Velká výhoda pro Šwiatekovou. Sabalenková kvůli neznámému zranění přijde o prestižní turnaj
Sabalenková v newyorském finále porazila Američanku Amandu Anisimovovou. Na pekingském turnaji elitní kategorie WTA 1000 došla loni do čtvrtfinále.
"Bohužel musím oznámit, že jsem se odhlásila z letošního China Open kvůli malému zranění, které jsem utrpěla po US Open," citovali pořadatelé Sabalenkovou v prohlášení. "Zaměřím se na to, abych byla na 100 procent zdravá na závěr sezony," dodala.
Pro Šwiatekovou představuje odstoupení Sabalenkové velkou výhodu. Polská hvězda totiž může do konce roku svou rivalku sesadit z postu světové jedničky. Důležité body může posbírat už v tomto týdnu na pětistovce v Soulu a kvůli loňskému dopingovému trestu obhajuje ve zbytku sezony jen 400 bodů.
Zatímco Sabalenková přijde o 215 bodů za loňské čtvrtfinále v Pekingu, Šwiateková může získat plných 1 000 bodů. Kdyby triumfovala v Soulu i v Pekingu, ukrojila by z náskoku Sabalenkové 1 715 bodů. Momentálně Běloruska vede o 3 292 bodů.
Titul v Pekingu bude obhajovat Coco Gauffová. Hlavní soutěž vypukne přesně za týden.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře