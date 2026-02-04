Velká šance na domácí triumf v Ostravě! Dominanci Češek narušují jen Britka s Číňankou

DNES, 21:00
WTA OSTRAVA - Na halovém turnaji WTA 250 v Ostravě se možná schyluje k českému triumfu. Šance pro domácí tenistky je každopádně obrovská, protože semifinálové obsazení deblové soutěže má tři dvojice s českým zastoupením. Dominanci Češek narušuje pouze tým složený z Britky a Číňanky.
Lucie Havlíčková hraje v Ostravě čtyřhru po boku Dominiky Šalkové (© ČTK / Ožana Jaroslav)

Ve čtvrtek se v Ostravě uzavřelo čtvrtfinále čtyřhry. Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou dokázaly zdolat 6:2, 4:6, 10:6 americké sestry Carmen a Ivanu Corleyovy a tímto vítězstvím výrazně zvýšily šanci na domácí triumf v této disciplíně.

V semifinále se totiž Havlíčková se Šalkovou utkají s krajankou Annou Siskovou a další americkou zástupkyní Quinn Gleasonovou. O finále budou bojovat také Anastasia Detiucová s Američankou Sabrinou Santamariaovou, které budou favoritkami.

A právě Detiucová se Santamariaovou se mohou postarat o to, že titul z Ostravy si odveze minimálně jedna domácí tenistka. Českou dominanci ve čtyřhře totiž narušují pouze jejich soupeřky, konkrétně Madeleine Brooksová a Shuo Feng.

Brooksová ani Feng nejsou nijak elitními deblistkami. Britce patří v žebříčku čtyřky 120. místo a Číňanka figuruje na 106. příčce. Detiucová se Santamariaovou mají naopak pevnou pozici v elitní stovce.

Semifinále čtyřhry je na programu v pátek a finále se uskuteční v sobotu.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Ostravě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
