Vondroušová o semifinále se Svitolinovou: Je to superžena a má nejlepší formu v kariéře

Markéta Vondroušová zabojuje ve čtvrtek o premiérový postup do finále Wimbledonu. Na trávě v All England Clubu vyzve Ukrajinku Elinu Svitolinovou a po Roland Garros 2019 bude usilovat o druhé grandslamové finále v kariéře. Svitolinová se letos vrátila po mateřské pauze a povzbuzuje svými úspěchy morálku krajanů v době války s Ruskem. Vondroušová ji v Londýně označila za "superženu" a očekává s ní náročný zápas.

Vondroušová narazí na osmadvacetiletou rodačku z Oděsy pošesté v kariéře. Dosud s ní má bilanci 2:3, poslední dva duely ale vyhrála. Naposledy uspěla předloni v semifinále olympijských her v Tokiu. V Japonsku tehdy získala Vondroušová stříbrnou medaili, Svitolinová bronz.

"Na olympiádu si pamatuji stejně jako na předchozí zápas v Římě. Na trávě jsme ale spolu ještě nehrály," řekla Vondroušová novinářům v Londýně. Před hrou soupeřky má respekt. "Předvádí tu neskutečné zápasy. Hrozně bojuje a daří se jí v tříseťácích. Myslím si, že je v nejlepší formě, co kdy byla," doplnila tenistka 1. ČLTK Praha.

Zatímco rodačka ze Sokolova vynechala loňský Wimbledon kvůli zranění zápěstí, Svitolinová měla pauzu kvůli těhotenství. V říjnu loňského roku se jí s manželem a francouzským tenistou Gaëlem Monfilsem narodila dcera. Na okruh se Svitolinová vrátila začátkem dubna, ve Wimbledonu startuje díky divoké kartě.

"Je to velká bojovnice a je neuvěřitelné, co dokázala nedlouho po porodu. Dostala divokou kartu, ale hraje jako tenistka z první desítky. Navíc se jí dařilo skvěle i v Paříži," poukázala Vondroušová na čtvrtfinálovou účast Ukrajinky na Roland Garros.

Přestože se obě hráčky příliš nesetkávají, jsou v kontaktu díky sociálním sítím. Vondroušová netají k soupeřce obdiv. "Jsem zcela s ní. Je neuvěřitelná úplně ve všem, za všechno bojuje. A teď hraje i úžasný tenis. Myslím, že je to superžena," uvedla s úsměvem Vondroušová.

Poslední česká účastnice ve dvouhře prožívá nejlepší Wimbledon v kariéře a zdaleka překonala předloňské maximum, kterým bylo 2. kolo. Vondroušová, která figurovala před turnajem na 42. místě žebříčku WTA a posunula se v "živém" rankingu na 23. příčku, vyřadila již čtyři nasazené hráčky. Po úvodním duelu s Američankou Peyton Stearnsovou, porazila Rusku Veroniku Kuděrmetovovou (12.), Chorvatku Donnu Vekičovou (20.), krajanku Marii Bouzkovou (32.) a naposledy Američanku Jessicu Pegulaovou (4.).

Svitolinová zdolala na cestě do semifinále Američanku Venus Williamsovou, Belgičanku Elise Mertensovou, Američanku Sofii Keninovou, Bělorusku Viktorii Azarenkovou a ve čtvrtfinále si poradila se světovou jedničkou Polkou Igou Šwiatekovou.

Tažení Svitolinové ve Wimbledonu je sledované o to více, že její země čelí vojenské invazi ze strany Ruska. "Po narození dítěte a válce jsem se změnila. Dívám se na spoustu věcí jinak," řekla Svitolinová. Stejně jako její krajanky ani ona nepodává ruským a běloruským soupeřkám po utkání ruku.

Věří, že i její úspěchy pomáhají morálce Ukrajinců v těžkých časech. "Znamená to pro mě hodně. Vím, že to hodně lidí na Ukrajině sleduje, a dostávám spoustu zpráv. Jsem ráda, že můžu přinést alespoň trochu radosti do jejich životů. Na internetu je spousta videí, kde si to děti pouští na telefonech. To mě vždycky vezme za srdce," líčila Svitolinová.

Ve Wimbledonu postoupila mezi čtyři nejlepší tenisky podruhé, před čtyřmi lety vypadla s pozdější vítězkou Simonou Halepovou z Rumunska. Semifinále grandslamu si zahrála i na US Open 2019. Dál než k zápasu s Vondroušovou se ale nyní nedívá. "Beru to postupně a vím, že ještě zbývá pár zápasů k trofeji. Markéta je těžká soupeřka a bude to pro mě velká výzva. I proto nijak neřeším, zda bych mohla, nebo nemohla hrát finále. Jsou to věci, které se snažím vytěsnit z hlavy," dodala Svitolinová.