Veselý na challengeru v Marbelle do finále nepostoupil, Jebavý vyhrál čtyřhru

Jiří Veselý před měsícem na podniku ATP 500 v Dubaji překvapivě prošel z kvalifikace až do svého největšího finále, přičemž ve Spojených arabských emirátech vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče, Marina Čiliče, Roberta Bautistu a Denise Shapovalova. V žebříčku se vrátil do elitní stovky a na post české jedničky.



Během následujících čtyř týdnů odehrál jediný zápas a na challengeru v Itálii ho překvapivě prohrál. Tento týden na velmi kvalitně obsazeném antukovém challengeru v Marbelle si však připsal tří vítězství a ztroskotal až v semifinále.



Po výhrách nad Andrejem Kuzněcovem, kterému v prvním kole utekl ze stavu 6-7 a 3-5, Norbertem Gombosem a Robertem Carbállesem nestačil až na domácího Jaume Munara. Španělskému sokovi podlehl 3-6 4-6.



Jeho dnešní přemožitel Munar si v neděli zahraje s Argentincem Pedrem Cachínem (h2h 5-0), který na cestě do finále vyřadil v prvním kole rakouskou hvězdu Dominica Thiema, jenž se vrátil po vleklém zranění zápěstí.



Příští týden Veselý startuje na antukovém turnaji ATP 2560 v marocké Marrákeši. Dvojnásobný semfinalista do soutěže vstoupí soubojem s Tunisanem Malekem Džazírím, ve druhém kole může narazit na krajana Jiřího Lehečku.



Deblový titul v Marbelle získal Roman Jebavý. S Rakušanem Philippem Oswaldem ve finále porazili monacko-polský pár Hugo Nys a Jan Zieliński 7-6 3-6 10-3. Pro 32letého Jebavého, který vyhrál v deblu i čtyři turnaje ATP, to byl patnáctý challengerový triumf ve čtyřhře.