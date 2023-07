Vondroušová: Na trávě jsem to zlomila. Cítím se na ní fakt dobře

Markéta Vondroušová byla po premiérovém postupu do osmifinále Wimbledonu šťastná, že prolomila čekání na úspěch na travnatém povrchu. Po Rusce Veronice Kuděrmetovové vyřadila další nasazenou hráčku, turnajovou dvacítku Chorvatku Donnu Vekičovou zdolala 6:1, 7:5, a zatím neztratila v Londýně ani set. V hledišti jí fandil Jan Kodeš, od jehož triumfu ve Wimbledonu v pátek uběhlo 50 let. Sokolovskou rodačku těšilo, že postupem dala dárek trenérovi Janu Hernychovi ke 44. narozeninám, řekla novinářům.

"Myslím, že můj dojem z travnatého povrchu se každým dnem zlepšuje," uvedla Vondroušová, která od sebe před zahájením této části sezony příliš nečekala. Ve Wimbledonu byla nejdál před dvěma lety ve 2. kole.

"Za tyhle dny a zápasy jsem fakt vděčná. Zlomila jsem to a teď se na trávě cítím vážně dobře. Jsem klidná, věřím si. Dřív mi přišlo, že holky na trávě nepřetlačím a nemám dost síly. Teď si dokazuji, že to jde," doplnila.

Na finalistku turnaje v Berlíně Vekičovou nastoupila 42. hráčka světa ve velkém stylu. První set vyhrála za dvacet minut. "Ona ještě nepodávala tak dobře jako ve druhém setu. Bylo vidět, že je unavenější po včerejším dlouhém zápase," všimla si Vondroušová.

Čtyřiadvacetiletá tenistka přišla o servis až v závěru zápasu, kdy nedopodávala za stavu 5:4. Později ale získala další brejk a na druhý pokus utkání zakončila.

"Ona už byla v koncích a jen zkoušela, co to dá. Game na 5:5 zahrála neskutečně," uvedla Vondroušová. V koncovce dvakrát podklouzla a upadla. "Jsem v pořádku. Kurty jsou už vyšlapané, místo trávy to začíná být písek. Když se zapřete a chcete se rozběhnout, moc to nejde," líčila. Na kurtu číslo 15 uspěla i o den dříve proti Kuděrmětovové.

Osmifinále už na všech grandslamech

Vondroušová zkompletovala osmifinálovou sbírku na všech grandslamech. Největšího úspěchu dosáhla před čtyřmi lety na Roland Garros, kde byla ve finále.

"Je to super. Vždycky jsem si říkala, že to na trávě úplně nevidím. A teď už mám druhý týden všech grandslamů. Nikdy bych neřekla, že to tady může dopadnout. Ale když si člověk věří a nastaví si hlavu, tak to jde," těšilo ji.

Když spatřila před turnajem los, byla přešlá, pomohlo jí ale, že šla do soutěže bez očekávání. "Pak se mi hraje líp a bez nervů. Všichni jsou pod tlakem a já si hraju v pohodě. Což je paráda," řekla.

Na tribuně ji podpořil wimbledonský vítěz Kodeš. "Vídáme se na Štvanici, tenis hodně prožívá. Bylo hezké, že za mnou přiběhl. Viděla jsem ho, až když jsem šla k šatně. Byl nadšený. Je to velká osobnost, tenisu extrémně rozumí a každá rada od něj je skvělá," řekla tenistka I. ČLTK Praha. Radost udělala také trenéru Hernychovi, jenž dnes slaví 44. narozeniny. "Alespoň jsem mu dala dárek," podotkla.

V dalším utkání narazí na krajanku Marii Bouzkovou "S Maruškou jsme letos hrály v Indian Wells. Tenhle rok jsem hrála s Češkami asi stopadesátkrát, takže jsem docela zvyklá," dodala Vondroušová.