Veselý se po Adelaide v prvním kole rozloučil také v Sydney. Murray letos poprvé vyhrál

Jiří Veselý před úvodním grandslamem sezony Australian Open, které startuje v pondělí, startoval na dvou generálkách a ani na jedné nepřešel přes první kolo hlavní soutěže. Osmadvacetiletý Čech sice v Sydney prošel dvoukolovou kvalifikací a poprvé od loňského února na nejvyšším okruhu zvládl dva zápasy po sobě, ale hned na úvod ho v hlavním losu zastavil Brandon Nakashima.

Rodák z Příbrami druhým týdnem po sobě v prvním kole narazil na ve formě hrajícího Američana. Na předchozí akci v Adelaide prohrál třísetovou bitvu s Tommym Paulem. Dnes nepustil soupeře k jedinému brejkbolu a nastřílel 13 es, jenže sám se k žádné šanci nepropracoval a v obou tie-breacích byl jasně horším hráčem, dohromady v nich získal dva body.

Veselý už bude pokračovat jen ve čtyřhře. S Polákem Szymonem Walkówem v prvním kole zdolali 4-6 7-6(2) 10-8 dvojici Denys Molčanov, Andrej Vasilevskij.

V příštím týdnu čeká 79. hráče světa devátá účast na australském grandslamu. V Melbourne Parku se v minulosti pouze dvakrát podíval do druhého kola, které je jeho maximem.

První letošní výhry se na druhý pokus dočkal Andy Murray. V Sydney smetl 6-3 6-1 Nora Viktora Durasovice a poprvé od ledna 2019 vyhrál zápas na australské půdě.

"Letos je to pro mě v Austrálii trochu zvláštní. Právě mi řekli, že to tady pro mě byla první výhra po více než tisíci dnech. Prošel jsem si spoustou problémů, abych se mohl vrátit. Loni jsem byl zklamaný, že jsem tu kvůli covidu nebyl. Beru to jako začátek pro mě důležitého roku," řekl pětinásobný finalista Australian Open.

"Bohužel jsem narazil na kluka, který tady vyhrál devětkrát (Novaka Djokoviče) a na Rogera Federera. Věřím, že se mi letos bude dařit a jestli najdu trochu formy, tak kdo ví...," zasnil se Murray.

O postup do čtvrtfinále si Murray zahraje s Nikolozem Basilašvilim (h2h 1-0). Gruzínec nedávno prodělal Covid-19 a minulý týden kvůli potížím s dýcháním nedohrál zápas na ATP Cupu.