Veselý: Zase se plácám v krizi a hledám cestu ven

"Chybí mi zápasy, turnaje, vítězství. Chybí mi víceméně úplně všechno. Zas se bohužel plácám v krizi a hledám cestu ven," hlesla sedmadvacetiletá česká jednička.

Do sezony vstoupil levou rukou hrající Veselý solidně. Postoupil do čtvrtfinále Murray River Open v Melbourne a na Australian Open skončil ve druhém kole. Od té doby ale zaznamenal osm porážek a jen tři vyhrané zápasy. "Po Montpellier jsem dostal covida, sice ne těžkýho, ale potom jsem hrál v Sardinii a Monaku, kde jsem nebyl schopen vydržet ani set. Bylo to trápení," řekl.

Proto si dal na přelomu dubna a května skoro měsíc pauzu. "Abych dal tělu čas a snažil se připravit," řekl Veselý. Dostat se zpět do hry se mu ale nedaří. "Jakmile vypadnu z rytmu, tak mi trvá, než se vrátím. Doufám, že se mi to povede třeba jedním turnajem zvrátit."

S nadějí proto vzhlíží k nadcházející travnaté části roku. A především k Wimbledonu, kde už se v minulosti dokázal po špatných výkonech zvednout. "Už mě několikrát zachránil z bídy a musím věřit, že tráva bude znovu povrch, který mi přinese úspěch a postaví mě zpátky na nohy. Pokusím se co nejrychleji zapomenout, dál trénovat a připravit se na další turnaje," řekl.

Plán má ale kostrbatý. Bude hrát na trávě ve Stuttgartu, poté se vrátí na antuku a odehraje challenger v Prostějově. Před Wimbledonem se rozehraje na trávě na Mallorce. "Je to chaotický, ale tak to je. Beru každý turnaj jako novou šanci. Musím to řešit míček po míčku."

Po Roland Garros se uzavře olympijský žebříček a Veselý by měl být jediným českým mužem, který se do Tokia dostane. O hry v Riu de Janeiro 2016 přišel kvůli angíně a teď je na vážkách kvůli svým špatným výsledkům na okruhu ATP. "Přijdu o dva týdny turnajů, na druhou stranu by to byla moje první olympiáda a já reprezentuju rád. Pokud se dostanu, poletím určitě rád. Ale je potřeba to zvážit. Opatření budou náročná a přísná. Uvidíme," uvedl Veselý.