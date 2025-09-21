Krejčíková, Siniaková i Bouzková znají soupeřky v Pekingu. Muchová s Noskovou jsou nasazené

DNES, 11:10
Aktuality 0
WTA PEKING - Barbora Krejčíková (29) začne prestižní turnaj WTA 1000 v Pekingu proti Anně Blinkovové (27). Kateřina Siniaková (29) se v prvním kole utká s Anastasijí Potapovovou (24), se kterou oba vzájemné duely vyhrála. Nepříjemnou soupeřku má Marie Bouzková (27), která bude čelit veteránce Tatjaně Mariaové (38). Mezi nasazené se vešly Karolína Muchová (29) a Linda Nosková (20).
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Barboru Krejčíkovou čeká v Pekingu duel s Annou Blinkovou (@ ČTK / AP / Ahn Young-joon / Profimedia)

Krejčíková se Siniakovou se na rozdíl od dalších českých tenistek už v minulém týdnu v Asii představily, když zaznamenaly úspěšný turnaj na pětistovce v Soulu, ze kterého si odvezly i titul ze čtyřhry.

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve dvouhře začne proti Rusce Blinkovové, proti které všechny tři předchozí vzájemné zápasy vyhrála. Hratelnou soupeřku má i deblová světová jednička, která má s Potapovovou bilanci 2:0.

Nejtěžší první kolo z Češek má rozhodně Bouzková, která se utká s nebezpečnou a nevyzpytatelnou Němkou Mariovou, která však od triumfu na trávě v Queen’s Clubu nemá ideální formu. Česká hráčka však prohrává ve vzájemné bilanci 2:4, letos ve Štrasburku ale vyhrála se ztrátou pouhých čtyř her.

Na turnaji v čínském hlavním městě se představí i loňská finalistka Karolína Muchová a Linda Nosková, které se vešly mezi nasazené. Turnajová třináctka čeká na vítězku duelu mezi Caroline Dolehideovou a Soranou Cirsteaovou. 26. nasazená začne turnaj proti vítězce domácího derby mezi Hanyu Guo a Xiyu Wang.

Titul bude obhajovat druhá nasazená Američanka Coco Gauffová a jedničkou je šampionka ze Soulu Polka Iga Šwiateková. V pavouku chybí šampionka nedávného US Open Aryna Sabalenková.

Los turnaje WTA 1000 v Pekingu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist