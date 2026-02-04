Velká šance na domácí triumf v Ostravě! Dominanci Češek narušují jen Britka s Číňankou
Ve čtvrtek se v Ostravě uzavřelo čtvrtfinále čtyřhry. Lucie Havlíčková s Dominikou Šalkovou dokázaly zdolat 6:2, 4:6, 10:6 americké sestry Carmen a Ivanu Corleyovy a tímto vítězstvím výrazně zvýšily šanci na domácí triumf v této disciplíně.
V semifinále se totiž Havlíčková se Šalkovou utkají s krajankou Annou Siskovou a další americkou zástupkyní Quinn Gleasonovou. O finále budou bojovat také Anastasia Detiucová s Američankou Sabrinou Santamariaovou, které budou favoritkami.
A právě Detiucová se Santamariaovou se mohou postarat o to, že titul z Ostravy si odveze minimálně jedna domácí tenistka. Českou dominanci ve čtyřhře totiž narušují pouze jejich soupeřky, konkrétně Madeleine Brooksová a Shuo Feng.
Brooksová ani Feng nejsou nijak elitními deblistkami. Britce patří v žebříčku čtyřky 120. místo a Číňanka figuruje na 106. příčce. Detiucová se Santamariaovou mají naopak pevnou pozici v elitní stovce.
Semifinále čtyřhry je na programu v pátek a finále se uskuteční v sobotu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře