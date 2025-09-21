Krejčíková, Siniaková i Bouzková znají soupeřky v Pekingu. Muchová s Noskovou jsou nasazené
Krejčíková se Siniakovou se na rozdíl od dalších českých tenistek už v minulém týdnu v Asii představily, když zaznamenaly úspěšný turnaj na pětistovce v Soulu, ze kterého si odvezly i titul ze čtyřhry.
Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře začne proti Rusce Blinkovové, proti které všechny tři předchozí vzájemné zápasy vyhrála. Hratelnou soupeřku má i deblová světová jednička, která má s Potapovovou bilanci 2:0.
Nejtěžší první kolo z Češek má rozhodně Bouzková, která se utká s nebezpečnou a nevyzpytatelnou Němkou Mariovou, která však od triumfu na trávě v Queen’s Clubu nemá ideální formu. Česká hráčka však prohrává ve vzájemné bilanci 2:4, letos ve Štrasburku ale vyhrála se ztrátou pouhých čtyř her.
Na turnaji v čínském hlavním městě se představí i loňská finalistka Karolína Muchová a Linda Nosková, které se vešly mezi nasazené. Turnajová třináctka čeká na vítězku duelu mezi Caroline Dolehideovou a Soranou Cirsteaovou. 26. nasazená začne turnaj proti vítězce domácího derby mezi Hanyu Guo a Xiyu Wang.
Titul bude obhajovat druhá nasazená Američanka Coco Gauffová a jedničkou je šampionka ze Soulu Polka Iga Šwiateková. V pavouku chybí šampionka nedávného US Open Aryna Sabalenková.
Los turnaje WTA 1000 v Pekingu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře