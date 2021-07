Vondroušová po první wimbledonské výhře: Chtěla jsem se o ni poprat a dokázat, že na olympiádu patřím

Zápas přitom pro Vondroušovou nezačal dobře. V prvním setu uhrála proti finalistce z Eastbourne dva gamy a zdálo se, že si v All England Clubu připíše čtvrtou prohru v 1. kole. Do druhého setu ale vstoupila brejkem a zápas otočila. "Řekla jsem si, že do toho půjdu, protože na trávě se může stát cokoli. Pak se to začalo obracet a dobře jsem podávala," řekla česká tenistka.

Na dvorci působila hodně zarputile. "Chtěla jsem se o to poprat," přitakala. Snažila se udržet soustředěná, protože věděla, že na trávě se může zápas rychle otočit. "Jeden dva míče člověk zaváhá a může to být naopak. Proto jsem se rvala až do konce," řekla.

Před Wimbledonem se nezdálo, že by česká antukářka našla na trávu recept. Na dvou turnajích prohrála vždy v prvním kole. "Měla jsem těžký losy, ale tréninky byly docela dobrý," podotkla. Ve Wimbledonu zvládla na letos poměrně dost klouzavém pažitu pohyb. "Musí se probíhat míče, je těžké se hýbat, a jestli to vypadalo dobře, tak jsem ráda, že to takhle dopadlo," řekla.

V letošním Wimbledonu bude k vidění ve čtyřhře i ve smíšené čtyřhře. "Na debla jsem se domluvila s Terkou Martincovou a psal mi Roman (Jebavý), že se napíšeme do mixu. Říkala jsem si, že to je fajn, když to jde. Mixa jsem ještě nehrála, tak si to aspoň zkusím," uvedla.

Olympiáda? Snad lidi pochopí, že tam patřím

Vondroušová se také chystá na svoji první olympiádu. Do Tokia se dostala díky takzvanému chráněnému žebříčku. Ve dvouhře jí to pomohlo na úkor Karolíny Muchové, která je aktuálně v pořadí dvouhry výše. "Byla jsem z toho docela špatná, že jsem vyhodila Káju, která si to zasloužila taky, ale tohle je sport," řekla Vondroušová a přiznala, že nedobré pocity měla i z negativních reakcí fanoušků.

Podle pravidel ale mohla využít chráněný žebříček z roku 2019, kdy byla po finále Roland Garros týden i čtrnáctá, načež léčila zraněné zápěstí. "Byla by škoda to nevyužít, když se to dá. Bere se to i na jiné turnaje a nikomu to nevadí. Na olympiádu chce každý z nás a já byla od února rozhodnutá, že si to vezmu. Kája to věděla, řekla jsem jí to. Je to moje první olympiáda. Někdo může říct, že jsem sobecká, ale já jsem si to místo vybojovala předloni a není na tom nic špatného."

Výhrou nad Kontaveitovou získala na trávě sebevědomí a může i umlčet kritiky. "Tady jsem porazila nasazenou hráčku a lidi můžou vidět, že na to mám, že tam patřím," řekla Vondroušová.

Ve druhém kole bude favoritkou proti domácí Emmě Raducanové. Osmnáctiletá Britka, která je v žebříčku až ve čtvrté světové stovce, startuje díky divoké kartě. Ve středu si proti Rusce Vitaliji Ďjačenkové připsala první výhru na okruhu WTA.