Vítej zpátky a zůstaň zdravý! vzkazuje Draperovi Djokovič. Může ohrozit nadvládu Sincaraz?
Ten zápas byl jedna velká show. Dvě a půl hodiny ostrého tenisu, kdy se mladý Angličan snažil utavit stárnoucího Djokoviče. Vypálil 13 es. Všemožnými kraťasy a pestrou hrou honil slavného veterána po kurtu, snažil se o vítězné údery, ale Srb jeho přesně mířené rány často vracel. Přesto Draper zapsal 39 winnerů.
A nakonec prý rozhodla jedna jediná výměna. Kterou paradoxně vyhrál Djokovič. Míček šel 26krát přes síť a Draper nakonec zpod sítě nedokázal balónek trefit do kurtu. "Všechno to bylo o jednom míči. Takový je tenis. Zahráli jsme neuvěřitelnou výměnu, která mě nakonec stála brejk. Sice jsem ten balón vyhrál, ale úplně mě to vyčerpalo," přiznal osmatřicetiletý Djokovič.
Draper vydržel. Určitě i díky mládí a energii, kterou nyní tenisu dává. Do Indian Wells přijel obhajovat loňské vítězství, i takovou má motivaci. Před dvěma týdny v Dubaji si zkusil, zda to půjde, a nyní v Kalifornii už zase předvádí tenis, který ho loni katapultoval až na čtvrtou příčku žebříčku ATP.
Djokovič přeje štěstí
"Nemyslím si, že v úrovni jeho tenisu by byl nějaký významný rozdíl oproti tomu, co předváděl před zraněním. Dnes to ukázal. Víme, že se mu zdejší podmínky líbí, že vyhovují jeho hře. Prostě hraje velmi dobře, je sebevědomý. A když najde jistotu, stává se velmi nebezpečným. Je to skvělý hráč, skvělý chlap a přeji mu do zbytku turnaje vše nejlepší," vysekl Draperovi poklonu Djokovič.
Pro čtyřiadvacetiletého Brita to bylo pohlazením na duši. Vždyť právě 24násobný vítěz grandslamů je jeho vzorem. "Sledoval jsem, obdivoval a zbožňoval Novaka už od dětství. A i dnes, kdykoli hraje on, vždycky se na něj dívám. A to normálně na tenis nekoukám. Jeho hra v 38 letech je neuvěřitelná. Jsem vděčný za to, že tu stále je," přiznal po triumfu.
Momentálně je rodák z Londýna ve čtvrtfinále kalifornského Masters, kde ho prověří Daniil Medveděv. Ale nejde jen o obhajobu bodů z Indian Wells. Ve hře je Draperova budoucnost. Je totiž zřejmé, že právě on je jedním z mála, kdo by mohl konkurovat současné odskočené dvojici Sinner – Alcaraz.
Nevěříte? Draper je sice o něco málo starší, než zmíněná dvojice a má za sebou nepříjemnou pauzu. Před ní ale s každým dokázal hrát vyrovnané zápasy a hvězdné rivaly i porážel. Se Sinnerem má bilanci 1:1, čtyři z pěti setů se přitom rozhodovaly v tiebreaku. S Alcarazem vyhrál dvě ze čtyř bitev, které se dohrály.
A ano, dvakrát zápas se Španělem skrečoval…Zdraví, to je to, co doposud Drapera limitovalo. Dříve břišní svaly. V poslední době zhmožděná levá pažní kost. Dlouhé měsíce se potýkal s bolestí, které mu způsobilo neobvyklé zranění, jež nespraví žádný chirurgický zákrok. Lékem je pozvolná a trpělivá rehabilitace. 164 dnů trvala jeho pauza, než si poprvé od loňského US Open zahrál zápas. Ale už celou minulou sezonu prý trpěl.
Problémy zřejmě byly způsobeny rychlým růstem. Jack Draper dnes měří 193 centimetrů a patří mezi nejrobustnější hráče na okruhu. A ač jsou jeho ruce opravdu dominantní, odmítá, že by na nich nějak extrémně dřel. "Nedělám bench press. Netrénuji na to, abych vypadal jak Mr. Olympia, kulturista. Ale tu a tam se samozřejmě i s rukama dělá pár specifických tenisových cviků," vyprávěl o dřině bez tenisu pro list Guardian.
Své tělo svěřil do péče kondičního trenéra Matta Littlea a fyzioterapeuta Shanea Annuna, tedy dvou mužů, kteří dokázali udržet Andyho Murrayho navzdory jeho děsivým zdravotním problémům na okruhu až do jeho 36 let.
Draper má určitě jinou stavbu těla, než houževnatý Murray. "Mám postavu, díky které dokážu rychle nabrat svalovou hmotu. Ale aktuálně pracuji na nohou a pohybu. Každopádně sílím pořád," dodal ke své přípravě. Je prototypem moderny. Vysoký, silný, pohyblivý. Navíc levák. Což bývá mnohdy bonusovým prvkem.
