Vondroušová jde na domácí hvězdu. Bouzková cílí na senzaci, Siniaková vyzve Ósakaovou

Markéta Vondroušová (26) a Marie Bouzková (26) by si mohly zajistit derby ve třetím kole Wimbledonu. Obě české tenistky však budou mít v rámci středečního programu velmi těžkou soupeřku. Předloňská šampionka Vondroušová nastoupí proti domácí hvězdě Emmě Raducanuové a Bouzková vyzve světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Kateřina Siniaková (29) změří síly s Naomi Ósakaovou. Naopak v roli jasných favoritů jsou Linda Nosková a Jiří Lehečka.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 2. 7.

Češi v akci

Bouzková (ČR) - Sabalenková (1-) | Centre Court (14:30 SELČ)

Nosková (30-ČR) - Lysová (Něm.) | Court 14 (15:00 SELČ)

Lehečka (23-ČR) - Bellucci (It.) | Court 12 (15:30 SELČ)

Siniaková (ČR) - Ósakaová (Jap.) | No.2 Court (15:30 SELČ)

Vondroušová (ČR) - Raducanuová (Brit.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Vondroušovou, Bouzkovou a Siniakovou čeká výzva

Markéta Vondroušová vyhrála všech šest letošních zápasů na trávě, přestože se na nedávném French Open vrátila po další zdravotní pauze způsobené problémy s levým ramenem. Přitom v žádném z nich neměla snadnou soupeřku. Po cestě za triumfem v Berlíně se musela vypořádat mimo jiné s Madison Keysovou, Ons Jabeurovou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. Ve Wimbledonu tento trend pokračuje. V úvodním kole si poradila s nasazenou McCartney Kesslerovou a teď ji čeká domácí hvězda a grandslamová šampionka Emma Raducanuová. Předloňská wimbledonská vítězka Vondroušová suverénně vyhrála poslední dva souboje a vede 2:1. A pokud na to naváže, tak Raducanuové oplatí porážku z druhého kola Wimbledonu z roku 2021.

Ještě těžší výzvu má před sebou Marie Bouzková. Ve Wimbledonu zaregistrovala obě své dosavadní účasti ve druhém týdnu grandslamů, ale i tak nastoupí jako obrovská outsiderka. Pražská rodačka totiž vyzve světovou jedničku, největší favoritku a dvojnásobnou semifinalistku Arynu Sabalenkovou. Od Bělorusky se očekává postup do finále, který předvedla na obou letošních majorech. Bouzková by ji nicméně mohla alespoň potrápit. Loni Bělorusku senzačně skolila po cestě do finále ve Washingtonu a solidně vzdorovala i letos v Brisbane. Sabalenková si roli jednoznačné favoritky zaslouží a i uhraný set by byl pro Bouzkovou velký úspěch.

Kateřina Siniaková si vyšlápla v úvodním kole na světovou šestku Qinwen Zheng, ale snadnou soupeřku nebude mít ani v dalším zápase. Úřadující šampionka deblové soutěže totiž vyzve bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou. Také proti japonské hvězdě by měla mít své šance, jelikož Ósakaová není po mateřské pauze takovou hrozbou už ani na oblíbených betonech. Obě aktérky budou usilovat o vyrovnání svého wimbledonského maxima. Zatím se střetly dvakrát. Ósakaová měla navrch v Dauhá 2018 a Siniaková jí o rok později na French Open porážku oplatila. Vítězka pokaždé slavila jasnou výhru ve dvou setech.

Nosková a Lehečka jsou jasnými favority

Linda Nosková má velmi solidní možnost postoupit ve Wimbledonu do druhého týdne a minimálně vylepšit své zdejší maximum. Nasazená Češka ještě nikdy nebyla v All England Clubu ve třetím kole, což by měla ve středu změnit. Po dvousetové výhře nad Bernardou Peraovou totiž bude plnit úlohu velké favoritky také v souboji s Evou Lysovou. Německá tenistka měla navíc v pondělním prvním kole potíže s kolenem. Nosková, která se na Wimbledon naladila postupy do čtvrtfinále v Nottinghamu a semifinále v Bad Homburgu, měla navrch v obou předchozích vzájemných duelech. Lysové nepovolila set před třemi roky na ITF v Kazachstánu ani loni na Livesport Prague Open (skreč).

Na postup se kromě Noskové věří i Jiřímu Lehečkovi. Do letošního ročníku Wimbledonu sice nečekaně vstoupil prohraným setem s Hugem Dellienem, nicméně ve zbytku zápasu už jasně dominoval. Převahu by měl mít také proti Mattiovi Belluccimu, přestože italský talent bude nejspíše těžším oříškem než bolivijský antukový specialista. Bellucci má solidní kariérní bilanci 15:12 na travnatých kurtech, ovšem Lehečka je na nich podstatně úspěšnější. Rodák z Mladé Boleslavi si nedávno ve Stuttgartu zahrál své první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu a v londýnském Queen's Clubu padl až v třísetové finálové bitvě s Carlosem Alcarazem. Roli favorita si český tenista rozhodně zaslouží.

Středeční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Bouzková (ČR) - Sabalenková (1-)

2. Tarvet (Brit.) - Alcaraz (2-Šp.)

3. Vondroušová (ČR) - Raducanuová (Brit.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Norrie (Brit.) - Tiafoe (12-USA)

2. Boulterová (Brit.) - Sierraová (Arg.)

3. Fritz (5-USA) - Diallo (Kan.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Danilovičová (Srb.) - Keysová (6-USA)

2. Borges (Portug.) - Harris (Brit.)

3. Siniaková (ČR) - Ósakaová (Jap.)

4. Fery (Brit.) - Darderi (It.)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. Fonseca (Braz.) - Brooksby (USA)

2. Zarazúaová (Mex.) - Anisimovová (13-USA)

3. Lehečka (23-ČR) - Bellucci (It.)



COURT 14 (od 12:00 SELČ)

1. Fernandezová (29-Kan.) - Siegemundová (Něm.)

2. Krawietz/Pütz (3-Něm.) - Bopanna/Gillé (Indie/Belg.)

3. Nosková (30-ČR) - Lysová (Něm.)



COURT 8 (od 12:00 SELČ)

1. Krejčíková/H. Chan (ČR/Tchaj-wan) - Putincevová/Stearnsová (Kaz./USA)

2. Macháč/Menšík (ČR) - Martínez/Munar (Šp.)

