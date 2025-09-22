Vondroušová pořád bojuje se zraněním. V Pekingu chybí ze zdravotních důvodů i Valentová
Vondroušová v posledním roce rozhodně nebojuje se zdravotními problémy poprvé. Loňskou sezonu musela ukončit už po neúspěšné obhajobě ve Wimbledonu a podstoupila operaci levého ramene. V letošním roce kvůli dalším potížím s ramenem a i jiným zdravotním problémům zatím odehrála jen 10 akcí a v Pekingu další turnajovou účast nakonec nepřidá.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 totiž stále nedoléčila zranění, které si přivodila v tréninku na US Open. Na posledním grandslamu sezony se i díky skalpům Jasmine Paoliniové a Jeleny Rybakinové probojovala až do čtvrtfinále, ale k souboji s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou nenastoupila.
"Mrzí mě to, ale kvůli zranění kolene ke čtvrtfinále nenastoupím," uvedla Vondroušová v tiskové zprávě. "Udělala jsem maximum, abych mohla hrát, ale po konzultaci s turnajovým lékařem jsem se rozhodla, že nebudu riskovat zhoršení zranění."
Zranění evidentně bude i tak vážnější. Jinak by totiž Vondroušová prestižní tisícovku určitě nevynechala. V čínském hlavním městě mohla získat spoustu bodů, jelikož loni v Pekingu vůbec nestartovala. V minulosti se China Open zúčastnila jen předloni, kdy skončila hned v prvním kole. "Pořád bojuju se zraněním kolene z US Open," uvedla Vondroušová exkluzivně pro Livesport Zprávy.
Čínským fanouškům by se ale ještě mohla stihnout představit. Přihlášenou má i další tisícovku ve Wuhanu, která následuje po Pekingu, a také podnik WTA 500 v Ningbu. Sama ale neví, kdy se do akce vrátí.
Na tisícovce v Pekingu se představí pět Češek
Kvůli zdravotnímu problému zrušila účast i Valentová. V Pekingu měla začít v kvalifikačních bojích, které vypukly v pondělí, ale v čínské metropoli nakonec vůbec nestartuje. Poslední soutěžní zápasy odehrála stejně jako Vondroušová na US Open, kde prošla z kvalifikace do druhého kola.
Valentová doléčuje zranění dlouhodobějšího charakteru. "Není to nic akutního. Jsem v plném tréninku a příští týden odlétám do Wuhanu," řekla pro Livesport Zprávy s tím, že asijskou tour má stále v plánu.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
"Poslední soutěžní zápasy odehrála (Valentová) stejně jako Vondroušová na US Open, kde prošla z kvalifikace do druhého kola."
V diskusích na TP se ale psalo že po USO ještě hrála nějakou dorosteneckou ligu ...
A do Wuhanu snad radši ani ne Nebo aspoň nechoď na trh.
Na návrat na kurty se těším! Určitě ne sám...
Těšíme se na vás