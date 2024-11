VIDEO: Nadalovy ikonické momenty aneb když Rafa baví

25.11.

Menšík má oficiálně potvrzený start na Next Gen ATP Finals

Pořadatelé Next Gen ATP Finals teprve dnes oficiálně potvrdili první čtyři jisté účastníky soutěže, která se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Start na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let mají jistý Američan Alex Michelsen, loňský finalista Arthur Fils z Francie, Číňan Juncheng Shang a český tenista Jakub Menšík, který už dříve svou účast potvrdil.

Na dalších postupových příčkách se drží Američan Learner Tien, Francouz Luca Van Asche a Brazilec Joao Fonseca, osmou pozici obsadí hráč s divokou kartou. Uzávěrka startovní listiny je v pondělí 2. prosince. Více informací najdete v článku.