Vondroušová pořád bojuje se zraněním. V Pekingu chybí ze zdravotních důvodů i Valentová

DNES, 14:17
Markéta Vondroušová (26) stále nedoléčila zranění kolene z US Open, kvůli kterému nenastoupila na posledním grandslamu sezony ke čtvrtfinálovému utkání. Předloňská wimbledonská šampionka tak musela vynechat tisícovku v Pekingu. Na prestižní akci v čínském hlavním městě nakonec nestartuje ani další česká naděje Tereza Valentová (18).
Markéta Vondroušová stále nedoléčila zranění z US Open. (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vondroušová v posledním roce rozhodně nebojuje se zdravotními problémy poprvé. Loňskou sezonu musela ukončit už po neúspěšné obhajobě ve Wimbledonu a podstoupila operaci levého ramene. V letošním roce kvůli dalším potížím s ramenem a i jiným zdravotním problémům zatím odehrála jen 10 akcí a v Pekingu další turnajovou účast nakonec nepřidá.

Wimbledonská šampionka z roku 2023 totiž stále nedoléčila zranění, které si přivodila v tréninku na US Open. Na posledním grandslamu sezony se i díky skalpům Jasmine Paoliniové a Jeleny Rybakinové probojovala až do čtvrtfinále, ale k souboji s pozdější šampionkou a světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou nenastoupila.

"Mrzí mě to, ale kvůli zranění kolene ke čtvrtfinále nenastoupím," uvedla Vondroušová v tiskové zprávě. "Udělala jsem maximum, abych mohla hrát, ale po konzultaci s turnajovým lékařem jsem se rozhodla, že nebudu riskovat zhoršení zranění."

Zranění evidentně bude i tak vážnější. Jinak by totiž Vondroušová prestižní tisícovku určitě nevynechala. V čínském hlavním městě mohla získat spoustu bodů, jelikož loni v Pekingu vůbec nestartovala. V minulosti se China Open zúčastnila jen předloni, kdy skončila hned v prvním kole. "Pořád bojuju se zraněním kolene z US Open," uvedla Vondroušová exkluzivně pro Livesport Zprávy.

Čínským fanouškům by se ale ještě mohla stihnout představit. Přihlášenou má i další tisícovku ve Wuhanu, která následuje po Pekingu, a také podnik WTA 500 v Ningbu. Sama ale neví, kdy se do akce vrátí.

Na tisícovce v Pekingu se představí pět Češek

Kvůli zdravotnímu problému zrušila účast i Valentová. V Pekingu měla začít v kvalifikačních bojích, které vypukly v pondělí, ale v čínské metropoli nakonec vůbec nestartuje. Poslední soutěžní zápasy odehrála stejně jako Vondroušová na US Open, kde prošla z kvalifikace do druhého kola.

Valentová doléčuje zranění dlouhodobějšího charakteru. "Není to nic akutního. Jsem v plném tréninku a příští týden odlétám do Wuhanu," řekla pro Livesport Zprávy s tím, že asijskou tour má stále v plánu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
A211
22.09.2025 14:58
To jsou hříchy mladí moc proteinů nekvalitní strava .
Reagovat
tommr
22.09.2025 14:44
V článku se píše:
"Poslední soutěžní zápasy odehrála (Valentová) stejně jako Vondroušová na US Open, kde prošla z kvalifikace do druhého kola."
V diskusích na TP se ale psalo že po USO ještě hrála nějakou dorosteneckou ligu ...
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.09.2025 14:46
No, Ondro, že se nestydíš takhle vynechat MČR družstev dorostu...:-)
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.09.2025 14:53
to ale přece nejsou soutěžní ani oficiální zápasy na této úrovni
Reagovat
tommr
22.09.2025 14:56
na tom nezáleží. Prostě tam hrála a k tomu zranění tudíž musela přijít právě tam ...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
22.09.2025 14:58
je to zranění dlouhodobějšího charakteru, takže si nemyslím, že k tomu přišla tam.
Reagovat
tommr
22.09.2025 15:06
na USO nevypadala že je zraněná ...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
22.09.2025 14:41
Terezo?
A do Wuhanu snad radši ani ne Nebo aspoň nechoď na trh.
Na návrat na kurty se těším! Určitě ne sám...
Reagovat
Oin
22.09.2025 14:53
Na trh může, ale ať si nedává netopejra.
Reagovat
HAJ
22.09.2025 15:10
Nebo jiného živého potvůrsona.
Reagovat
Kandinsky1
22.09.2025 15:19
A ať nesouloží s luskounem.
Reagovat
aape
22.09.2025 14:36
Tak holky, zdraví je samozřejmě nejdůležitější
Těšíme se na vás smile
Reagovat

