VIDEO: Japonští caparti napodobují bekhendy Federera a Djokoviče

Věkem patří ještě do školky, ale technikou bekhendu by strčili do kapsy kdejakého dospělého. Japonští bratři musejí mít za sebou spoustu hodin pilování tohoto úderu a inspiraci berou u těch nejlepších. Šestiletý Yunosuke napodobuje bekhend jednoruč Rogera Federera, projev čtyřletého Koujiroua zase připomíná styl Novaka Djokoviče. Jen posuďte sami, kdo z vás to má (takový bekhend)?