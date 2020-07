Veselý na úvod Poháru přátelství zdolal Kleina, Rosol pak nestačil na Gombose

Zápasy pro výběry od 14 let až po daviscupové a fedcupové týmy jsou další akcí na rozehrání po koronavirové pauze. V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se dnes a v neděli utkávají tenisté v Praze, Říčanech a Bratislavě. Majitelem metr vysokého poháru se stane země s více výhrami, za stavu 5-5 by rozhodl větší počet vyhraných jednotlivých zápasů.



V Praze na antuce Sparty byl dopoledne rozehrán souboj daviscupových týmů. Jiří Veselý na úvod potvrdil roli domácí jedničky a poslal svůj výběr do vedení 1-0, na skalp Lukáše Kleina se však pořádně nadřel.



Šestadvacetiletý Veselý, který v únoru v indickém Pune získal svůj druhý titul na okruhu ATP je aktuálně 65. hráčem světa, zdolal o čtyři roky mladšího hráče čtvrté světové stovky Kleina až po více než dvou a půl hodinách boje 7-5 3-6 7-5.



V prvním setu Veselý vyrovnal z 1-4 na 4-4 a za stavu 4-5 odvrátil esem setbol, aby koncovku zvládl. Druhý set ztratil, ve třetím neudržel náskok 4-0 a nakonec proměnil třetí mečbol.



"Podmínky byly relativně složité, protože to hodně letělo a neměl jsem míč pod kontrolou, jak bych si přál," komentoval Veselý, který si pomohl 13 esy, zatímco soupeř udělal 13 dvojchyb.



"Že to bylo 4-0 a pak se to vrátilo, není mentálně jednoduchý. Naštěstí za stavu 5-5, což už je moje klasika, když nevím coby a teče mi do bot, tak se uvolním a znovu předvedu dobrý tenis. Jsem rád za koncovku a tím, že je to vítězný, tak je samozřejmě pocit výborný."



Ve druhé dvouhře neměla Lukáš Rosol šanci proti Norbertu Gombosovi. 35letý český tenista od začátku marně dotahoval manko, ve druhé sadě nevyužil ani jeden z pět brejkbolů a po hodině hry prohrál hladce 3-6 2-6.



Na výkonu Rosola se projeviloe, že šest dnů kvůli problémům s nohou po turnaji ve Starých Splavech nemohl pořádně trénovat. "Mám zánět v plosce levé nohy. Z ruky z místa to šlo, ale hrát míč v běhu je něco jiného a předvedl jsem podprůměrný výkon. Tahal jsem za kratší konec," řekl český tenista.



V neděli kapitáni sestavy protočí. Utkají se Zdeněk Kolář s Andrejem Martinem a Jonáš Forejtek s Filipem Horanským. Do čtyřhry slovenský kapitán Dominik Hrbatý zkusí dvojici Lukáš Klein a Igor Zelenay, na české straně jsou nahlášení Rosol s Veselým.



V hledišti na Spartě ve Stromovce se objevilo jen pár fanoušků a většina ze 700 míst zůstala prázdná. "Část vstupenek šla do prodeje a dvě třetiny byly určeny pro tenisové kluby. Ale i po událostech na Adria Tour jsme nechtěli vzhledem k budoucím akcím nic uspěchat a podcenit a distribuci volných vstupenek jsme nerealizovali," řekl novinářům prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.



Vyrovnaný stav 1-1 na zápasy je také v Bratislavě, kde hrají výběry do 23 let. Osmnáctiletý Jiří Lehečka v úvodním zápase podlehl 4-6 6-1 4-6 Alexi Molčanovi, který je ve světovém žebříčku o více než 300 míst lépe postaveným hráčem. Devatenáctiletý Tomáš Macháč pak přehrál 6-4 6-2 o dva roky staršího outsidera Tomáše Lišku.

• POHÁR PŘÁTELSTVÍ •

Česko (Praha) / Slovensko (Bratislava), antuka / tv. povrch

sobotní a nedělní program/výsledky mužů/chlapců (04. - 05. 07. 2020) Daviscupové týmy: Česko - Slovensko 1-1 (Praha, antuka) Sobota (10:30) Veselý - Klein 7-5 3-6 7-5 ... 1-0 Rosol - Gombos 3-6 2-6 ... 1-1 Neděle (10:30) Kolář - A. Martin Forejtek - Horanský Rosol/Veselý - Klein/Zelenay Výběr hráčů do 23 let: Slovensko - Česko 1-1 (Bratislava, antuka) Sobota (10:30) Molčan - Lehečka 6-4 1-6 6-4 ... 1-0 Líška - Macháč 4-6 2-6 ... 1-1 Neděle (10:30) Molčan - Macháč Líška - Lehečka Molčan/Líška - Svrčina/Macháč Výběr hráčů do 18 let: Česko - Slovensko 1-3 (Říčany, antuka) Nicod - Gálik 3-6 3-6 ... 0-1 Válek - Pokorný 4-6 6-4 1-6 ... 0-2 Siniakov - Palovič 3-6 0-6 ... 0-3 Donald - Novanský 3-6 6-3 6-0 ... 1-3 Bartoň/Siniakov – Novanský/Pokorný Donald/Nicod – Gálik/Karol Výběr hráčů do 16 let: Slovensko - ČR 3-1 (Bratislava, antuka) Marošík - Homola 6-2 3-6 6-2 ... 1-0 Krajčí - Velík 4-6 6-4 6-4 ... 2-0 Schwarc - Vojtěk 1-6 3-6 ... 2-1 Naď - Menšík 6-3 6-3 ... 3-1 Výběr hráčů do 14 let: Česko - Slovensko 6-0 (Říčany, antuka) Mrva - Hulín 6-3 6-2 ... 1-0 Valeš - Balaščák 6-2 6-4 ... 2-0 Kumstát - Melega 6-2 6-1 ... 3-0 Brunclík - Naňo 6-0 7-6(3) ... 4-0 Kumstát/Sklenička - Hulín/Melega 6-1 6-2 ... 5-0 Brunclík/Valeš - Balaščák/Poklemba 6-2 6-4 ... 6-0