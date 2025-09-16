Velká výhoda pro Šwiatekovou. Sabalenková kvůli neznámému zranění přijde o prestižní turnaj

DNES, 08:27
Aktuality 0
Aryna Sabalenková (27) se kvůli zranění odhlásila z nadcházejícího turnaje v Pekingu. Informovali o tom pořadatelé China Open. Světovou jedničku trápí neupřesněný zdravotní problém od US Open, kde obhájila titul a získala svou čtvrtou grandslamovou trofej. Odstoupení Bělorusky znamená velkou výhodu pro Igu Šwiatekovou (24) v boji o tenisový trůn.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Swiatek Iga
Aryna Sabalenková přijde o velký turnaj v Pekingu (© HANNAH PETERS / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Sabalenková v newyorském finále porazila Američanku Amandu Anisimovovou. Na pekingském turnaji elitní kategorie WTA 1000 došla loni do čtvrtfinále.

"Bohužel musím oznámit, že jsem se odhlásila z letošního China Open kvůli malému zranění, které jsem utrpěla po US Open," citovali pořadatelé Sabalenkovou v prohlášení. "Zaměřím se na to, abych byla na 100 procent zdravá na závěr sezony," dodala.

Pro Šwiatekovou představuje odstoupení Sabalenkové velkou výhodu. Polská hvězda totiž může do konce roku svou rivalku sesadit z postu světové jedničky. Důležité body může posbírat už v tomto týdnu na pětistovce v Soulu a kvůli loňskému dopingovému trestu obhajuje ve zbytku sezony jen 400 bodů.

Zatímco Sabalenková přijde o 215 bodů za loňské čtvrtfinále v Pekingu, Šwiateková může získat plných 1 000 bodů. Kdyby triumfovala v Soulu i v Pekingu, ukrojila by z náskoku Sabalenkové 1 715 bodů. Momentálně Běloruska vede o 3 292 bodů.

Titul v Pekingu bude obhajovat Coco Gauffová. Hlavní soutěž vypukne přesně za týden.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
