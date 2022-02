Veselý porazil Djokoviče i podruhé! Světovou jedničkou bude Medveděv

ATP DUBAJ - Jiří Veselý vyhrál i druhý vzájemný zápas s Novakem Djokovičem. Na turnaji ATP 500 v Dubaji zvítězil 6-4 7-6 a postoupil do svého devátého a dosud největšího semifinále, které mu zajistí návrat do Top 100. O finále se utká s Shapovalovem, nebo Berankisem. Srb vinou porážky přijde o post světové jedničky, kterou se poprvé stane Rus Daniil Medveděv.

Osmadvacetiletý Veselý se v Dubaji probojoval do hlavní soutěže z kvalifikace a díky postupu mezi čtyři nejlepší hráče se vrátí do první stovky světového žebříčku. Djokoviče dnes porazil coby 123. hráč pořadí ATP a navázal na první vzájemný duel z roku 2016, v němž Srba senzačně zdolal ve třech setech na antuce v Monte Carlu.

Do utkání s favorizovaným Djokovičem vstoupil Veselý razantně a hned v úvodním gamu soupeři sebral podání. Ve čtvrté hře sice pětinásobný šampion dubajského turnaje vyrovnal, kontrolu nad zápasem ale převzít nedokázal. Český tenista se mohl v celém utkání opřít o servis, nepanikařil a s Djokovičem dokázal držet krok i ve výměnách.

Po dalším brejku už si náskok vzít nenechal a za 48 minut získal úvodní set. Vyrovnaný úvod druhé sady Veselý naklonil opět na svou stranu v sedmém gamu, kdy soupeři znovu sebral podání, za stavu 5-4 ale první příležitost zápas doservírovat nevyužil. Djokovič si vynutil tie-break, do něho ale opět lépe vstoupil český tenista a tentokrát už šanci nepustil. Po dvou hodinách hry proměnil první mečbol a radostí padl na kurt.

"Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím. Je to skvělý šampion," přiznal Veselý otevřeně v rozhovoru na kurtu. Změnu v čele žebříčku ale uvítal. "Myslím, že pro tenis je to skvělé, mít zase jednou novou jedničku. Nastupuje nová generace, to je úžasné," řekl.

Medveděv, který tento týden hraje na turnaji v Acapulcu, stane v čele žebříčku jako první hráč mimo "Velkou čtyřku" od roku 2004. Od té doby první místo drželi pouze Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal nebo Andy Murray. Vítěz loňského US Open a finalista posledních dvou ročníků Australian Open Medveděv na tenisový trůn usedne jako 27. hráč v historii žebříčku.