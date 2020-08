Veselého zajímá, jak je na tom po pauze herně i kondičně

"Bylo by samozřejmě super zahrát si takovéhle finále doma, to bych si velice rád představil," usmál se 65. hráč světa Veselý před sobotním začátkem I. ČLTK Prague Open by Moneta a dodal: "Očekávání výsledkové od sebe nemám. Zajímá mě, na jaké úrovni se nachází moje hra a v jaké jsem kondici."



Mužský tenisový svět stál kvůli pandemii koronaviru od března. Veselý odehrál během pauzy v Česku několik akcí tenisového svazu včetně přátelského duelu se Slovenskem. "Bylo fajn, že jsem se držel v rytmu, pomůže to, ale byly to tréninkové zápasy. Ted už se všichni těšíme, že se to zase rozjede a je cítit jiné napětí," pronesl.



Až na prohru na prvním turnaji po pauze aktuálně nejlepší český tenista všechny přípravné zápasy vyhrál. "Což je na hlavu lepší, ale teď to bude jiné," poukázal na fakt, že turnaje o body a peníze přinášejí větší tlak. "Hlava to začne prožívat, ale věřím, že už jsem dost zkušenej, abych se s tím dokázal popasovat."



Forhend a servis natrénoval. Teď záleží na hlavě

Hráči se musí vypořádat s přísnými bezpečnostními opatřeními. Veselého po čtvrtečním příjezdu do Prahy čekal test na Covid-19, tenisté budou mít omezený pohyb jen mezi hotelem a kurty. "Není to úplně příjemné, ale jsme všichni rádi, že konečně zase začneme poměřovat síly," uvedl sedmadvacetiletý Veselý.



Svěřence kouče Jaroslava Navrátila pauza přibrzdila v rozletu. V únoru se po pěti letech radoval na okruhu ATP z titulu, když ovládl turnaj v indickém Puné. Znovu se usadil ve světové stovce a v březnu pomohl daviscupovému týmu do finálového turnaje. Nyní se na to pokusí navázat. "Poslední dva týdny se cítím výborně a myslím, že jsem na osmdesáti devadesáti procentech hry, kterou jsem předváděl v březnu, i když těžko se to dá odhadnout. Až ostrý zápas to ukáže," podotkl Veselý.



Ukázat by chtěl vypilovaný forhend, na který se v přípravě hodně zaměřil. "A na servis. V tréninku už to cítím a uvidíme, jak to hlava dokáže zpracovat v zápasu. Doufám, že to dokážu v Praze prodat," řekl levou rukou hrající tenista.



Veselý vítá, že si první ostrý mezinárodní turnaj zahraje doma. "To je výhoda," přitakal. Na Štvanici má dobré vzpomínky. Před šesti lety si u Negrelliho viaduktu zahrál finále challengeru, tehdy nestačil na krajana Lukáše Rosola. "Všude doma se hraje dobře. Těším se na to a doufám, že to bude úspěšný týden," řekl.



Po zastávce v Praze vyrazí do Spojených států, kde ho koncem srpna a začátkem září čeká grandslamový US Open.