začalo dle očekávání, když Elise Mertensová potvrdila roli favoritky a přehrála 6:2, 6:2 Lin Zhu. Obrat zahájil Zhizhen Zhang. Bývalý 31. hráč světa a momentálně člen až páté stovky žebříčku, který se loni na podzim vrátil po zdravotní pauze, skolil po třech hodinách Zizoua Bergse.
Do rozhodující smíšené čtyřhry kapitáni nominovali všechny singlisty. Po divokém průběhu úvodních dvou setů přišel na řadu super tie-break a Zhang s Zhu nakonec zdolali Bergse a Mertensovou 5:7, 7:6, 10:6.
