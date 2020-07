Vondroušová na úvod Poháru přátelství v Bratislavě smetla Schmiedlovou

V rámci projektu tenisových svazů obou zemí Spolu pro budoucnost se dnes a v neděli utkávají daviscupové a fedcupové výběry a také týmy nadějí do 14, 16, 18 a 23 let. Hraje se v Praze, Říčanech a Bratislavě.



Ve slovenské metropoli je hlavním programem souboj fedcupových týmů, které se střetávají na tvrdém povrchu. Na úvod programu v Národním tenisovém centru dominovala finalistka loňského Roland Garros a světová osmnáctka Markéta Vondroušová, která smetla 6-1 6-2 Karolínu Schmiedlovou.



"Myslím, že jsem to zvládla dobře, i když jsem teprve včera hrála poprvé na betonu. Bylo to dobrý," pochvalovala si 21letá Vondroušová. "Nikdy jsem s ní nehrála, takže jsem ani neměla připravenou žádnou taktiku a jen jsem čekala, co přijde."



"Hrála jsem hodně špatně, nevím, co k tomu říct," kritizovala bývalá 26. hráčka světa Schmiedlová vlastní výkon. Neměla jsem žádné šance. Markéta je dobrá hráčka a já asi měla až příliš velký respekt. Taktiku jsem měla připravenou, jenže hodně brzy jsem ji přestala plnit-"



Ve druhé sobotní dvouhře si debut v 'reprezentačním dresu' odbyla Tereza Martincová, solidní a bojovný výkon ale na výhru nestačil. I když 25letá Češka ztratila servis až v samotném závěru více než dvouhodinového zápasu, podlehla domácí jedničce Viktorii Kužmové 6-7 6-4 3-6.



Největší hvězdu Petru Kvitovou na kurt v Bratislavě nepustí obnovené zranění předloktí. Místo ní dostala šanci Miriam Kolodziejová, jež by měla v neděli nastoupit do čtyřhry s Vondroušovou.



V Bratislavě vedle fedcupového týmu hrají také výběry do 16 let. V Praze na antuce Sparty ve Stromovce bojují tenistky do 23 let, zápasy kategorií do 14 a 18 let se hrají na dvorcích v Oáze Říčany.

• POHÁR PŘÁTELSTVÍ •

Česko (Praha) / Slovensko (Bratislava), antuka / tv. povrch

sobotní a nedělní program/výsledky žen/dívek (04. - 05. 07. 2020) Fedcupové týmy: Slovensko - Česko 1-1 (Bratislava / tv. povrch) Sobota (14:00) Schmiedlová - Vondroušová 1-6 2-6 ... 0-1 V. Kužmová - Martincová 7-6(6) 4-6 6-3 ... 1-1 Neděle (14:00) V. Kužmová - Vondroušová Schmiedlová - Martincová V. Kužmová/K. Kužmová - Vondroušová/Kolodziejová Tenistky do 23 let: Česko - Slovensko 1-1 (Praha / antuka) Sobota (14:00) L. Fruhvitová - Čisovská 6-4 7-6(2) ... 1-0 Viďmanová - Morvayová 5-7 6-7(1) ... 1-1 Neděle (14:00) L. Fruhvitová - Morvayová Viďmanová - Čisovská čtyřhra Dívky do 18 let: Česko - Slovensko 5-1 (Říčany / antuka) Klimovičová - Suchánková 7-6(1) 1-6 6-2 ... 1-0 Nosková - Behúlová 6-0 6-2 ... 2-0 Palicová - Zelníčková 6-4 6-4 ... 3-0 Štruplová - Méri ... 7-6(5) 6-7(7) 6-0 ... 4-0 Nosková/Štruplová - Jašková/Zelničková 6-0 6-3 ... 5-0 Kněžková/Palicová - Behulová/Suchánková 6-7(6) 6-4 7-10 ... 5-1 Dívky do 16 let: Slovensko - Česko 2-4 (Bratislava / antuka) Drugdová - Tomajková 7-5 6-2 ... 1-0 Balus - Havlíčková 6-3 5-7 0-6 ... 1-1 Vargová - Šmejkalová 6-4 3-6 5-7 ... 1-2 Daubnerová - Bartůňková 1-6 7-6 2-6 ... 1-3 Drugdová/Mráziková - Bartůňková/Tomajková 2-6 2-6 ... 1-4 Balus/Vargová - Havlíčková/Bejlek 3-6 6-4 10-3 ... 2-4 Dívky do 14 let: Česko - Slovensko 4-2 (Říčany / antuka) Valentová - Šramková 6-1 6-1 ... 1-0 Slměníková - Hradecká 4-6 2-6 ... 1-1 Kareisová - Jamrichová 5-7 2-6 ... 1-2 Smékalová - Michaličková 6-2 6-2 ... 2-2 Valentová/Slaměníková - Mravcová/Šramková 6-0 6-2 ... 3-2 Kareisová/Směkalová - Jamrichová/Hradecká 6-3 7-5 ... 4-2