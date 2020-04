Virtuální madridský turnaj dnes pozná své vítěze. Nejdříve se ale rozhodne o finalistech

Do semifinálových bojů se probojovali hráči, kteří s ovladačem v ruce dosud nepoznali porážku. První semifinále v 15:00 našeho času obstarají Fiona Ferrová se Soranou Cirsteaovou, následovat bude duel mezi Stefanosem Tsitsipasem a Davidem Goffinem, poté se na virtuální kurt Manola Santany dostanou Caroline Wozniacká s loňskou šampionkou Kiki Bertensovou a finálové obsazení zkompletuje vítěz utkání mezi Andym Murraym a Diegem Schwartzmanem.

Závěrečná klání vypuknou v 18:00 finálovým soubojem žen, po nich se o titul poperou muži.

Do turnaje se zapojilo celkem 16 mužů a 16 žen, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny prošli do čtvrtfinále. Boje probíhají na konzoli PlayStation 4 ve hře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.

Obě části turnaje mají shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.

Fanoušci mohou celé dění sledovat živě na sociálních sítích turnaje, kde nechybí komentáře zápasů, analýzy, sestřihy ani rozhovory s vítězi jednotlivých utkání.