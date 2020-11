Účastníci letošního Turnaje mistrů v Londýně odpovídali na otázky, které se týkaly jejich soupeřů. Kdo by mohl být profíkem i v jiném sportu? Kdo je nejlepším tanečníkem? Kdo je nejlepším kamarádem? Kdo by mohl být nejlepším prezidentem své země? No a odpovědi na otázku, kdo je nejpověrčivější, asi uhodnete hned :) I když jedna byla nečekaná...