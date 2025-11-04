Venus Williamsová chystá další návrat. Představí se v lednu v Aucklandu a možná i v Melbourne

DNES, 08:00
Aktuality 0
Venus Williamsová (45) stále ještě neukončila svou profesionální kariéru a každý rok se díky divokým kartám zúčastní několika turnajů. Legendární Američanka si zahraje i sezoně 2026, do které vstoupí hned na jejím začátku. Pořadatelé podniku WTA 250 v Aucklandu potvrdili její návrat a je pravděpodobné, že se jedná o její generálku před Australian Open.
Profily hráčů
Williams Venus
Venus Williamsová se vrátí v lednu na turnaji v Aucklandu (@ ČTK / AP / Vera Nieuwenhuis)

Venus Williamsová se letos ve Washingtonu vrátila po 16měsíční pauze a díky divokým kartám odehrála tři domácí turnaje včetně grandslamu v New Yorku, kde ve čtyřhře došla až do čtvrtfinále.

V singlu slavila pouze vítězný návrat, když přehrála Peyton Stearnsovou a další tři duely už prohrála. Na US Open podlehla Karolíně Muchové a od skončení posledního majoru roku už se nikde nepředstavila.

Další návrat na kurty už má ale naplánovaný. Bývalá světová jednička se představí v úvodu sezony 2026 na dvěstěpadesátce v Aucklandu, kde v roce 2015 získala titul. Na podnik na Novém Zélandu se vrátí po dvou letech.

Vítězka sedmi grandslamů, kterou v posledních letech i kvůli pokročilému věku trápí různá zranění, se ohledně svého dalšího programu vyjádřila už na US Open. Zmínila, že tento rok už žádné turnaje neodehraje, protože v pozdní fázi kariéry, už nechce nikam cestovat, ale s tenisem končit nehodlá.

Nabízelo se tedy, že by se opět vrátila v březnu v Indian Wells nebo Miami, ale zdá se, že už si na dlouhou cestu věří a rozhodně tak daleko nepojede kvůli jednomu malému turnaji. Je tak velmi pravděpodobné, že se chce připravit na úvodní grandslam sezony Australian Open. V Melbourne, kde ani jednou netriumfovala, hrála naposledy v roce 2021, kdy skončila ve druhém kole. O čtyři roky dříve zde prohrála finále proti mladší sestře Sereně.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist