Vondroušová obhajuje triumf ve Wimbledonu a je největší českou nadějí, Nosková má opět hratelný los

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje Wimbledonu. O mísu Venus Rosewaterové se bude bojovat od 1. do 13. července.

Mezi největší favoritky se řadí kvarteto nejvýše postavených hráček v žebříčku WTA, a sice suverénní světová jednička Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Aryna Sabalenková a bývalá vítězka Jelena Rybakinová.

Český tenis bude mít v hlavní soutěži osminásobné zastoupení. Kromě loňské šampionky Markéty Vondroušové se v All England Clubu představí Karolína Muchová vracející se po zranění, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Emma Raducanuová, Yuriko Miyazakiová, Heather Watsonová a Francesca Jonesová, Japonka Naomi Ósakaová, bývalá šampionka Angelique Kerberová z Německa, Australanka Ajla Tomljanovicová a Dánka Caroline Wozniacká.

Šwiateková se bez ohledu na výsledky letošního ročníku Wimbledonu udrží na postu světové jedničky.

Celková dotace turnaje činí 50 milionů liber (cca 1,48 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,7 milionu liber (cca 79,7 milionu českých korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.

Wimbledon 2024

• Shrnutí •

Loňské finále: Vondroušová (ČR) - Jabeurová (6-Tun.) 6:4, 6:4

Nejvýše nasazené: Šwiateková (1. v WTA), Gauffová (2.), Sabalenková (3.), Rybakinová (4.), Pegulaová (5.), Vondroušová (6.), Paoliniová (7.), Qinwen Zheng (8.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: Londýn, Velká Británie

Povrch: tráva

Dotace: 50.000.000 liber



• Možná čtvrtfinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (6-ČR) | H2H 4:0

Rybakinová (4-Kaz.) - Pegulaová (5-USA) | H2H 1:3

Qinwen Zheng (8-Čína) - Sabalenková (3-) | H2H 0:2

Paoliniová (7-It.) - Gauffová (2-USA) | H2H 0:2



• Možná osmifinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Ostapenková (13-Lot.) | H2H 0:4

Collinsová (11-USA) - Vondroušová (6-ČR) | H2H 0:3

Rybakinová (4-Kaz.) - Samsonovová (15-) | H2H 1:4

Jabeurová (10-Tun.) - Pegulaová (5-USA) | H2H 4:2

Qinwen Zheng (8-Čína) - Sakkariová (9-Řec.) | H2H 1:2

Kasatkinová (14-) - Sabalenková (3-) | H2H 2:7

Paoliniová (7-It.) - Keysová (12-USA) | H2H 0:1

Azarenková (16-) - Gauffová (2-USA) | H2H 1:0



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Vondroušová (6-ČR) - Bouzasová (Šp.) | H2H 0:0

Nosková (26-ČR) - Erraniová (It.) | H2H 0:0

Siniaková (27-ČR) - Stakusicová (Kan.) | H2H 0:0

Krejčíková (31-ČR) - V. Kuděrmetovová (-) | H2H 1:3

Bouzková (ČR) - Rieraová (Arg.) | H2H 0:0

Muchová (ČR) - Badosaová (Šp.) | H2H 1:1

B. Fruhvirtová (ČR) - M. Andrejevová (24-) | H2H 0:0

Plíšková (ČR) - Šnajderová (-) | H2H 0:0



• Soupeřky slovenských tenistek v 1. kole •

Šramková (SR) - Kosťuková (18-Ukr.) | H2H 1:0

Schmiedlová (SR) - Yafan Wang (Čína) | H2H 1:3

Kompletní los

Největší šance se dávají Vondroušové, Nosková má opět hratelný los

Na French Open došla z českých tenistek nejdál Markéta Vondroušová, ve čtvrtfinále prohrála s Igou Šwiatekovou. Na světovou jedničku může ve stejné fázi narazit i ve Wimbledonu. Obhajobu šokujícího loňského triumfu začne proti Jessice Bouzasové a zvládnout by měla i duel s Cristinou Bucsaovou, nebo Anou Bogdanovou.

Ve třetím kole by mohlo dojít na české derby s Barborou Krejčíkovou. Další z českých grandslamových šampionek se ale bude muset vypořádat s Veronikou Kuděrmetovovou a pak s Maríou Lourdes Carléovou, či kvalifikantkou Katie Volynetsovou.

Ani osmifinále by nemuselo být nad síly jedné ze zmíněných Češek. Spíše se v něm dá očekávat Vondroušová, která se zranila v Berlíně, ale měla by být v pořádku. Krejčíková si totiž po zdravotní pauze prochází krizí a od půlky dubna, kdy se na kurty vrátila, vyhrála jen dva zápasy. V osmifinále mohou čekat na českou zástupkyni Danielle Collinsová, nebo Beatriz Haddadová Maiaová. Američanka po báječných měsících selhala na French Open a na trávě zatím vůbec nehrála, Brazilka se trápí celou sezonu.

Šance na to, že Vondroušová projde do čtvrtfinále jsou tak velké. Na Šwiatekovou by ale nejspíše nestačila, přestože je pro Polku tráva jasně nejslabším povrchem. S nasazenou jedničkou prohrála všech pět vzájemných soubojů, dokonce neuhrála set.

Mnohem dříve může potkat Šwiatekovou další z nasazených Češek Kateřina Siniaková. Roli nasazené na grandslamech si poprvé vyzkoušela na nedávném French Open a vypadla už ve druhém kole s domácí outsiderkou Chloé Paquetovou. První kolo proti kvalifikantce Marině Stakusicové by měla vyhrát. Konec ve druhém kole jí ovšem hrozí i ve Wimbledonu, protože Julia Putincevová má v posledních měsících výbornou formu a zkušená Angelique Kerberová je bývalou šampionkou nejslavnějšího turnaje.

Mezi nasazenými jsou celkem čtyři Češky, ještě Linda Nosková. Ta se nachází v poslední čtvrtině pavouka a podobně jako na French Open, kde neuspěla, má slušnou šanci na postup do druhého týdne. Na úvod si totiž zahraje s veteránkou Sarou Erraniovou a hratelné by mělo být i druhé kolo s Biancou Andreescuovou, či Jaqueline Cristianovou. Nepřemožitelnou překážkou na trávě by nemusela být ani finalistka nedávného French Open Jasmine Paoliniová. A bez šance by Nosková neměla být ani v osmifinále s Martou Kosťukovou, nebo Madison Keysovou.

V podstatě existuje reálná šance na semifinále, protože Coco Gauffová je z kvarteta nejvýše nasazených hráček asi nejmenší hrozbou. Ve čtvrtfinále by mohla z nasazených potkat kromě Američanky ještě Viktorii Azarenkovou, Emmu Navarrovou, nebo Soranu Cirsteaovou. Jenže Nosková se od začátku března ohromně trápí a stále nevyhrála dva zápasy po sobě. Hru na poražení každé ze soupeřek má, ale stabilní forma jí prostě chybí.

Fruhvirtová v souboji teenagerek s Andrejevovou, Plíšková to opět schytala

Brenda Fruhvirtová a Mirra Andrejevová patří k nejtalentovanějším teenagerkám na ženském okruhu a fanoušci už dávno chtěli, aby tyto dvě vycházející hvězdy změřili síly. Dočkají se v prvním kole letošního Wimbledonu. Favoritkou bude Ruska, která je na tom, co se týče výsledků na nejvyšší tour a žebříčkového postavení, mnohem lépe.

Vítězka by si mohla zahrát s Karolínou Muchovou. Rodačka z Olomouce se před pár dny v Eastbourne vrátila po operaci pravého zápěstí a na svém prvním turnaji od loňského US Open nenastoupila ke čtvrtfinále. Finalistka French Open 2023 sehraje v prvním kole duel bývalých členek TOP 10 s Paulou Badosaovou. Jedna z tohoto kvarteta bude ve třetím kole čelit nebezpečné Darje Kasatkinové a v případě postupu nejspíše v osmifinále vyzve Arynu Sabalenkovou.

Muchova makes her Grand Slam return against Badosa! #Wimbledon pic.twitter.com/IymfhaoqRR — Tennis Channel (@TennisChannel) June 28, 2024

Marie Bouzková se v posledních dvou ročnících Wimbledonu probojovala do druhého týdne a i tentokrát dorazila do Londýna ve slabší formě. V úvodním kole změří síly s antukovou specialistkou Juliou Rieraovou, ale mnohem těžším kalibrem bude nasazená sedmnáctka Anna Kalinská, zejména pokud bude zdravá. Případné třetí kolo s Ljudmilou Samsonovovou by bylo také těžké a osmifinále s Jelenou Rybakinovou by s největší pravděpodobností bylo konečnou.

Poslední z osmi českých nadějí Karolína Plíšková to podobně jako na French Open schytala. Do prvního kola vyfasovala Dianu Šnajderovou, která se dostala do finále na generálce v Bad Homburgu, a druhé kolo by znamenalo Viktorii Azarenkovou, nebo neoblíbenou soupeřku Sloane Stephensovou. Třetí kolo proti Emmě Navarrové, nebo Naomi Ósakaové vypadá rovněž velmi náročně.

Na Šwiatekovou číhá Ostapenková, těžký los pro Rybakinovou a Gauffovou

Pro Igu Šwiatekovou je tráva nejslabším povrchem a Wimbledon nejméně úspěšným grandslamem, přestože v tomto dějišti ovládla juniorku. Světová jednička si dala po úspěšné obhajobě titulu na French Open delší pauzu a žádnou z generálek neabsolvovala.

Jedna z největších favoritek a loňská čtvrtfinalistka může mít problémy už v prvním kole se Sofií Keninovou. Bývalá světová čtyřka a šampionka Australian Open umí favoritkám navzdory slabší formě v posledních letech zatápět, loni v úvodním kole vyřadila Coco Gauffovou. Do druhého kola by Šwiateková dostala Francescu Jonesovou, nebo Petru Martičovou a do toho následujícího Kateřinu Siniakovou, bývalou vítězku Angelique Kerberovou, nebo rozjetou Julii Putincevovou.

Největší hrozba číhá v osmifinále. Konkrétně Jelena Ostapenková, která na trávě rozhodně umí a se Šwiatekovou vyhrála všechny čtyři předchozí souboje. To je dost překvapivé, protože Lotyška vůbec není stabilní hráčkou. Ve čtvrtfinále by mohla Šwiateková potkat Markétu Vondroušovou, s obhájkyní titulu zvládla všechna čtyři střetnutí.

Cesta Igy Šwiatekové k titulu. (@ Twitter Tennis Channel)

U Jeleny Rybakinové bude hodně záležet na zdravotním stavu. Pokud nebude v průběhu turnaje nijak limitována, tak by měla ukázat svou sílu na nejrychlejším povrchu. Předloňská šampionka má úvodní dvě kola na rozehrání. Elena-Gabriela Ruseová ani Laura Siegemundová, nebo Kateryna Baindlová by ji ohrozit neměly.

Leylah Fernandezová, která prošla do finále generálky v Eastbourne a prožívá nejlepší období na travnatých dvorcích v kariéře, už by mohla být zajímavou překážkou. V osmifinále by Rybakinová nejspíše potkala ruskou soupeřku, buď nebezpečnou Annu Kalinskou, jež to má letos s hráčkami TOP 10 žebříčku 7:1, nebo ranařku Ljudmilu Samsonovovou.

Zatímco od Rybakinové se postup do čtvrtfinále očekává, druhá čtvrtfinalistka této sekce pavouka je velkým otazníkem. Šanci jistě mají finalistka posledních dvou ročníků Ons Jabeurová, Elina Svitolinová, domácí Katie Boulterová i Jessica Pegulaová, která ovládla generálku v Berlíně. Všechny mohou představovat pro Rybakinovou výraznou hrozbu.

Cesta Jeleny Rybakinové k titulu. (@ Twitter Tennis Channel)

Aryna Sabalenková je v poslední době pravidelnou účastnicí závěrečných kol na těch největších turnajích. Přesto za posledních 12 měsíců dokázala získat jen jeden titul, a to letos při úspěšné obhajobě na Australian Open.

Její cesta do semifinále vypadá celkem snadno. Jenže po Emině Bektasové může potkat Donnu Vekičovou, s níž má mizernou vzájemnou bilanci 2:6. Chorvatka je navíc na trávě nebezpečnou soupeřkou. Negativní bilanci má také s potenciální další protivnicí Dajanou Jastremskou.

Pokud se dostane do osmifinále a porazí v něm Darju Kasatkinovou, Mirru Andrejevovou, nebo možná Karolínu Muchovou, dá se očekávat semifinálová účast. S Qinwen Zheng totiž vyhrála oba souboje, Maria Sakkariová se trápí a Anastasia Pavljučenkovová, Jekatěrina Alexandrovová ani Emma Raducanuová nemají nejlepší formu. Sabalenková rozhodně mohla vyfasovat těžší los.

Cesta Aryny Sabalenkové k titulu. (@ Twitter Tennis Channel)

Poslední z největších favoritek Coco Gauffová by neměla zaváhat proti krajance Caroline Dolehideové ani ve druhém kole proti lucky loserovi Olze Danilovičové, či kvalifikantce Ance Alexii Todoniové. Větší hrozbou by neměla být ani trápící se Sorana Cirsteaová.

Osmifinále už vypadá podstatně zajímavěji. Viktoria Azarenková, Sloane Stephensová, Karolína Plíšková, Diana Šnajderová, Naomi Ósakaová a Emma Navarrová. Všechny zmíněné mají reálnou šanci být soupeřkou Gauffové v osmifinálové fázi, navíc by mohly Američanku klidně vyřadit.

Čtvrtfinálovou soupeřkou Gauffové by mohla být Jasmine Paoliniová, Linda Nosková, Marta Kosťuková, nebo krajanka Madison Keysová. Obzvláště poslední jmenovaná představuje hrozbu, přestože na generálce v Eastbourne vypadla při obhajobě titulu už v semifinále s Leylah Fernandezovou.

Cesta Coco Gauffové k titulu. (@ Twitter Tennis Channel)

V semifinále očekáváme Šwiatekovou a Sabalenkovou. U Rybakinové si vzhledem k jejím neustálým zdravotním problémům nejsme jistý. Moc se nedá věřit ani Gauffové, která má od osmifinále opravdu těžký los a je ze zmíněných favoritek a grandslamových šampionek asi nejmenší hrozbou.

Šwiateková, která během antukového jara dle očekávání dominovala, je na trávě velmi zranitelná, což otevírá šanci pro její největší rivalky. Rybakinová je pro světovou jedničku velmi neoblíbenou soupeřkou a Sabalenková by měla na trávě jedinečnou šanci Polce vrátit jednu z nedávných finálových porážek.

Největší favoritky

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Iga Šwiateková prožívá další fantastickou sezonu. Důkazem je pět triumfů včetně úspěšné obhajoby na grandslamovém French Open, další čtyři vybojovala na podnicích série WTA 1000. Třiadvacetiletá Polka se může pochlubit famózní letošní zápasovou bilancí 45:4. Není překvapením, že je suverénní světovou jedničkou a jednou z největších favoritek letošního ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje.

Nejlepší letošní výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: první turnaj

Letošní bilance: 45:4

Letošní bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf)

Oblíbené antukové jaro zakončila s bilancí 21:1 a sérií 19 vítězství. Na travnatých kurtech se letos představí pouze ve Wimbledonu, start na generálce v Berlíně zrušila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: žádná

V roce 2018 ovládla wimbledonskou juniorku, ale mezi dospělými není na londýnském pažitu vzhledem ke svým možnostem příliš úspěšná. Za sebou má čtyři starty a jejím maximem je loňské čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: Keninová | H2H 2:0

2K: Jonesová | H2H 0:0, NEBO Martičová | H2H 3:0

3K: (27) Siniaková | H2H 0:0

OF: (13) Ostapenková | H2H 0:4

ČF: (6) Vondroušová | H2H 4:0

SF: (4) Rybakinová | H2H 2:4

F: (2) Gauffová | H2H 11:1

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Coco Gauffová loni senzačně skončila ve Wimbledonu hned v úvodním kole, ovšem poté nastartovala životní období zahrnující první triumf na pětistovkách, tisícovkách i na grandslamech. V solidních výkonech pokračuje 20letá Američanka také letos, ačkoli má na kontě jen jeden titul, a to z úspěšné obhajoby v lednu v Aucklandu. Přesto se vyšplhala na nové žebříčkové maximum, pozici světové dvojky.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (triumf)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Letošní bilance: 32:10

Letošní bilance na trávě: 2:1

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Na posledních dvou antukových akcích v Římě a na French Open ztroskotala v semifinálové fázi na Ize Šwiatekové. V semifinále prohrála s pozdější šampionkou také na své jediné travnaté generálce v Berlíně, krajance a deblové parťačce Jessice Pegulaové podlehla ve dvou těsných setech.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Berlín (semifinále)

Právě ve Wimbledonu na sebe v roce 2019 pořádně upozornila, když se v 15 letech probila z kvalifikace až do osmifinále. O dva roky později účast mezi nejlepší šestnáctkou zopakovala, ale další dva starty zakončila v úvodních kolech.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo



Možná cesta turnajem

1K: Dolehideová | H2H 2:0

2K: Danilovičová | H2H 0:0, NEBO Todoniová | H2H 0:0

3K: (29) Cirsteaová | H2H 1:0

OF: (16) Azarenková | H2H 0:1

ČF: (7) Paoliniová | H2H 2:0

SF: (3) Sabalenková | H2H 4:3

F: (1) Šwiateková | H2H 1:11

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Aryna Sabalenková sice na lednovém Australian Open úspěšně a suverénně obhájila titul, nicméně se jedná o její jediný triumf za posledních 12 měsíců. Méně než dvě trofeje v jedné sezoně naposledy slavila v roce 2017, kdy ještě neměla na kontě ani jeden triumf na nejvyšším okruhu. Šestadvacetiletá Běloruska má ale letos solidní zápasovou bilanci 30:9 a figuruje na třetím místě světového pořadí.

Nejlepší letošní výsledky: Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 30:9

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále)

Po Australian Open se začala trápit, ale v závěru antukového jara se zvedla. Na tisícovkách v Madridu a Římě podlehla až Ize Šwiatekové ve finále a na French Open i kvůli zdravotnímu problému vypadla ve čtvrtfinále. Na trávě se představila pouze v Berlíně a kvůli potížím s ramenem musela vzdát čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Ve Wimbledonu se jí zpočátku vůbec nedařilo, úvodní tři starty zakončila nejpozději ve druhém kole. Poslední dvě účasti v letech 2021 a 2023 však přetavila v postup do semifinále.

Kariérní bilance: 11:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: semifinále



Možná cesta turnajem

1K: Bektasová | H2H 0:0

2K: Vekičová | H2H 2:6, NEBO Xiyu Wang | H2H 0:0

3K: (28) Jastremská | H2H 1:3

OF: (14) Kasatkinová | H2H 7:2

ČF: (8) Qinwen Zheng | H2H 2:0

SF: (2) Gauffová | H2H 3:4

F: (1) Šwiateková | H2H 3:8

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Jelena Rybakinová letos často bojuje se zdravotními problémy. Přesto má na kontě pět finálových účastí, tři z nich přetavila v triumf, a vynikající bilanci 35:7. Aktuální světová čtyřka předloni senzačně ovládla právě Wimbledon a od té doby patří mezi absolutní špičku ženského okruhu. Pětadvacetiletá Kazachstánka je v poslední době pravidelnou účastnicí závěrečných kol těch největších turnajů, logicky se tak řadí mezi největší favoritky letošního Wimbledonu.

Nejlepší letošní výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 35:7

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Zdravotní potíže se jí nevyhnuly ani během antukového jara, když nemohla obhajovat titul na tisícovce v Římě. A aby toho nebylo málo, tak po pár gamech vzdala čtvrtfinále na trávě v Berlíně a z poslední generálky v Eastbourne se odhlásila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Ve Wimbledonu má výbornou historii, každý ze tří startů v hlavní soutěži dotáhla do druhého týdne. Po osmifinále v roce 2021 následoval nečekaný triumf a loni skončila ve čtvrtfinále na finalistce posledních dvou ročníků Ons Jabeurové.

Kariérní bilance: 14:2

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále



Možná cesta turnajem

1K: Ruseová | H2H 1:0

2K: Siegemundová | H2H 4:1, NEBO Baindlová | H2H 0:0

3K: (30) Fernandezová | H2H 1:0

OF: (15) Samsonovová | H2H 1:4

ČF: (5) Pegulaová | H2H 1:3

SF: (1) Šwiateková | H2H 4:2

F: (2) Gauffová | H2H 0:1

Češky v akci

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport)

Markéta Vondroušová prožívala loni nejlepší sezonu kariéry. Kromě triumfu ve Wimbledonu posbírala postupy do závěrečných kol na spoustě dalších turnajů, jenže po čtvrtfinále na US Open se jí přestalo dařit. Čtyřiadvacetiletá Češka má letos na kontě nelichotivou bilanci 16:10 a jen jedno semifinále, které vybojovala na antuce ve Stuttgartu. Přesto je českou jedničkou a drží se na svém žebříčkovém maximu, šestém místě.

Nejlepší letošní výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Berlín (2. kolo)

Letošní bilance: 16:10

Letošní bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále)

Na travnatých dvorcích se letos představila pouze v Berlíně. V úvodním kole si poradila s Rebekou Masárovou, ale v tom následujícím ošklivě podklouzla a musela vzdát pozdější finalistce Anně Kalinské.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Berlín (2. kolo)

Ve Wimbledonu a obecně na trávě se jí až do loňského roku vůbec nedařilo. Úvodní tři starty v All England Clubu zakončila v prvním kole a ten čtvrtý ve druhém. O to více překvapivější je, že pátou účast na londýnském pažitu, kterou podnikla loni, dotáhla až k triumfu.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport)

Linda Nosková měla parádní vstup do sezony, po semifinále na silně obsazené generálce v Brisbane si na Australian Open vyšlápla na světovou jedničku Igu Šwiatekovou a poprvé se dostala do čtvrtfinále grandslamů. Od té doby se však 19letá Češka trápí, dokonce na posledních osmi turnajích neporazila více než jednu soupeřku. Na vítěznou sérii čeká od února a na čtvrtfinálovou účast od ledna. I tak figuruje na svém žebříčkovém maximu, 26. pozici.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Bad Homburg, Berlín (2. kolo)

Letošní bilance: 19:12

Letošní bilance na trávě: 2:2

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Na Wimbledon se připravovala v Německu. V Berlíně prohrála bitvu druhého kola s finalistkou posledních dvou ročníků nejslavnějšího turnaje Ons Jabeurovou a v Bad Homburgu nevyužila velmi příznivého losu a ve druhém kole nestačila na Viktoriji Tomovovou. Stále tak čeká na první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu mimo tvrdé povrchy.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Berlín (2. kolo), Bad Homburg (2. kolo)

Debut ve Wimbledonu si odbyla loni a překvapivě ztroskotala hned v prvním kole na Dalmě Gálfiové. Na travnatých dvorcích má kariérní bilanci 3:5.

Kariérní bilance: 0:1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023-24)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport)

Kateřina Siniaková absolvovala před startem travnaté části sezony celkem 13 turnajů na nejvyšším okruhu a pouze na jednom dokázala přejít přes druhé kolo. Trápení na hlavní tour neukončila ani po zisku titulu na podniku série 125k ve Španělsku. V posledních týdnech se ale 28letá Češka zvedla a zajistila si debut v nejlepší třicítce světového hodnocení. Na Wimbledon přijela s letošní bilancí 24:14.

Nejlepší letošní výsledky: Bad Homburg, Berlín (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Bad Homburg, Berlín (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 24:14

Letošní bilance na trávě: 6:1

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Na obou travnatých generálkách se dostala do čtvrtfinále a vyřadila na nich dohromady tři členky TOP 20 žebříčku. V Berlíně se probila z kvalifikace až mezi nejlepší osmičku a obhajobu loňského triumfu v Bad Homburgu zakončila ve čtvrtfinále, k němuž nenastoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Berlín (čtvrtfinále), Bad Homburg (čtvrtfinále)

Hlavní soutěž Wimbledonu absolvovala osmkrát a pouze ve třech případech ztroskotala hned v úvodním kole. Jejím maximem je třetí kolo z let 2016, 2018 a 2021.

Kariérní bilance: 8:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Barbora Krejčíková prožívá jedno z nejhorších období své kariéry. Po čtvrtfinále na lednovém Australian Open se začala trápit se zraněním zad, prodělala těžkou chřipku a od půlky února dva měsíce vůbec nehrála. Osmadvacetiletá Češka se na kurty vrátila až na začátku antukového jara a na nejpomalejším povrchu prohrála všechny čtyři zápasy. Bývalá světová dvojka se postupně propadla na 31. pozici v žebříčku a letos má bilanci 7:9.

Nejlepší letošní výsledky: Birmingham, Abú Zabí, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Birmingham (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 7:9

Letošní bilance na trávě: 2:2

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Na trávě stihla dvě generálky. Při obhajobě finále v Birminghamu skončila ve čtvrtfinále a připsala si své první výhry od začátku února. V Eastbourne ztroskotala hned v prvním kole na Leylah Fernandezové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3:7

Generálka: Birmingham (čtvrtfinále), Eastbourne (1. kolo)

Hlavní soutěž Wimbledonu si poprvé vyzkoušela až v roce 2021 a postupně se v tomto dějišti zhoršuje. Po osmifinále 2021 vypadla ve třetím kole a loni ve druhém.

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Karolína Muchová prožívala loni nejlepší sezonu kariéry. Sedmadvacetiletá Češka se probojovala do finále French Open a na tisícovce v Cincinnati a vyšplhala se do TOP 10 žebříčku, jenže sezonu musela kvůli zranění pravého zápěstí uzavřít už po semifinálové účasti na US Open. Zdravotní problém se nejprve snažila řešit konzervativní léčbou, nicméně operaci se nevyhnula a téměř 10 měsíců na turnajích chyběla.

Nejlepší letošní výsledky: Eastbourne (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Letošní bilance: 2:0

Letošní bilance na trávě: 2:0

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála)

Na kurty se vrátila na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne. V úvodním kole jí vzdala Elina Avanesjanová a poté si poradila s Magdou Linetteovou. Ke čtvrtfinále však nenastoupila, jelikož se stav jejího operovaného zápěstí mírně zhoršil a před Wimbledonem nechtěla riskovat.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Eastbourne (čtvrtfinále)

Úvodní dva starty v hlavní soutěži Wimbledonu v letech 2019 a 2021 přetavila v postup až do čtvrtfinále. Předloni i loni ovšem ztroskotala hned v prvním kole.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport)

Marie Bouzková má ve Wimbledonu své grandslamové maximum a podobně jako loni nedorazila do All England Clubu v dobré formě. Pětadvacetiletá Češka sice v aktuální sezoně zaznamenala čtvrtfinále v Aucklandu a finále v Bogotě, nicméně všechny další turnaje zakončila v úvodních kolech a má jen poloviční zápasovou úspěšnost 13:13. Nejlépe si překvapivě vedla na antuce, která je jejím nejslabším povrchem.

Nejlepší letošní výsledky: Bogotá (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Birmingham (2. kolo)

Letošní bilance: 13:13

Letošní bilance na trávě: 1:2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Po celkem solidním antukovém jaru přišlo další trápení. Na trávě začala v Birminghamu, kde měla velké potíže s Heather Watsonovou a ve druhém kole nestačila na Dianu Šnajderovou. V Eastbourne se loučila hned na úvod po porážce s domácí outsiderkou Harriet Dartovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Birmingham (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Hlavní los Wimbledonu absolvovala čtyřikrát a v posledních dvou případech se vždy dostala do druhého týdne. Předloni dohrála až ve čtvrtfinále s pozdější finalistkou Ons Jabeurovou a loni podlehla v osmifinále Markétě Vondroušové, která nakonec turnaj ovládla.

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Vizitka Karolíny Plíškové. (@ Livesport)

Karolína Plíšková ukončila v únoru téměř rok dlouhou krizi. V Kluži se dočkala prvního triumfu po více než čtyřech letech a poté prošla na tisícovkách do semifinále v Dauhá a do osmifinále v Dubaji. Dvaatřicetiletá Češka se ale začala zase trápit a z momentální krize jí možná nepomohlo ani finále na trávě v Nottinghamu. Bývalá světová jednička má v aktuální sezoně hlavně díky skvělému únoru pozitivní bilanci 17:11.

Nejlepší letošní výsledky: Kluž (triumf); Nottingham (finále)

Největší letošní úspěchy na trávě: Nottingham (finále)

Letošní bilance: 17:11

Letošní bilance na trávě: 4:2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Na trávě začala výborně. V Nottinghamu vyhrála včetně skalpu Ons Jabeurové čtyři zápasy a padla až v třísetovém finále s obhájkyní titulu Katie Boulterovou. V následujícím týdnu v Birminghamu však skončila hned na první soupeřce, a to po nevyužitých mečbolech proti outsiderce Caroline Dolehideové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Nottingham (finále), Birmingham (1. kolo)

Wimbledon byl pro ni dlouho zakletý, úvodních šest startů v hlavní soutěži zakončila nejpozději ve druhém kole. Pak ale následovaly dva postupy do osmifinále a finále v roce 2021. Předloni ani loni naopak nedošla dál než do druhého kola.

Kariérní bilance: 18:11

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Brendy Fruhvirtové. (@ Livesport)

Brenda Fruhvirtová se letos soustředí hlavně na nejvyšší okruh a na začátku sezony slavila své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a debutovala v TOP 100 žebříčku. Sedmnáctiletou Češku však neustále provází zdravotní problémy, v aktuálním roce musela zrušit už několik plánovaných turnajů a na poslední akci na začátku června na Makarské musela vzdát čtvrtfinále.

Nejlepší letošní výsledky: Řím, Miami, Australian Open, Auckland (2. kolo)

Největší letošní úspěchy na trávě: první turnaj

Letošní bilance: 14:7

Letošní bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace)

Ve Wimbledonu bude hrát svůj první turnaj po téměř měsíční pauze a bez nulové přípravy na trávě. Nad její formou i zdravotním stavem tak visí otazník.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: žádná

Wimbledonu se poprvé zúčastnila v loňském roce a měla skvěle nakročeno ke zvládnuté tříkolové kvalifikaci. Ve finále se však zranila a Yue Yuan nakonec podlehla ve třech setech.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace