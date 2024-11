VIDEO: Gentleman Nadal aneb fair play chování španělské legendy

07:15

Itálie se zařadila mezi tenisové velmoci

Itálie je teprve třetím národem v historii, který postoupil do finále Davis Cupu i BJK Cupu (Fed Cupu) dvě sezony po sobě. Až dosud se to podařilo jen USA (1963-64, 1978-79, 1981-82 and 1990-91) a Austrálii (1963-64 e 1964-65).