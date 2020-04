Virtuální turnaj v Madridu má první účastníky. On-line klání se zúčastní minimálně dva grandslamoví šampioni

Letošní ročník Mutua Madrid Open se v květnovém termínu kvůli pandemii koronaviru neuskuteční, ale tenisté mají možnost se v příštích dnech přihlásit alespoň na virtuální turnaj, který se pořadatelé rozhodli uspořádat na konci dubna.

Mutua Madrid Open Virtual Pro už má první účastníky. Do on-line klání se zapojí trojnásobný grandslamový šampion, dvojnásobný vítěz reálného madridského podniku z let 2008 a 2015 a bývalá světová jednička Andy Murray.

Do akce půjde také bývalý člen elitní desítky Lucas Pouille. "Tohle bude mimořádně vzrušující výzva. Už jsem začal trénovat, chci porazit všechny své kolegy a turnaj vyhrát. A vím, že oni hrají často," řekl Francouz.

Také ženská dvouhra má první účastnice. Budou jimi trojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Angelique Kerberová a Carla Suárezová, kterou potlačí domácí fandové.

Virtuální turnaj Mutua Madrid Open Virtual Pro se uskuteční od 27. do 30. dubna. Bojovat o titul bude 16 mužů a 16 žen, kteří budou rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny projdou do čtvrtfinále, pak už se bude pokračovat vyřazovacím systémem. Zápolit se bude ve videohře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.