Vítězná bitva pro Bouzkovou, v dalším kole číhá Andrejevová

WTA MADRID - Jen jednou se Marie Bouzková (26) potkala na okruhu s Mexičankou Renatou Zarazúovou (27). Před šesti lety svou soupeřku na její domácí půdě v Guadalajaře porazila ve dvou setech, teď se s ní znovu utkala v prvním kole turnaje v Madridu. A i tentokrát byla úspěšnější česká tenistka, která po vítězství 6:2, 4:6 a 6:1 mohla slavit postup do druhého kola, kde ji čeká hvězdná Ruska Mirra Andrejevová.

Zarazuaová – Bouzková 2:6, 6:4, 1:6

Bouzková nezačala zápas se Zarazúovou příliš sebejistě a ve třetí hře to byla právě ona, kdo poprvé přišel o servis. To však byly jediné větší problémy, které česká tenistka v úvodní sadě řešila. Dalších pět her totiž získala na svou stranu a po 48 minutách vyhrála první set poměrem 6:2.

Rodačka z Prahy svou soupeřku přehrávala především na returnu, kde získala více než polovinu výměn. Její soupeřka byla úspěšná jen přibližně ve třetině případů. Zatímco Mexičanka čelila v úvodní sadě sedmi brejkbolům (čtyři z nich odvrátila), Bouzková se do podobné situace dostala jen jednou – ve třetí hře, kdy o podání přišla.

Nebyl by to ale zápas Marie Bouzkové, aby se pořádně nezkomplikoval. Češka vůbec nezachytila vstup do druhé sady a ztratila úvodní čtyři hry. Přesto sadu nezabalila a dotáhla stav na 4:5 ze svého pohledu, na záchranu setu to ale nestačilo. Zarazúová ho ovládla 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1.

Ve druhé sadě čelila Bouzková osmi brejkbolům, z nichž pět odvrátila. Sama si vypracovala dvě příležitosti, které proměnila.

Rozhodující sada už ale byla zcela v režii rodačky z Prahy. Bouzková na soupeřku vlétla ve velkém stylu, získala prvních pět gamů a prakticky rozhodla o výsledku utkání.

Zarazúová si připsala alespoň čestný game při svém podání, to však bylo z její strany vše. Bouzková po dvou hodinách a 45 minutách zvítězila 6:2, 4:6 a 6:1. V dalším kole ji čeká talentovaná Ruska Mirra Andrejevová.

