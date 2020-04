Virtuální madridský turnaj si vyzkouší také Goffin, Chačanov, Mladenovicová a Bouchardová

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má potvrzeno 12 z celkového počtu 32 účastníků. Před pár dny se přihlásili Andy Murray, Lucas Pouille, Angelique Kerberová a domácí Carla Suárezová. O víkendu herní pole rozšířili antukový král Rafael Nadal, loňská vítězka Kiki Bertensová, John Isner a Fiona Ferrová. Včera přibili David Goffin, světová patnáctka Karen Chačanov, Kristina Mladenovicová a bývalá světová pětka a finalistka Wimbledonu Eugenie Bouchardová.

"Na on-line turnaj se velmi těším. Bude to pro mě premiéra a udělám vše pro to, abych co nejvíce zápasů vyhrál. Tyhle hry moc nehraju, tak doufám, že mě fanoušci podpoří," řekl Goffin, jenž aktuálně uzavírá Top 10 mužského žebříčku.

"Jsem potěšená, že se můžu virtuálního turnaje zúčastnit. Všichni se musíme přizpůsobit momentálním těžkým podmínkám a tenhle nápad velmi oceňuju, protože pomůže hráčům ve finanční tísni," uvedla finalistka ročníku 2017 Mladenovicová.

Virtuální turnaj Mutua Madrid Open Virtual Pro se uskuteční od 27. do 30. dubna. Bojovat o titul bude 16 mužů a 16 žen, kteří budou rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny projdou do čtvrtfinále, pak už se bude pokračovat vyřazovacím systémem. Zápolit se bude ve videohře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.

Obě části turnaje mají shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.

Fanoušci budou moci celé dění sledovat živě, buď v televizi, nebo na sociálních sítích turnaje. Nebudou chybět komentáře zápasů, analýzy, sestřihy ani rozhovory s vítězi jednotlivých utkání.