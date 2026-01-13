Vondroušová si v Adelaide připsala skalp hráčky TOP 20. Valentová předvedla šílený obrat
Vondroušová – Samsonovová 6:1, 4:6, 6:2
Vondroušová na předchozí pětistovce v Brisbane prohrála hned na úvod tříhodinovou bitvu proti Magdaleně Frechové, proti které nevyužila mečboly. Své zaváhání odčinila hned na dalším turnaji, když v Adelaide uspěla proti hráčce TOP 20 Samsonovové.
Česká hráčka do utkání vlétla skvěle a hned si vypracovala několik brejkbolů. Podání Rusku v úvodu prolomila dvakrát v řadě a rychle vedla 4:0. V první sadě byla na podání naprosto suverénní a ztratila po něm jen dva body ve druhém gamu. Na závěr ještě potřetí soupeřku brejkla a po 33 minutách vedla 1:0.
Ve druhém dějství to byla ale naopak Vondroušová, která se začala trápit na podání. Ztratila ho třikrát v řadě, a přestože si dva prohrané servisy dokázala vzít zpět, na obrat to nestačilo. Rozhodnout tak musela třetí sada.
V ní wimbledonská vítězka naskočila zpátky na vlnu z úvodního dějství a znovu skvěle servírovala. Ve čtvrté hře využila třetí brejkbol a znovu prolomila podání Samsonovové v samotném závěru. Vzájemnou bilanci upravila na 3:1, připsala si první výhru od jízdy do čtvrtfinále US Open a v Adelaide postoupila do osmifinále.
Česká hráčka, která zde loni musela skrečovat kvůli bolestem ramene, si o čtvrtfinále zahraje s domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. V případném čtvrtfinále se také vyhne nasazené soupeřce a čelila by vítězce duelu mezi kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou a Darjou Kasatkinovou. Má v Adelaide tak jedinečnou šanci poprvé projít mezi čtyřku nejlepších.
Valentová – Ostapenková 7:5, 3:2 skreč
Do osmifinále postoupila také teenagerka Valentová. Poté, co v Brisbane padla hned na úvod s Annou Kalinskou se v Adelaide rozehrála v kvalifikaci a v prvním kole hlavní soutěže se postarala o nevídaný obrat proti grandslamové šampionce a bývalé světové pětce Ostapenkové.
Česká hráčka dvakrát v řadě ztratila servis a prohrávala už 0:5 a 15:30. V tu chvíli se zdála úvodní sada naprosto ztracená. 60, hráčka světa však ještě zabojovala a i díky obrovskému výpadku Lotyšky se jí povedlo sadu otočit. Za stavu 2:5 odvrátila dva setboly a po hodině a třech minutách dokonala zázračný obrat sedmi vyhranými gamy v řadě.
Ostapenková si ještě před koncem setu vyžádala medical timeout a bylo jasné, že ji dochází síly. Ve druhém dějství odehrála ještě pět her, ale po dalším ztraceném servisu už se rozhodla v utkání nepokračovat a skrečovala. Valentová v boji o čtvrtfinále vyzve loňskou vítězku Australian Open a aktuální světovou devítku Madison Keysovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide
