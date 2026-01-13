Vondroušová si v Adelaide připsala skalp hráčky TOP 20. Valentová předvedla šílený obrat

DNES, 06:50
Aktuality 3
WTA ADELAIDE - Markéta Vondroušová (26) začala na podniku WTA 500 v Adelaide velmi cennou výhrou. Česká hráčka si v prvním kole poradila s 18. hráčkou světa Ljudmilou Samsonovovou (27), kterou porazila 6:1, 4:6, 6:2 a vyhrála s ní už třetí vzájemný duel v řadě. O čtvrtfinále si zahraje s domácí Kimberly Birrellovou. Tereza Valentová (18) úspěšně navázala na kvalifikaci, když předvedla neskutečný obrat z 0:5 proti Jeleně Ostapenkové (28). Lotyška následně za stavu 5:7 a 2:3 skrečovala. Českou teenagerku nyní čeká Madison Keysová.
Profily hráčů
Samsonova Liudmila
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová v Adelaide vyřadila 18. hráčku světa (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Vondroušová – Samsonovová 6:1, 4:6, 6:2

Vondroušová na předchozí pětistovce v Brisbane prohrála hned na úvod tříhodinovou bitvu proti Magdaleně Frechové, proti které nevyužila mečboly. Své zaváhání odčinila hned na dalším turnaji, když v Adelaide uspěla proti hráčce TOP 20 Samsonovové.

Česká hráčka do utkání vlétla skvěle a hned si vypracovala několik brejkbolů. Podání Rusku v úvodu prolomila dvakrát v řadě a rychle vedla 4:0. V první sadě byla na podání naprosto suverénní a ztratila po něm jen dva body ve druhém gamu. Na závěr ještě potřetí soupeřku brejkla a po 33 minutách vedla 1:0.

Ve druhém dějství to byla ale naopak Vondroušová, která se začala trápit na podání. Ztratila ho třikrát v řadě, a přestože si dva prohrané servisy dokázala vzít zpět, na obrat to nestačilo. Rozhodnout tak musela třetí sada.

V ní wimbledonská vítězka naskočila zpátky na vlnu z úvodního dějství a znovu skvěle servírovala. Ve čtvrté hře využila třetí brejkbol a znovu prolomila podání Samsonovové v samotném závěru. Vzájemnou bilanci upravila na 3:1, připsala si první výhru od jízdy do čtvrtfinále US Open a v Adelaide postoupila do osmifinále.

Česká hráčka, která zde loni musela skrečovat kvůli bolestem ramene, si o čtvrtfinále zahraje s domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. V případném čtvrtfinále se také vyhne nasazené soupeřce a čelila by vítězce duelu mezi kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou a Darjou Kasatkinovou. Má v Adelaide tak jedinečnou šanci poprvé projít mezi čtyřku nejlepších.

Valentová – Ostapenková 7:5, 3:2 skreč

Do osmifinále postoupila také teenagerka Valentová. Poté, co v Brisbane padla hned na úvod s Annou Kalinskou se v Adelaide rozehrála v kvalifikaci a v prvním kole hlavní soutěže se postarala o nevídaný obrat proti grandslamové šampionce a bývalé světové pětce Ostapenkové.

Česká hráčka dvakrát v řadě ztratila servis a prohrávala už 0:5 a 15:30. V tu chvíli se zdála úvodní sada naprosto ztracená. 60, hráčka světa však ještě zabojovala a i díky obrovskému výpadku Lotyšky se jí povedlo sadu otočit. Za stavu 2:5 odvrátila dva setboly a po hodině a třech minutách dokonala zázračný obrat sedmi vyhranými gamy v řadě.

Ostapenková si ještě před koncem setu vyžádala medical timeout a bylo jasné, že ji dochází síly. Ve druhém dějství odehrála ještě pět her, ale po dalším ztraceném servisu už se rozhodla v utkání nepokračovat a skrečovala. Valentová v boji o čtvrtfinále vyzve loňskou vítězku Australian Open a aktuální světovou devítku Madison Keysovou.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
chlebavevaju
13.01.2026 07:33
5:0 - 5:7, ženský tenis v celé své kráse.
Reagovat
Sinuhet1
13.01.2026 07:38
Reagovat
Ela-fon-isi
13.01.2026 07:05
Byl to divnej zápas. První set nuda, kdy Samsoně nešlo nic, druhý ve kterém se rozjela a chybovala Markéta, třetí s normálními výkony.
Ještě divnější byl následující. Terka proti Ostapenko prohrávala 1 : 5, pak se Penko složila a mělo to rychlý průběh.
Dobro noc všem, kdo viděli!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist