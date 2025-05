Vondroušová se vrátila ke kritice fanoušků a promluvila o léčbě. Vděčná je za každý zápas

Markéta Vondroušová (25) byla po postupu do druhého kola Roland Garros vděčná, že po zdravotních potížích na antukovém grandslamu startuje a chce si v Paříži užít každý zápas. V úvodu turnaje porazila Rusku Oksanu Selechmetěvovou 6:4, 6:4 a i přes zatejpované levé rameno se cítila takřka bez obtíží. V rozhovoru s novináři se vrátila nejen k posledním měsícům léčby, ale také k reakci na negativní komentáře na sociálních sítích.

"Jsem vděčná za jakýkoli zápas. I kdyby to nedopadlo, tak budu vděčná, že na ten kurt můžu jít," řekla Vondroušová. "Začátek byl takový tuhý, ona byla rozehraná z kvaldy. Bylo to o pár míčích, brejkla mě, ale v hlavě jsem byla dobře nastavená. Věděla jsem, že to nebude úžasné, ale zároveň si to užívala. Lidi byli super a mohla jsem mít tu podporu," uvedla předloňská wimbledonská vítězka.

Pětadvacetiletá rodačka ze Sokolova odehrála první duel po více než třech měsících. Naposledy nastoupila v únoru v Dubaji, poté léčila levé rameno. S ním byla vloni na operaci. Dnes nastoupila s tejpem. "Víceméně to bylo dobré. Mám trošku bolest při servisu, ale proti tomu, co bylo, je to super. Tejp mám jenom jako podporu. I pro hlavu je to dobré, že něco mám," podotkla.

Je ráda, že má poslední měsíce za sebou. Právě k návratu na Roland Garros vzhlížela. "Cíl byla Paříž. Ruka pak byla lepší, tak jsem si chtěla zahrát i před tím nějaké zápasy. Nebylo to ale ještě tak dobré, tak jsem to nechtěla pokoušet, aby se to nezhoršilo do toho, že zase nebudu moct hrát. Byl to dobrý krok. Já i všichni ostatní jsme vděční, že tu zase můžu hrát," uvedla Vondroušová.

Při rekonvalescenci se snažila být trpělivá a absolvovat přípravu tak, aby eliminovala další problémy. "Děláme hodně práce v posilovně, která není tolik zábavná. Musím to dělat dvakrát denně a ani nehraju tenis, takže je těžké udržet mentální nastavení. Mám skvělou podporu od týmu a rodiny, to mi v posledních měsících hodně pomohlo," řekla.

Po odhlášení z turnaje v Římě se dočkala řady negativních komentářů. I proto sdílela na sociálních sítích příspěvek, v němž se proti kritice fanoušků ohrazovala.

"Já tam řekla všechno, co jsem chtěla. Bylo to takové momentální naštvání. Péťa (Kvitová) byla zraněná a Kája (Muchová) taky a to není, že máme rýmu. Jsme prostě zraněné a na kurt jít nechceme. Je to lepší než tam jít na dva gamy a skrečovat to. Nevím, jestli by lidé byli raději, kdybychom dělaly tohle. Pak by nám stejně psali: Proč tam lezeš, vždyť nemůžeš hrát," uvedla Vondroušová.

Chápe, že se z toho nedá utéct, situace jí ale připadá stále horší. "Lidé neznají vůbec hranice toho, kam zajít. My nechceme úplně ventilovat, co nám je, nebo není. Pro nás je to nepříjemné. Chceme jít na kurt a chceme hrát. Nic jiného nechceme víc, ale to, že nám pak lidi dávají sodu za to, že tam nejdeme, mi přijde úplně scestné," podotkla.

Vondrousova d. Selekhmeteva 6-4 6-4 at Roland Garros



Great to see Marketa back with a win in a Slam



She hasn’t played much this year due to injury



So much of her career has been about trying to get healthy



But when she has the chance to play, her game is outstanding



V dalším kole finalistka z roku 2019 narazí na pětadvacátou nasazenou Polku Magdalenu Frechovou, která vyřadila Ons Jabeurovou. S Tunisankou si mohla zahrát reprízu dva roky starého wimbledonského finále. "Je mi to ale jedno. Jsem vděčná, že tu mohu být a každý zápas je pro mě skvělý. Kdyby to byla Ons, tak super, a kdyby Magda, tak také. Zahraju si zase dobré zápasy, na které člověk čeká. Je to pro mě výzva a jsem strašně ráda, že si to tu mohu zase zkusit," řekla ve chvíli, kdy další soupeřku ještě neznala.