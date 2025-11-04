Venus Williamsová chystá další návrat. Představí se v lednu v Aucklandu a možná i v Melbourne
Venus Williamsová se letos ve Washingtonu vrátila po 16měsíční pauze a díky divokým kartám odehrála tři domácí turnaje včetně grandslamu v New Yorku, kde ve čtyřhře došla až do čtvrtfinále.
V singlu slavila pouze vítězný návrat, když přehrála Peyton Stearnsovou a další tři duely už prohrála. Na US Open podlehla Karolíně Muchové a od skončení posledního majoru roku už se nikde nepředstavila.
Další návrat na kurty už má ale naplánovaný. Bývalá světová jednička se představí v úvodu sezony 2026 na dvěstěpadesátce v Aucklandu, kde v roce 2015 získala titul. Na podnik na Novém Zélandu se vrátí po dvou letech.
Vítězka sedmi grandslamů, kterou v posledních letech i kvůli pokročilému věku trápí různá zranění, se ohledně svého dalšího programu vyjádřila už na US Open. Zmínila, že tento rok už žádné turnaje neodehraje, protože v pozdní fázi kariéry, už nechce nikam cestovat, ale s tenisem končit nehodlá.
Nabízelo se tedy, že by se opět vrátila v březnu v Indian Wells nebo Miami, ale zdá se, že už si na dlouhou cestu věří a rozhodně tak daleko nepojede kvůli jednomu malému turnaji. Je tak velmi pravděpodobné, že se chce připravit na úvodní grandslam sezony Australian Open. V Melbourne, kde ani jednou netriumfovala, hrála naposledy v roce 2021, kdy skončila ve druhém kole. O čtyři roky dříve zde prohrála finále proti mladší sestře Sereně.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře