Venus je druhou nejstarší vítězkou zápasu na AO. Vyhrávat je pořád prima, řekla 40letá Američanka

Loni na všech třech odehraných grandslamech vypadla Venus Williamsová hned v prvním kole, vstup do Australian Open jí však vyšel. Americká veteránka porazila Belgičanku Kirsten Flipkensovou 7-5 6-2 a ve věku 40 let a 236 dní se stala druhou nejstarší tenistkou, která dokázala v open éře v Melbourne vyhrát zápas. Rekordmankou je Japonka Kimiko Dateová-Krummová, které se to povedlo v roce 2013, když jí bylo 42 let a 111 dní.